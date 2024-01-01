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7/24 Dinle 3 Hürel Şarkıları (Sonsuza Kadar)

3 Hürel Şarkıları (Sonsuza Kadar) Şarkı Sözleri

Gökçe 3 Hürel Şarkıları (Sonsuza Kadar) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökçe 3 Hürel Şarkıları (Sonsuza Kadar) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 3 Hürel Şarkıları (Sonsuza Kadar) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökçe

Gökçe

3 Hürel Şarkıları (Sonsuza Kadar)

  • Sen Sen Sen

  • Ağlarsa Anam Ağlar

  • Gönül Sabreyle Sabreyle

  • Haram

  • Yorgunum

  • Gelmiyor İçimden Şarkılar Yazmak

  • Sevenler Ağlarmış

  • Seni Sevmek Yok mu

  • Ne Olurdu Sanki

  • Gece

  • Mezarımın Taşına

  • Hoptirinom

  • Sana Değmez

  • Gitme Gel

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