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7/24 Dinle Duyar mısın Feryadımı

Duyar mısın Feryadımı Şarkı Sözleri

Gökhan Birben Duyar mısın Feryadımı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Birben Duyar mısın Feryadımı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duyar mısın Feryadımı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Birben

Gökhan Birben

Duyar mısın Feryadımı

  • Hey Gidi Karadeniz

  • Sevsen Ne Olur

  • Yüreğin Bir Taş

  • Aramak Şimdi Mi Aklına Geldi

  • Ben Olmalıydım

  • Duyarmısın Feryadımı

  • Sonum Olursun

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