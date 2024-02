Gökhan Güneş

Her şey Ona Ona herşey ona Şarkılar şiirler filmler ona Hep ona açılır günlerim O beni hiç duymasada Aşk karanlık bir oda Gülüşün tek çarem güneşim *** Gamzendeki çukur mezar taşım Gözlerin en güzel melodi Yine yanıyor yürek Sen diye ölüyor duyman gerek Ah bir gemi var fırtınada boşa çektim ona kürek Dört mevsim yağışlı hüzünlerim Aynaya bak yıllarımı gör Gel yanıma yeniden gülerek

Ay Şahit Göster bana bir sebep göster Dönmem için sana Anlat bana bir şeyler anlat İnanmam için hala *** Değiştin sen beni çok severken Çifte kumrulardık biz eskiden Bu defa da yine benden olsun Döndüğüm son söz olsun *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** O oo oo o oooo... *** Göster bana bir sebep göster Dönmem için sana Anlat bana bir şeyler anlat İnanmam için hala *** Değiştin sen beni çok severken Çifte kumrulardık biz eskiden Bu defa da yine benden olsun Döndüğüm son söz olsun *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** O oo oo o oooo... *** Son bir şans daha veriyorum ikimize Ay şahit gök şahit olduğu için Aşk şahit olduğu için Bak bir yıldız daha kayıyor gördün mü? *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize

Son Mektup Anla artık anla beni Unut bütün geçenleri *** Bitsin her şey bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben Saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak Bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak Yıllar süren sevgimizi *** Biliyorum ayıracak Bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak Yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben Saadetler diliyorum

Sınıfta Kal Ne işim var benim senle Bilmiyorum ki yeminle Kendimi yedim bitirdim Fazla mı geldim üstüne Çıkmıyorum hep ben öne Ayrıntıya çok takılırım Artık tat alamıyorum Çiğnemeden yutuyorum Ne olacak bilemiyorum Ne alakası var şimdi Bir de ayrılık eksikti Kolaysa unut canım beni Ooo oooo... Hadi sen de sınıfta kal Yine kalbim boşta kal Yaz yaz yaz arada Öpüyorum hoş çakal

Yakışır Dün oturdum, yine sabahladım Şarkımızla son kez ağladım Safça sevdim, sen hep oynadın Yakışır sana, oynasana (oynasana) ** Ben istedim, seni arandım Zor beğendim, üstüme kaldın Kaçamadım, benimle oynadın Yakışır sana, oynasana (oynasana) ** Yok, gelip diz çöksen de Taş basıp kalbime Giderim anneme ** Yat sokaklarda artık Zaten tepem atık Yaşasın bekârlık ** Dün oturdum, yine sabahladım Şarkımızla son kez ağladım Safça sevdim, sen hep oynadın Yakışır sana, oynasana (oynasana) ** Yok, gelip diz çöksen de Taş basıp kalbime Giderim anneme ** Yat sokaklarda artık Zaten tepem atık Yaşasın bekârlık

Uyan (İki Damla Yaş) Yıllar sonra Hatıran kokun dün gibi yakın Duam aşkım bitmedi, ayrı düştük Aynı yüzde iki damla yaş Bazen gücüm yetmiyor ** Sevgilim uyan gel Ne olursun bitsin bu hasret Ne zaman kazanır ümitler Ne zaman, ne zaman ** Neler geçti Alışmak yalan bu acı geçmedi Emir haktan çekmeli Sevgilim uyan gel Ne olursun bitsin bu hasret Ne zaman kazanır ümitler Ne zaman, ne zaman

Sahilden Ayrılık zor şey Özlemek kolay mı Dedim ayrılık olmasın Canımız yanmasın Dinlesen duyardın ** Son bir kaç gündür Bende özlüyorum Sana ait her şeyi Evdeki resmini Yaktım ağlıyorum ** Her şeyi göze al geleceksen Bir daha yaparsan affetmem ** Arkana bak da düşün yeniden Gururumuzdu bizi deviren İçime dolan tüm korkuları Denize bıraktım sahilden ** Arkana bak da düşün yeniden Ne fark eder ki sen yada ben İçime dolan tüm korkuları Denize bıraktım sahilden ** Ayrılık zor şey Özlemek kolay mı Dedim ayrılık olmasın Canımız yanmasın Dinlesen duyardın ** Son bir kaç gündür Bende özlüyorum Sana ait her şeyi Evdeki resmini Yaktım ağlıyorum ** Her şeyi göze al geleceksen Bir daha yaparsan affetmem ** =ceza= Kafana takılan o kadar dert arasında korkuyu sahilden atmak bulmana neden olacak her vesileyi sahilden denize bırakmak var içinde Yap hadi! Bunu göster anlamsız buldurur her seferinde çıkacak olan ateş yakacak bizi ve yüreğimizi ağlamayı kesmeyi bilmeli Sonu başı belli olmayan geçmişi atıldığı sahile sen de gel önünü kesmesin hiç bir güç onlar olsun kağıtlar sen de yel esne kurtul artık maziden geleceğin her zaman sana amade eyleminin tersi kalbinde Bence atla gitsin sahilden ** Arkana bak da düşün yeniden Gururumuzdu bizi deviren İçime dolan tüm korkuları Denize bıraktım sahilden

Distortion Ne yaptığımı bilmiyorsan Bana zaman ayırmıyorsan Maça benle gitmiyorsan Attım gitti seni ** Benim için giyinmiyorsan Gözün saatte beklemiyorsan Artık bir çiçek getirmiyorsan Attım gitti seni ** Yapma değil avrupa Zorla değil zorlama Zaten halimiz nanay Distortion yapma bana ** Her şey batıyor bana Ben de dahil buna Zaten halimiz nanay Of dedirtme bana ** Gözyaşımı kullanıyorsan Derdimi dert etmiyorsan Şu kadarcık düşünmüyorsan Attım gitti seni ** Beni görüp coşmuyorsan Çocuklar gibi koşmuyorsan Sıkıntıdan patlıyorsan Attım gitti seni ** Sözlerimi duymuyorsan Şakalarıma gülmüyorsan Beni yanlış anlıyorsan Attım gitti seni

Savulun Yıllar Bir ihanet, binbir ceza Bu mu adalet, bu mudur vefa Bir ihanet, bin bir ceza Bu mu adalet, bu mudur vefa ** Ellere inandın da, ben miyim yalan Doğruyu yutkundum senin için inan Onları savundun da ben miyim düşman Kalbime taş bastım, senin için inan ** Savulun yıllar, itirazım var Ağladığım gecelerden bana borcun var Savulun yıllar, itirazım var Ağladığım gecelerden bana borcun var ** Bir ihanet, bin bir ceza Bu mu adalet, bu mudur vefa Bir ihanet, bin bir ceza Bu mu adalet, bu mudur vefa ** Ellere inandın da, ben miyim yalan Doğruyu yutkundum senin için inan Onları savundun da ben miyim düşman Kalbime taş bastım, senin için inan ** Savulun yıllar, itirazım var Ağladığım gecelerden bana borcun var Savulun yıllar, itirazım var Ağladığım gecelerden bana borcun var ** Savulun yıllar, itirazım var Ağladığım gecelerden bana borcun var Savulun yıllar, itirazım var Ağladığım gecelerden bana borcun var

Çarpar Yalnızım uzun zamandır Alıştım desem yalandır Kendi kendime Yetmek istedim doğaldır ** Bir ömür boyu sürmeli Bu defa yüzüm gülmeli Dengi dengime Birini bulmalı masalsı ** Aşk bu laf dinlemez Çağırınca gelmez Canı çekince Duramaz yerinde yorulmaz ** Sen iste ya da isteme Bir bakışla başlar Düşer bir ateş Yayılır içinde ve eyvah Yangın var bende ** Çarpar aşkın kamyon gibi Çarpar ezer geçer beni Harcar bozuk para gibi Zalim alır yutar beni ** Çarpar aşkım kamyon gibi Çarpar ezer geçer seni Harcar bozuk para gibi Zalim her şeye hazır ol

Kanım Kaynadı Kanım kaynadı sana, nedendir bilmem İçimde bir ateş yanar derinden Dünyaları verirdim gelse elimden İşte seni seviyorum anla halimden ** Senden uzakta mutsuz inan derbederim ben Senden kopmam imkansız, söyle ne gelir elden Dünyaları verirdim gelse elimden İşte seni seviyorum anla halimden

Coğrafya Havadan mıdır, sudan mıdır kırk derece ateşim Dalgalardayım uçuyorum, gülümsüyor güneşim Yok bir sırdaşım, çok arkadaşım ah şu dünyada Bir su damlası içinde, çocukluğum hala ** Le layle le layle, Le layle lay le lay le ** Gezdim iklim iklim geldim sana Baştan çıktım bu nasıl coğrafya Usul usul yaklaş bana Kaynasın kanım gel yorul kollarımda

Uzağına Düştüm Bu son çağrım, duyacağın en son ses Benden sana son ışık, parçalanmadan gel Günah bende, nasıl sevdim seni böyle Anlamak mümkün değil, yok oldun şaka gibi ** Kaçsanda ben burdayım, başım dik ayaktayım Bu sonu sen hazırladın Gözüm arkada kalmadı, hiç bu defa ** Uzağına düştüm, ben sana küstüm Gidiyorum gözünaydın İçime ata ata nasıl üzgün

Kulun Olayım Hani her şey yolundaydı, derdimiz yoktu Hiç derdimiz yoktu Kalabalıktan sıkılmıştık, halimiz yoktu Hiç sabrımız yoktu Yarın ne değişir, bunu ne sen ne ben göremeyiz Biliyorsun zaman acıyı öğütür Toz olurken sen ne duruyorsun ** Eşin menendin yok ki Bu dünyada yerine kimi koyayım Bu ayrılığa bir sebep göster Kulun olayım Mevsim kış elim üşümüşken Sana nasıl şiir yazayım Bu ayrılığa bir sebep göster Kulun olayım

Ne Olacak Sabahları uyanırdın günaydın derdin Öperdin, öperdin kalk bakalım derdin Çay içerdik bir yandan kedimizi severdik Bir sürü şey konuşurduk sabah sabah demeden ** Bu günlerde sana yine bir haller oldu Yüzünü gören cennetlik söyle bakayım ne oldu Bu günlerde sana yine bir haller oldu Saçmalıyorsun belki de moralim sıfır oldu ** Ne olacak benim şu halim, ne olacak senle Dün tanıştığımız gündü hatırlamadın bile Ne olacak benim şu halim, ne olacak böyle Kim bilir nerelerde dağıtıyorsun iyice ** Akşamı iple çekerdim kapılarda beklerdim Günün nasıl geçti derdim fena değil derdin Özlemedin mi beni derdim laf olsun diye Sen anlatırdın ben dinlerdim her günün bitişinde ** Bu günlerde sana yine bir haller oldu Yüzünü gören cennetlik söyle bakayım ne oldu Bu günlerde sana yine bir haller oldu Saçmalıyorsun belki de moralim sıfır oldu ** Ne olacak benim şu halim, ne olacak senle Dün tanıştığımız gündü hatırlamadın bile Ne olacak benim şu halim, ne olacak böyle Kim bilir nerelerde dağıtıyorsun iyice ** Ne olacak benim şu halim, ne olacak senle Dün tanıştığımız gündü hatırlamadın bile Ne olacak benim şu halim, ne olacak böyle Kim bilir nerelerde dağıtıyorsun iyice

Alışmak Kime yazılmış dertsiz kader? Kime bedelsiz sunulur zafer? Yine mi hüsran, yine mi ceza? Bitmiyor ki elveda ** Kim kazandı acı çekmeden? Kim başardı doğruyu görmeden? Sevmeliyiz, sevilmeliyiz Dolmuyor mu çilem düşmeden bir kere? ** Alışmak hep çok zor geliyor Alışmak hepimize zor geliyor Sen yokken bir yanım Öbür yarım eksik kalıyor ** Alışmak hep çok zor geliyor Alışmak hepimize zor geliyor Sen yokken bir yanım Öbür yarım eksik kalıyor ** Kime yazılmış dertsiz kader? Kime bedelsiz sunulur zafer? Yine mi hüsran, yine mi ceza? Bitmiyor ki elveda ** Kim kazandı acı çekmeden? Kim başardı doğruyu görmeden? Sevmeliyiz, sevilmeliyiz Dolmuyor mu çilem düşmeden bir kere? ** Alışmak hep çok zor geliyor Alışmak hepimize zor geliyor Sen yokken bir yanım Öbür yarım eksik kalıyor ** Alışmak hep çok zor geliyor Alışmak herkese zor geliyor Sen yokken bir yanım Öbür yarım eksik kalıyor ** Alışmak hep çok zor geliyor Alışmak herkese zor geliyor Sen yokken bir yanım Öbür yarım eksik kalıyor