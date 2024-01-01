Gökhan Güneş

Kalbine Sürgün Remix Kimilerine göre lazım değil aşk, kimilerine göre hain Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir ışık Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim *** Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Kimilerine göre lazım değil aşk, kimilerine göre hain Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir ışık Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim *** Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün

Aşk Balkonu Sana güzel şarkılar yazmayıda bilirdim Ama geç kaldım inan kalbine dokunmaya Güneş bile razı aramıza girmiş neden Sana hayran olmuş bak ay bile tutulmaya razııı Geel iki kelam edelim oturup dertleşelim *** O üzüm bağının altında Geeel yine sarmaşıp olup,kalbim dolansın Aşkımızın balkonunda Sabah oldu uyandım ama yanımda yoktun Yine açık mı kalmış kalbimin kapıları Güneş bile razı aramıza girdi neden Sana hayran olmuş bak ay bile tutulmaya razı Geel iki kelam edelim oturup dertleşelim O üzüm bağının altında Geeel yine sarmaşıp olup,kalbim dolansın Aşkımızın balkonunda

Boşuna Mı Ağladık Parlamalıyım gökyüzünde bir yer bulup Yada dönüpte arkama hayaller kurup uyumalıyım Sana kalsa bir kaşık suyla boğardın aşkı Benim yerim senin yanındı söyle şimdi ne yapmalıyım Pişmanlık ne kadar çaresizce bir duygu Boşuna mı ağladık Boşuna mı yandı yıldızlar O tende kalmış kaç günah bıraktın bana Boşuna mı ağladık Boşuna mı yandı yıldızlar bu tende kalmış kaç bina bıraktım sana Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar o tende kalmış kaç günah bıraktın bana Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar bu tende kalmış kaç bina bıraktım sana Parlamalıyım gökyüzünde bir yer bulup yada dönüpte arkama hayaller kurup uyumalıyım Sana kalsa bir kaşık suda boğardın aşkı Benim yerim senin yanındı Söyle şimdi ne yapmalıyım Pişmanlık ne kadar çaresizce bir duygu Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar o tende kalmış kaç günah bıraktın bana Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar o tende kalmış kaç bina bıraktım sana Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar o tende kalmış kaç günah bıraktın bana Boşuna mı ağladık boşuna mı yandı yıldızlar bu tende kalmış kaç bina bıraktım sana

Her şey Ona Ona herşey ona Şarkılar şiirler filmler ona Hep ona açılır günlerim O beni hiç duymasada Aşk karanlık bir oda Gülüşün tek çarem güneşim *** Gamzendeki çukur mezar taşım Gözlerin en güzel melodi Yine yanıyor yürek Sen diye ölüyor duyman gerek Ah bir gemi var fırtınada boşa çektim ona kürek Dört mevsim yağışlı hüzünlerim Aynaya bak yıllarımı gör Gel yanıma yeniden gülerek