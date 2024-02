Gökhan Birben

Döndüm dere yukari Aklum kaldi deniza oy aklum kaldi deniza Aklum kaldi deniza oy aklum kaldi deniza *** Sevduğum arkamuzdan oy oy güzelum Neler dediler biza oy neler dediler biza Neler dediler biza oy neler dediler biza *** Denizun dalgasini Dereler savuşturur oy dereler savuşturur Dereler savuşturur oy dereler savuşturur *** Ayri düştüm yarumden oy oy güzelum Kim bizi kavuşturur oy kim bizi kavuşturur Kim bizi kavuşturur oy kim bizi kavuşturur *** Gemim geliyor gemim Duduğuni çalmadan oy duduğuni çalmadan Duduğuni çalmadan oy duduğuni çalmadan *** Azrail'e can vermem oy oy güzelim Sevduğumi almadan oy sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy sevduğumi almadan *** Oy gemim budanasun Yaktun beni yanasun oy yaktun beni yanasun Yaktun beni yanasun oy yaktun beni yanasun *** Bu köyün inadina oy oy güzelim Alır beni gidesun oy alur beni gidesun Alır beni gidesun oy alur beni gidesun *** Azrail'e can vermem Azrail'e can vermem Azrail'e can vermem Oy oy güzelum *** Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan *** Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan *** Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan