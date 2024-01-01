-
Son zaman aslında
Her zaman sen sen
Ya diyor ya diyor
İyi hazırlanmış bir rol gibi
Fiziksel aksiyonlar gösteriyor.
***
İstek dışı tavırlarım
Sadece senin için önleniyor
Ezilirken ölürüm ben
Rahatsız etmiyor bu bedenim
Kurtulamıyorum bundan.
***
Uçuşum vazgeçilmez oluyor
Ezilirken ölürüm ben
Rahatsız etmiyor bu bedenim
Kurtulamıyorum bundan
Uçuşum vazgeçilmez oluyor.
***
Tik tak yine devrede
Tik tak yine devrede
Tik tak yine devrede
Tik tak tak tiki tak tiki.
-
Ona mı sorsam şunamı sorsam,
Nerelere gitsem kim bili kim bili,
Anlamadım ben bunu bi bilene sorsam,
Onamı baksam şunamı kalsam,
Neden niçin nerede diye sorsam,
Ben aldım yanıtımı ağzı dolu boş lafı,
Bi bilene sorsam.
***
Hayatı yaşarken mutsuzluklar dertler,
Gelirler peşinden bırakmaz elinden,
Hayatı yaşarken mutsuzluklar dertler,
Gelirler peşinden bırakmaz elinden.
***
Onamı sorsam şunamı sorsam,
Nerelere gitsem leyla olup çöle gitsem,
Şirin olup hortladıysam,
Şahmarana dönsem hey,
Ordanmı satsam şurdanmı satsam,
Ne ekleyip neler çıkarsam,
Çıkmaz yollar bak sokaklar susan insanlar.
***
Hayatı yaşarken mutsuzluklar dertler,
Gelirler peşinden bırakmaz elinden,
Hayatı yaşarken mutsuzluklar dertler,
Gelirler peşinden bırakmaz elinden.
-
Kaybettim kendimi, gören var mı bulan var mı, haber verin
Kaybettim her şeyi, bilen var mı, duyan var mı, geri verin
Kaybettim inancımı, gururumu, umudumu, yarınımı
Kaybettim yolumu, biri var mı ışık var mı, zaman var mı?
***
Düşün yakamdan
Düşün yakamdan
Düşün yakamdan
Bıktım ben bu hayattan
***
Düşün yakamdan
Düşün yakamdan
Düşün yakamdan
Bıktım ben bu hayattan
***
Kaybettim kendimi, gören var mı bulan var mı, haber verin
Kaybettim soruları, cevap var mı, yanlış var mı, doğru var mı?
Kaybettim insanlığı, doğruluğu, dürüstlüğü bilen var mı?
Kaybettim aklımı, hayal var mı, gerçek var mı, umut var mı?
***
Düşün yakamdan
Düşün yakamdan
Düşün yakamdan
Bıktım ben bu hayattan
***
Düşün yakamdan
Düşün yakamdan
Düşün yakamdan
Bıktım ben bu hayattan
***
Kaybettim kendimi, gören var mı bulan var mı, haber verin
Kaybettim kendimi, gören var mı bulan var mı, haber verin
Kaybettim kendimi, gören var mı bulan var mı, haber verin
Kaybettim
Düşün yakamdan
-
Anlamsız uzun bir günde
Yürüdüm yine aynı caddede
Havada pis bir sis kaplı
Kimisi ekmek derdinde
Dostlar oturmuş kahvede
Gazete kitap kahve önünde
Konuşup kurtarmışlar yine
Dünyayı bin beşyüz kere
Oooh hayat çok zor
Oooh yaşamak çok zor
Saç saça baş başa kalmışlar orada
Saç saça baş başa kalmışlar orada
Saç saça baş başa kalmışlar orada
***
Kavgalar bitmek bilmiyor
Gürültü yine her yerde
Trafik her zamanki gibi berbat
İstanbul yine ayakta
Anlamsız uzun bir günde
Yürüdüm yine aynı caddede
Havada pis bir sis kaplı
Kimisi ekmek derdinde
***
Oooh hayat çok zor
Oooh yaşamak çok zor
Saç saça baş başa kalmışlar orada
Saç saça baş başa kalmışlar orada
Saç saça baş başa kalmışlar orada
-
Kimsesiz bir kuyu gibi dışlamış onu
Yapacak bir şey kalmadı mı
Söyleyecek bir şey yok
Ya düşündüğün ilk şey
Yaşayıp gittiğini durmadan
Başka bir yer olmalı
Orada yeniden denemeli
Suçlu yada suçsuz
Sorgusuz yaşamalı
Dünya görmüyor, duymuyor
İstemiyor neyi yok bunu bilmeden
Nedeni yok, yılmış yorgun
Uykusuz isteksiz gülüyor, gülüyor
Kimsesiz bir kuyu gibi dışlamış onu
Yapıcak bir şey kalmadı mı
Başka bir yer olmalı
Orada yeniden denemeli
Suçlu yada suçsuz
Sorgusuz yaşamalı
Dünya görmüyor, duymuyor
İstemiyor neyi yok bunu bilmeden
Nedeni yok, yılmış yorgun
Uykusuz isteksiz gülüyor, gülüyor
Dünya görmüyor, duymuyor
İstemiyor neyi yok bunu bilmeden
Nedeni yok, yılmış yorgun
Uykusuz isteksiz gülüyor, gülüyor
Dünya görmüyor, duymuyor
İstemiyor neyi yok bunu bilmeden
Nedeni yok, yılmış yorgun
Uykusuz isteksiz gülüyor gülüyor
Dünya görmüyor, duymuyor
İstemiyor neyi yok bunu bilmeden
Nedeni yok, yılmış yorgun
Uykusuz isteksiz gülüyor gülüyor
-
Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe
Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim
Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe
Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim
Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün
Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine
Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler bunlar değil
Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil
Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil
Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil
Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar umuduma yol değil
Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe
Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim
Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün
Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine
Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler bunlar değil
Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil
Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil
Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil
-
Aklımı başımdan aldın
Geride bir tek sen kaldın
Geri ver bana geri ver
Bilmeden sana tutunmak
Zavallı uyup uyanmak
Oldumu doğru oldumu
Soğuk kollarında ben üşürken
Ölürken yalnız ölürken
Senin duasız odanda
***
Yalnız uyurken aklım giderken
O tanrım ne yapıcam ne edicem
Bana yol göstersene
O tanrım ne yapıcam ne edicem
Bana yol göstersene
***
O tanrım ne yapıcam ne edicem
Bana yardım etsene
***
Aydınlık karanlık karanlık aydınlık
Farketmiyor farketmiyor
Yukarı çıkmak kolay
Aşağı bakmak olay
Bi o kadar zor bi o kadar zor
Soğuk kollarında ben üşürken
Ölürken yalnız ölürken
Senin duasız odanda
Yalnız uyurken aklım giderken
***
O tanrım ne yapıcam ne edicem
Bana yol göstersene
O tanrım ne yapıcam ne edicem
Bana yol göstersene
O tanrım ne yapıcam ne edicem
Bana yardım etsene
-
Beş kuruş yok çantamda,
Aklım beş karış havada ha ha ha ha ha ha ha.
Akşamdan kalma yine dolaştım sokaklar da ha ha ha ha ha ha ha.
Ölçüsüz ilişkiler anlamsız düşünceler ha ha ha ha ha ha ha.
Benim evim benim param benim tenim benim kedim,
Herkes kendine yaşar ha ha ha ha ha ha ha.
***
İnsanlar böyle sabırlı ol bekle,
Değişirler diye kendini kandır sende.
Çok çok çok çok çok çok alışığım
Çok çok çok çok çok çok karışığım
Çok çok çok çok çok çok akılsızım
Çok çok çok çok çok çok parasızım
***
Kaç para kaç hadi deli gibi saç,
Renkte bir numara yok kafasına taç.
Altına birileri sürüyo bir taht,
Onun aklına birileri koymuşda.
Düşünce aynı basit ve tutarsız,
İçindeki ayna o kırılır umarsız,
Durumu umutsuz o kalır mı yalnız,
***
Cebine para koy ama ne kadar adamsın.
***
Kaç para kaç hadi deli gibi saç,
Alışığım...
Yok ki bir nedenim dışarıya pür neşe,
Karışığım...
Belkide akıl edip susmalıyım ama ben,
Akılsızım...
Onlar yaşıyolar onlar tadıyolar onlar para dolu ben,
Parasızım....
Çok çok çok çok çok çok alışığım.
Çok çok çok çok çok çok karışığım.
Çok çok çok çok çok çok akılsızım.
Çok çok çok çok çok çok parasızım.
İş güç hesap kitap,
Küçük eksiksiz yalanlar at at at at at at at
Oyunun kuralı bu uymazsak nolur sonu hu hu hu hu hu hu hu
***
İnsanlar böyle sabırlı ol bekle,
Değişirler diye kendini kandır sende.
-
Beş kuruş yok çantamda,
Aklım beş karış havada ha ha ha ha ha ha ha.
Akşamdan kalma yine dolaştım sokaklar da ha ha ha ha ha ha ha.
Ölçüsüz ilişkiler anlamsız düşünceler ha ha ha ha ha ha ha.
Benim evim benim param benim tenim benim kedim,
Herkes kendine yaşar ha ha ha ha ha ha ha.
***
İnsanlar böyle sabırlı ol bekle,
Değişirler diye kendini kandır sende.
Çok çok çok çok çok çok alışığım
Çok çok çok çok çok çok karışığım
Çok çok çok çok çok çok akılsızım
Çok çok çok çok çok çok parasızım
***
Kaç para kaç hadi deli gibi saç,
Renkte bir numara yok kafasına taç.
Altına birileri sürüyo bir taht,
Onun aklına birileri koymuşda.
Düşünce aynı basit ve tutarsız,
İçindeki ayna o kırılır umarsız,
Durumu umutsuz o kalır mı yalnız,
***
Cebine para koy ama ne kadar adamsın.
***
Kaç para kaç hadi deli gibi saç,
Alışığım...
Yok ki bir nedenim dışarıya pür neşe,
Karışığım...
Belkide akıl edip susmalıyım ama ben,
Akılsızım...
Onlar yaşıyolar onlar tadıyolar onlar para dolu ben,
Parasızım....
Çok çok çok çok çok çok alışığım.
Çok çok çok çok çok çok karışığım.
Çok çok çok çok çok çok akılsızım.
Çok çok çok çok çok çok parasızım.
İş güç hesap kitap,
Küçük eksiksiz yalanlar at at at at at at at
Oyunun kuralı bu uymazsak nolur sonu hu hu hu hu hu hu hu
***
İnsanlar böyle sabırlı ol bekle,
Değişirler diye kendini kandır sende.