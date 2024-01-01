Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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Gökhan Birben
Hatıran Yeter
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Döndüm dere yukari
Aklum kaldi deniza oy aklum kaldi deniza
Aklum kaldi deniza oy aklum kaldi deniza
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Sevduğum arkamuzdan oy oy güzelum
Neler dediler biza oy neler dediler biza
Neler dediler biza oy neler dediler biza
***
Denizun dalgasini
Dereler savuşturur oy dereler savuşturur
Dereler savuşturur oy dereler savuşturur
***
Ayri düştüm yarumden oy oy güzelum
Kim bizi kavuşturur oy kim bizi kavuşturur
Kim bizi kavuşturur oy kim bizi kavuşturur
***
Gemim geliyor gemim
Duduğuni çalmadan oy duduğuni çalmadan
Duduğuni çalmadan oy duduğuni çalmadan
***
Azrail'e can vermem oy oy güzelim
Sevduğumi almadan oy sevduğumi almadan
Sevduğumi almadan oy sevduğumi almadan
***
Oy gemim budanasun
Yaktun beni yanasun oy yaktun beni yanasun
Yaktun beni yanasun oy yaktun beni yanasun
***
Bu köyün inadina oy oy güzelim
Alır beni gidesun oy alur beni gidesun
Alır beni gidesun oy alur beni gidesun
***
Azrail'e can vermem
Azrail'e can vermem
Azrail'e can vermem
Oy oy güzelum
***
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
***
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
***
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
Sevduğumi almadan oy
Sevduğumi almadan
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Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...