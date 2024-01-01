Bunun Adı Aşk Şarkı Sözleri
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Gökhan Güneş
Bunun Adı Aşk
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Parlamalıyım gökyüzünde bir yer bulup
Yada dönüpte arkama hayaller kurup uyumalıyım
Sana kalsa bir kaşık suyla boğardın aşkı
Benim yerim senin yanındı söyle şimdi ne yapmalıyım
Pişmanlık ne kadar çaresizce bir duygu
Boşuna mı ağladık
Boşuna mı yandı yıldızlar
O tende kalmış kaç günah bıraktın bana
Boşuna mı ağladık
Boşuna mı yandı yıldızlar bu tende kalmış kaç bina bıraktım sana
Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar o tende kalmış kaç günah bıraktın bana
Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar bu tende kalmış kaç bina bıraktım sana
Parlamalıyım gökyüzünde bir yer bulup yada dönüpte arkama hayaller kurup uyumalıyım
Sana kalsa bir kaşık suda boğardın aşkı
Benim yerim senin yanındı
Söyle şimdi ne yapmalıyım
Pişmanlık ne kadar çaresizce bir duygu
Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar o tende kalmış kaç günah bıraktın bana
Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar o tende kalmış kaç bina bıraktım sana
Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar o tende kalmış kaç günah bıraktın bana
Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar bu tende kalmış kaç bina bıraktım sana
-
Sana güzel şarkılar yazmayıda bilirdim
Ama geç kaldım inan kalbine dokunmaya
Güneş bile razı aramıza girmiş neden
Sana hayran olmuş bak ay bile tutulmaya razııı
Geel iki kelam edelim oturup dertleşelim
***
O üzüm bağının altında
Geeel yine sarmaşıp olup,kalbim dolansın
Aşkımızın balkonunda
Sabah oldu uyandım ama yanımda yoktun
Yine açık mı kalmış kalbimin kapıları
Güneş bile razı aramıza girdi neden
Sana hayran olmuş bak ay bile tutulmaya razı
Geel iki kelam edelim oturup dertleşelim
O üzüm bağının altında
Geeel yine sarmaşıp olup,kalbim dolansın
Aşkımızın balkonunda
-
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Ona herşey ona
Şarkılar şiirler filmler ona
Hep ona açılır günlerim
O beni hiç duymasada
Aşk karanlık bir oda
Gülüşün tek çarem güneşim
***
Gamzendeki çukur mezar taşım
Gözlerin en güzel melodi
Yine yanıyor yürek
Sen diye ölüyor duyman gerek
Ah bir gemi var fırtınada boşa çektim ona kürek
Dört mevsim yağışlı hüzünlerim
Aynaya bak yıllarımı gör
Gel yanıma yeniden gülerek
-
Kimilerine göre lazım değil aşk, kimilerine göre hain
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir ışık
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Kimilerine göre lazım değil aşk, kimilerine göre hain
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir ışık
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
-
Kimilerine göre lazım değil aşk, kimilerine göre hain
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir ışık
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Kimilerine göre lazım değil aşk, kimilerine göre hain
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir ışık
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün