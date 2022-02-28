Sen Sen benim güzel bebeğim Sen benim her şeyim, erkeğim Dedim ya nasıl gittin? Dedim ya nasıl gittin? *** Sen benim kadehim, göz yaşım Sen benim ilk ve son aşkım Dedim ya nasıl gittin? Dedim ya nasıl gittin? *** Sen benim yaşama sebebim Sen benim ölmek isteğim Dedim ya nasıl gittin? Dedim ya nasıl gittin? *** Sen benim güzel bebeğim Sen benim her şeyim, erkeğim Değilsin anladım Değilsin anladım…

Direniyorum Sessiz bir mecra şimdi hayat Sen giderken soğuktan da soğuk Dondu yüreğim, durdu yaşam Savaş sonrası gibi kalbimin içi Kan ve revan Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde *** Günahlarımla boyanmış Bir hayat var kalan geriye Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında *** Savaş sonrası gibi kalbimin içi Kan ve revan Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde *** Günahlarımla boyanmış Bir hayat var kalan geriye Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında