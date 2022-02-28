Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada *** Ozaman şimdi kendin için iyilik Yap hadi bunalımdan kurtul Depresyona meyillenme sakın Dostlarını topla eski arkadaşlarınıda Üç günlük dünya bu üç günlük dünya Ne borçtan hayır gelir ne faturalardan Umursama tak çantanı hadi kaybol buralardan Ne telefon ne sanal ağlar nede kiradan kapa Şartelleri çık dışarı hadi hayat sana hayran Sahil kenarı küçücük bi mekan Yada istersen doğaya karış derin bir nefes al Gönlün açılsın ve olay maddiyat değil Bunca zaman darlanamaya söyle ne gerek var Üç günlük dünya dedim üç günlük dünya Seni tutsak eden molotonluk sadece bir rüya Evinde tıkılmışsın yptığın pineklemek Gereksiz olma senin dünyana bir renk gerek *** Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada Üç günlük dünyada kime küskünlüğün söyle Bu güzellikleri görmezden gelme İçinden geçenleri yap toparlan biraz Ruhun sana uysun yenilikler senle *** Üzücü bi durum eve kapanmak daralmak Yalan yanlış hayatlar dolambaçlı düşünceler Zamandan çalar üstüne üstük karamsar Şattaban zaman repten anlamaz takma kafana hiç Rahata bak yüzün gülsün al bir nefes derin olsun Mutluyuz der her tarafta var Görünüşün herşeyin aynası Hoş görün bak nasıl düzen oluşuyor sende Sebebini bile bilemez iş sende bitiyor Aslında herşey kendine bir çeki düzen ver İyi örnek ol bak o koltuktan kalk bak sıkkınsan böyle olmaz *** Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada *** Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada *** Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada *** Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada