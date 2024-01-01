Gökhan Birben

Döndüm dere yukari Aklum kaldi deniza oy aklum kaldi deniza Aklum kaldi deniza oy aklum kaldi deniza *** Sevduğum arkamuzdan oy oy güzelum Neler dediler biza oy neler dediler biza Neler dediler biza oy neler dediler biza *** Denizun dalgasini Dereler savuşturur oy dereler savuşturur Dereler savuşturur oy dereler savuşturur *** Ayri düştüm yarumden oy oy güzelum Kim bizi kavuşturur oy kim bizi kavuşturur Kim bizi kavuşturur oy kim bizi kavuşturur *** Gemim geliyor gemim Duduğuni çalmadan oy duduğuni çalmadan Duduğuni çalmadan oy duduğuni çalmadan *** Azrail'e can vermem oy oy güzelim Sevduğumi almadan oy sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy sevduğumi almadan *** Oy gemim budanasun Yaktun beni yanasun oy yaktun beni yanasun Yaktun beni yanasun oy yaktun beni yanasun *** Bu köyün inadina oy oy güzelim Alır beni gidesun oy alur beni gidesun Alır beni gidesun oy alur beni gidesun *** Azrail'e can vermem Azrail'e can vermem Azrail'e can vermem Oy oy güzelum *** Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan *** Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan *** Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan

Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter... Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşka bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter...