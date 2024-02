Gökhan Birben

He hey, he hey, he hey hey He hey, he hey, hoy oy oy oy oy He hey, he hey, oy oy oy oy oy He hey, he hey, oy oy oy oy oy *** Çikalum yaylalara Buzi kiralum buzi Yâre kurban demişum oy Her suriden bir kuzi Yâre kurban demişum oy Her suriden bir kuzi *** Nasil olur acaba? Kuzisi elen ana Gezer otlar dağlari oy Yüreği yana yana Gezer otlar dağlari oy Yüreği yana yana *** Karşi dağun duzini Kuzi otlar yuzini Elmeden bir görseydum oy Nazli yârun yuzini Elmeden bir görseydum oy Nazli yârun yuzini *** Elevit'un deresi İki tarafli akar Yüreğum sen ilendur oy Gözum ellere bakar Yüreğum sen ilendur oy Gözum ellere bakar *** He hey, he hey, he hey hey He hey, he hey, hoy oy oy oy oy He hey, he hey, oy oy oy oy oy He hey, he hey, oy oy oy oy oy *** Yüreğum sen ilendur oy Gözum ellere bakar Yüreğum sen ilendur oy Gözum ellere bakar *** Yüreğum sen ilendur oy Gözum ellere bakar Yüreğum sen ilendur oy Gözum ellere bakar *** Yüreğum sen ilendur oy Gözum ellere bakar Yüreğum sen ilendur oy Gözum ellere bakar