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7/24 Dinle Matruşka

Matruşka Şarkı Sözleri

Gökçe Matruşka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökçe Matruşka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Matruşka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökçe

Gökçe

Matruşka

  • Sittin Sene & Kamufle (rap)

  • Çık Hayatımdan

  • Aşkım Aşkım

  • Babasının Kızı

  • Her Şey Bitmedi Bitemez

  • Istanbul

  • Reva

  • Tadına Bile Bakmadan

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