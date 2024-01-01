Kırmızı Kurdele Şarkı Sözleri
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Bıraksam dağılsam yine dört bir yere
Oradan ulaşsam sana öpsem koklasam
Vazgeçmeseydin keşke değmez miydi denemeye
***
Yine de yaşarım ben böyle şarkılar söylerim
Yine kendime iyi bakarım merak etme
Bir derin of çekerim ki ne of
Dostlar bile bilmez acımı
Kendi içimde yaşarım bu yangını
***
Niye beni bırakıp gittin
Niye (niye) sana çok değer verdim
Niye (niye) yalanlar söyledim kendime (kendime)
Dünyamı durdurup gittin
***
Niye beni bırakıp gittin
Niye (niye) sana çok değer verdim
Niye (niye) yalanlar söyledim kendime (kendime)
Dünyamı durdurup gittin niye
***
Bıraksam dağılsam yine dört bir yere
Oradan ulaşsam sana öpsem koklasam
Değmez miydi denemeye
***
Yine de yaşarım ben böyle şarkılar söylerim
Yine kendime iyi bakarım merak etme
Bir derin of çekerim ki ne of
Dostlar bile bilmez acımı
Kendi içimde yaşarım bu yangını
***
Niye beni bırakıp gittin
Niye (niye) sana çok değer verdim
Niye (niye) yalanlar söyledim kendime
Dünyamı durdurup gittin
***
Niye beni bırakıp gittin
Niye (niye) sana çok değer verdim
Niye (niye) yalanlar söyledim kendime (kendime)
Dünyamı durdurup gittin niye
-
Çok şımarttım ben seni, hep kandırdım kendimi
Belki düzelir diye, bekledim senelerce
***
Sensiz olamam sanma bittin bile baksana
Orda burada konuşma artistlik yapma bana
***
Gözlerindi ilk gülen, sen değildin ilk giden
Beni yıkıp da geçen artist misin nesin sen
***
Maalesef zaman doldu bu laflara karnım doydu
İnandım kandım sana artistlik yapma bana
-
Saklarsam gözlerimi, ona baksam ne olur belki de kaybolurum
Güneşle parıldayan saçlarını görmezsem belki de kurtulurum
***
Değerse elin elime, tenin tenime belki de tutuşurum
Bunun yolundan geçmezsem bir daha belki de unuturum
***
Aah ben geceye aşık oldum, ona değil
Aay ışığına aşık oldum, ona değil
İstemiyorum, istemiyorum onu görmek aşık olmak istemiyorum
Umutsuz gündüzler, kapkara geceler aşık olmak istemiyorum
(Bir daha da istemiyorum)
-
Armağan
***
Bir daha sevebiliriz elimiz mecbur
Yeniden gülebiliriz ağlama bir dur
***
Kalpler kirgin atsa da
Gozler durgun baksa da
Yollar mavi denizlere
Cikacak elbet
***
Çatma kasini bi gul bana yakma beni bu defa
Kalbimde biriken sevdalar
Aç susuz hasret sana
Catma kasini bi gul bana
Yakma beni bu defa
Kalbimde biriken sevdalar armagan olsun sana
-
Aynaların Ardından Bana Neden Bakıyorsun
Kanattığın Yaralarda Hala Neden Kanıyorsun
Sabah Uyandığımda Sanki Sarılıyorsun
Rüyamda Kabusumda Hala Neden Oluyorsun
***
Açıldığım Denizlerde Bir Liman Oluyorsun
Cennetin Adasında Kaçtıkça Kovalıyorsun
***
Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum
Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum
Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız
***
Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum
Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum
Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız
***
Aynaların Ardından Bana Neden Bakıyorsun
Kanattığın Yaralarda Hala Neden Kanıyorsun
Açıldığım Denizlerde Bir Liman Oluyorsun
Cennetin Adasında Kaçtıkça Kovalıyorsun
***
Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum
Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum
Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız
***
Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum
Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum
Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız
***
Açıldığım Denizlerde Bir Liman Oluyorsun
Cennetin Adasında Kaçtıkça Kovalıyorsun
***
Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum
Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum
Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız
***
Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum
Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum
Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız
Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız
-
Nereden geldik nereye gideriz
Biz bu alemi çok fazla bilmeyiz
Bazen ağlar bazen güleriz
Yer içer uyuruz bir de severiz
***
Hem kızdım hem güldüm ben halime
Sonra dedim ki söz ver kendine
Karşıma çıkanı sev şu dünyada
Vakit geç olmadan sarıl sen hayata
***
Fani fani dünya fani
Yaşarız bizde ne olmuş yani
Aşk ızdırapsa tek nefeste çekeriz
Gelsin ne olmuş yani
-
Kendi başına buyruk
Herkes peşimde kuyruk
Parmağımın ucuna doladığım
Herkesin ahını almışım ki
***
Bana bakışına kul köle
Her cümlen ezberimde
Ne yediğini içtiğini bilmesem
N'apardım bilmem
***
N'apardım bilmem
Seni bir gün görmesem
Sesini bile duymasam
N'apardım bilmem
***
Ben eserdim yel gibi
Gürler giderdim şimşek gibi
Kafam atar aramazdım,
canım ister kıramazdı
Etraftaki kimse beni
***
Şimdi dizinin dibinde
İplerim senin elinde
Üşümüş kedi yavrusu gibi sensiz
N'apardım bilmem
***
N'apardım bilmem
Seni bir gün görmesem
Sesini bile duymasam
N'apardım bilmem
***
Bu nasıl bir aşk
Söyle neden bu yaş
Hadi gel ne olur yine olalım
Bitmesin bu deli aşk
***
N'apardım bilmem
Seni bir gün görmesem
Sesini bile duymasam32
N'apardım bilmem
-