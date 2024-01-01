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7/24 Dinle Hey Gidi Karadeniz

Hey Gidi Karadeniz Şarkı Sözleri

Gökhan Birben Hey Gidi Karadeniz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Birben Hey Gidi Karadeniz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hey Gidi Karadeniz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Birben

Gökhan Birben

Hey Gidi Karadeniz

  • Khaçivanag un duzi Parlak olur yulduzi Çiksam khaçivanaga Görsam sevduğum kizi *** Karşiya kayalara Peri bağirur peri Kar yağdi da kapadi Koniştuğumuz yeri *** Hey gidi khaçivanag Karşisi cakut daği Güneşten kar eridi Meraktan yürek yaği

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