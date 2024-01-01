Gökhan Birben

Bir kez bakıştık Bir kez sarıldık Doymadan daha Birden ayrıldık *** Bir güne sığdı Büyük aşkımız Zamansız oldu ayrılışımız Zamansız oldu ayrılışımız *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Senindi her şey Geçmiş gelecek Şükür etmiştim Yüzüm gülecek *** Zannettim gelen hiç gitmeyecek Aşk yalan oldu ayrılık gerçek Aşk yalan oldu ayrılık gerçek *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de, sen de sevseydin eğer Sen de sevgilim