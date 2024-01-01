Gökhan Birben

-
İgzalina igzali
Variyu molvaskani
Mefta mogiyonarttu
Var viçinem zaskani
***
Nam inepes eladi
Çitoni porçaskani
Hayde vigzalat hayde
Si şkimorde do ma skani
***
E kayiği kayiği
Sevdaskimi nay iği
Mendiğina mendiği
Haşo mor vamomiği
-
Hey gidi Karadeniz
Doldi da taşamadi
Etmiyelum sevdaluk
Edenler yaşamadi
-
Döndüm dere yukari
Aklum kaldi deniza oy aklum kaldi deniza
Aklum kaldi deniza oy aklum kaldi deniza
***
Sevduğum arkamuzdan oy oy güzelum
Neler dediler biza oy neler dediler biza
Neler dediler biza oy neler dediler biza
***
Denizun dalgasini
Dereler savuşturur oy dereler savuşturur
Dereler savuşturur oy dereler savuşturur
***
Ayri düştüm yarumden oy oy güzelum
Kim bizi kavuşturur oy kim bizi kavuşturur
Kim bizi kavuşturur oy kim bizi kavuşturur
***
Gemim geliyor gemim
Duduğuni çalmadan oy duduğuni çalmadan
Duduğuni çalmadan oy duduğuni çalmadan
***
Azrail'e can vermem oy oy güzelim
Sevduğumi almadan oy sevduğumi almadan
Sevduğumi almadan oy sevduğumi almadan
***
Oy gemim budanasun
Yaktun beni yanasun oy yaktun beni yanasun
Yaktun beni yanasun oy yaktun beni yanasun
***
Bu köyün inadina oy oy güzelim
Alır beni gidesun oy alur beni gidesun
Alır beni gidesun oy alur beni gidesun
***
Azrail'e can vermem
Azrail'e can vermem
Azrail'e can vermem
Oy oy güzelum
***
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
***
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
***
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
-
Sevduğum türküleri
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Söyliyelum sıradan
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Söyliyelum sıradan
***
Beni de hatırlayun
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Ben gidince buradan
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Ben gidince buradan
***
Uzandım yatağuma
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Derin uykuya daldum
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Derin uykuya daldum
***
Kız senun merağundan
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Böyle sarardum soldum
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Böyle sarardum soldum
***
Topladum da topladum
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Çiçeğun sarisini
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Çiçeğun sarisini
***
Böyle boşa geçirdum
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Ömrümün yarisini
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Ömrümün yarisini
Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum
Ömrümün yarisini
-
Havaz ail meraletz-onder
Takidum çağs egoğa-onder
Astazunim sevdain-onder
Egoğ intsi donoğa-onder
***
Çağh kukar u kenatser-onder
Tszun kuka nor menatser-onder
Ersun oçğharon ama-onder
Gürcistani menaster-onder
***
Tun ari u yez ari-onder
Yar meziği vov vari-onder
Tuğhtme kiya ku dadin-onder
Kiçme intsiği vari-onder
-
Uşak çikar ceketi
Mintanun kara midur
Evlendurmeyi seni
Baban fukara midur
***
E kiz kendun beyazsun
Foga uyar karali
Daha güzel olurdun
Bağlasan acem şali
***
Yaylanun yollarina
Uzun uzun ağaçlar
Boyle delikanliya
Babam bi kiz bağişlar
***
Giydum çaruklarumi
Gel bağla bağlarini
Al da beni aşalum
Hemşinun dağlarini
-
Khaçivanag un duzi
Parlak olur yulduzi
Çiksam khaçivanaga
Görsam sevduğum kizi
***
Karşiya kayalara
Peri bağirur peri
Kar yağdi da kapadi
Koniştuğumuz yeri
***
Hey gidi khaçivanag
Karşisi cakut daği
Güneşten kar eridi
Meraktan yürek yaği
-
Oy dumanlar dumanlar
