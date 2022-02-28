Matruşka Şarkı Sözleri
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Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
***
Ozaman şimdi kendin için iyilik
Yap hadi bunalımdan kurtul
Depresyona meyillenme sakın
Dostlarını topla eski arkadaşlarınıda
Üç günlük dünya bu üç günlük dünya
Ne borçtan hayır gelir ne faturalardan
Umursama tak çantanı hadi kaybol buralardan
Ne telefon ne sanal ağlar nede kiradan kapa
Şartelleri çık dışarı hadi hayat sana hayran
Sahil kenarı küçücük bi mekan
Yada istersen doğaya karış derin bir nefes al
Gönlün açılsın ve olay maddiyat değil
Bunca zaman darlanamaya söyle ne gerek var
Üç günlük dünya dedim üç günlük dünya
Seni tutsak eden molotonluk sadece bir rüya
Evinde tıkılmışsın yptığın pineklemek
Gereksiz olma senin dünyana bir renk gerek
***
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
Üç günlük dünyada kime küskünlüğün söyle
Bu güzellikleri görmezden gelme
İçinden geçenleri yap toparlan biraz
Ruhun sana uysun yenilikler senle
***
Üzücü bi durum eve kapanmak daralmak
Yalan yanlış hayatlar dolambaçlı düşünceler
Zamandan çalar üstüne üstük karamsar
Şattaban zaman repten anlamaz takma kafana hiç
Rahata bak yüzün gülsün al bir nefes derin olsun
Mutluyuz der her tarafta var
Görünüşün herşeyin aynası
Hoş görün bak nasıl düzen oluşuyor sende
Sebebini bile bilemez iş sende bitiyor
Aslında herşey kendine bir çeki düzen ver
İyi örnek ol bak o koltuktan kalk bak sıkkınsan böyle olmaz
***
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
***
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
***
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
***
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
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Bak gün ağırdı yine
Senin güzel gözlerinde
Dudaklarını tenimde
Olsun nefesin içimde
***
Bak gün ağırdı yine
Güzel bir akşamın yerinde
Mavi yeşil renginde
Olsun gözlerin üzerimde
***
Ah, vazgeçemem
Asla bırakıp gitmem
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Bak gün ağırdı yine
Güzel bir akşamın yerinde
Mavi yeşil renginde
Olsun gözlerin üzerimde
***
Ah, vazgeçemem
Asla bırakıp gitmem
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
Ah, vazgeçemem
Asla bırakıp gitmem
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
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