Hep dağlari sardunuz
Yüreğumun derdini
Bilsanuz ağlardunuz
***
Gürgen yaprağun sari
Yere düşmesa bari
Senun da benum gibi
***
Yüreğun mi yarali
***
Armut çiçekli armut
Yol üsitne durursun
Ne mutli dallaruna
Her geçeni görürsün
***
Karşiya çifte çamlar
Sakizi yere damlar
Sevup alamiyanun
Yüreğini buz bağlar
-
Bilmem nereden akar
Bilmem nereden akar
Habu derenun başi
Habu derenun başi
Yol vermez ki geçeyim
Yol vermez ki geçeyim
İçinun çoktur taşi
İçinun çoktur taşi
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Bile gidelum hayde
Akar hemşin deresi
Akar hemşin deresi
Dolar Karadeniz'a
Dolar Karadeniz'a
Evvelden benum idun
Evvelden benum idun
Şimdi ne oldi biza
Şimdi ne oldi biza
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Bile gidelum hayde
Akar hemşin deresi
Akar hemşin deresi
Çat duzina göl olur
Çat duzina göl olur
Beyuği evlenince
Beyuği evlenince
Küçuğina yol olur
Küçuğina yol olur
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Bile gidelum hayde
Ayağumda var yara
Ayağumda var yara
Basamiyorum kara
Basamiyorum kara
Kurban olayim kurban
Kurban olayim kurban
Sozinde duran yara
Sozinde duran yara
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Bile gidelum hayde
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Bile gidelum hayde
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Bile gidelum hayde
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Hayde güzelum hayde
Bile gidelum hayde
-
bu yil çiktum yaylaya
çimena bastum karsuz
ander kalsun yaylasi
o da sevilmez yarsuz
***
gidiyorum yayladan
güz geldi onun içun
her puardan su içtum
sevduğum senun içun
***
veranuskürt dağini
aştum ağlamağilen
belki gelursun diye
arduma bakmağilen
***
dağlarun başina bak
kar yağdi kişina bak
felek vurdi ayirdi
allahun işine bak
-
Kar yağar karamişun
Kar yağar karamişun
Kara yapraklarina
Kara yapraklarina
***
Eleyim sevduğumun
Eleyim sevduğumun
Balli dudaklarina
Balli dudaklarina
***
Eleyim sevduğumun
Eleyim sevduğumun
Balli dudaklarina
Balli dudaklarina
***
Elevit dere içi
Elevit dere içi
Otlar koyunla keçi
Otlar koyunla keçi
***
Kesme şekere benzer
Kesme şekere benzer
Yarum ağzunun içi
Yarum ağzunun içi
***
Kesme şekere benzer
Kesme şekere benzer
Yarum ağzunun içi
Yarum ağzunun içi
***
Yayladan ki yürudum
Yayladan ki yürudum
Yayla güneşli idi
Yayla güneşli idi
***
Bakamadum geriya
Bakamadum geriya
Gözlerum yaşlı idi
Gözlerum yaşlı idi
***
Bakamadum geriya
Bakamadum geriya
Gözlerum yaşlı idi
Gözlerum yaşlı idi
***
Bakamadum geriya
Bakamadum geriya
Gözlerum yaşlı idi
Gözlerum yaşlı idi
-
He hey, he hey, he hey hey
He hey, he hey, hoy oy oy oy oy
He hey, he hey, oy oy oy oy oy
He hey, he hey, oy oy oy oy oy
***
Çikalum yaylalara
Buzi kiralum buzi
Yâre kurban demişum oy
Her suriden bir kuzi
Yâre kurban demişum oy
Her suriden bir kuzi
***
Nasil olur acaba?
Kuzisi elen ana
Gezer otlar dağlari oy
Yüreği yana yana
Gezer otlar dağlari oy
Yüreği yana yana
***
Karşi dağun duzini
Kuzi otlar yuzini
Elmeden bir görseydum oy
Nazli yârun yuzini
Elmeden bir görseydum oy
Nazli yârun yuzini
***
Elevit'un deresi
İki tarafli akar
Yüreğum sen ilendur oy
Gözum ellere bakar
Yüreğum sen ilendur oy
Gözum ellere bakar
***
He hey, he hey, he hey hey
He hey, he hey, hoy oy oy oy oy
He hey, he hey, oy oy oy oy oy
He hey, he hey, oy oy oy oy oy
***
Yüreğum sen ilendur oy
Gözum ellere bakar
Yüreğum sen ilendur oy
Gözum ellere bakar
***
Yüreğum sen ilendur oy
Gözum ellere bakar
Yüreğum sen ilendur oy
Gözum ellere bakar
***
Yüreğum sen ilendur oy
Gözum ellere bakar
Yüreğum sen ilendur oy
Gözum ellere bakar