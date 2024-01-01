Gökhan Güneş

-
Kimilerine göre lazım değil aşk, kimilerine göre hain
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir ışık
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Kimilerine göre lazım değil aşk, kimilerine göre hain
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir ışık
Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki, unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
-
Asker yolu beklerim
Günü güne eklerim
Var git yârim askere
Ben sılayı beklerim
**
Mendilimde tel oya
Gülmedim doya doya
Asker yolu beklerim
Günleri saya saya
**
Pilav bişirdim yavan
Üstüne kıydım soğan
Yatağına uzanmış da
Uyan askerim uyan
**
Mendilimde tel oya
Gülmedim doya doya
Asker yolu beklerim
Günleri saya saya
**
Asker yolu beklerim
Vah! benim emeklerim
Gitti yârim dönmedi
Bu dünyayı neyleyim.
-
Değirmene un yolladım, değirmene un yolladım
Nişanlımı dün yolladım, nişanlımı dün yolladım
Ben yâd ele un yolladım, ben yâd ele un yolladım
Mehmet gitti askere, alır gelir teskere, Mehmet gitti askere, alır gelir teskere
**
Açık sana yol Mehmet'im, açık sana yol Mehmet'im
Aman çavuş ol Mehmet'im, aman çavuş ol Mehmet'im
Gel gönlüme dol Mehmet'im, gel gönlüme dol Mehmet'im
Mehmet gitti askere, alır gelir teskere, Mehmet gitti askere, alır gelir teskere
-
Fikrimin ince gülü
Kalbimin şen bülbülü
O gün ki gördüm seni
yaktın ah yaktın beni
**
Gördüğüm günden beri
Olmuşun inan deli
O gün ki gördüm seni
yaktın ah yaktın beni
**
Ateşli dudakların
Gamzeli yanakların
O gün ki gördüm seni
yaktın ah yaktın beni
**
Ellerin ellerimde
Leblerin leblerimde
O gün ki gördüm seni
yaktın ah yaktın beni
-
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne figandır
Şu Yemen elleri ne de yamandır
**
Ano Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden dönmüyor acep ne iştir
**
Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasına acap nesi var
**
Bir çift kundurayla bir de fesi var
Ano Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden dönmüyor acep ne iştir
-
İzmirin Kavakları
Dökülür Yaprakları
Bize De Derler Çakıcı
Yar Fidan Boylum
Yıkarız Konakları
**
Selvim Senden Uzun Yok
Yaprağında Üzüm Yok
Gamalıda Zeybek Vuruldu
Yar Fidan Boylum
Çakıcıya Sözüm Yok
-
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime
**
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
**
Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime
Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime
**
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
-
Utancım halimi anlatmaya mani oluyor.
Üzme yetişir, üzme, ayrılığınla harabım.
Mahvoldu rahatım, uykularım beni tek etti.
Üzme yetişir, üzme, ayrılığınla harabım.
-
Şahâne gözler şahâne
Hüsnüne yoktur bahâne
Süleyman olsan cihâne efendim
Gönül eğlenmez asla ah! asla
**
Akar sular şarab olsa
Uçan kuşlar kebab olsa
Meyhaneler mesken olsa efendim
Gönül eğlenmez asla ah! asla
-
Sigaramın dumanı
Yoktur yarin imanı
Yoktur yarin imanı
**
Altından köşk yaptırdım
Gümüşten merdivanı
Gümüşten merdivanı
**
Hey güllü güllü güllü
Yaşasın hanım güllü
Peştamalı püsküllü
**
Hanım etme bu nazı
Gel bize bazı bazı
Gel bize bazı bazı
Bize harputlu derler
Biz çekmeyiz bu nazı
Biz çekmeyiz bu nazı
**
Harputtan aldım bakır
Yosmam gözlerin çakır
Yosmam gözlerin çakır
O güzel gözlerine
Kurban olsun bu fakir
Kurban olsun bu fakir
**
Hey güllü güllü güllü
Yaşasın hanım güllü
Peştamalı püsküllü
**
Hanım etme bu nazı
Gel bize bazı bazı
Gel bize bazı bazı
Bize harputlu derler
Biz çekmeyiz bu nazı
Biz çekmeyiz bu nazı
-
Mayadağ'dan kalkan kazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Yarimin yüreği sızlar
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
**
Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadık rakı parası
**
Mayadağ'ın yıldızıyım
Ben annemin bir kızıyım
Efendimin sağ gözüyüm
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
**
Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadık rakı parası
-
Alişimin kaşları kare, aman
Sen açtın sineme yare
**
Bulamadım derdime çare, aman
Görmedin mi, ah civan Alişimi
Tuna boyunda
Görmedin mi, ah aslan Alişimi
Tuna boyunda
**
Evleri var hane hane, aman
Benleri var tane tane
**
Ben kül oldum yane yane, aman
Görmedin mi ah civan Alişimi
Tuna boyunda
Görmedin mi ah aslan Alişimi
Tuna boyunda
-
Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur güle
Çile bülbülüm çile
**
Müjde ey güzel kuşum
Bahara döndü kışım
Gülüyor içim dışım
Çile bülbülüm çile
-
Dayler Dayler Viran Dayler
Yüzüm Güler Kalbim Ağlar
Yüreğimden Kanlar Damlar
**
Edirne Köprüsü Taştan
Sen Çıkardın Beni Baştan
Bir Olaydı Bir Olaydı
Ne Olur Benim Olaydı
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Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı
Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı
Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı
Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı
**
Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Allı yemeni Bilal Oğlan pullu da yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
**
Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam
Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam
Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam
Yedi yıl karşımda da dursan yine sana yalvarmam
**
Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
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Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor
Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor
Kurtuluş savaşında, yirmi sekiz yaşında
Mangasının başında, taşıyor
Yanık Ömer, yiğit Ömer siperleri aşıyor
**
Savaş biter, Yanık Ömer, köye döner
Köylü bütün bayram eder
Yanık Ömer kutlanır
Nişanlısı mutlulanır
**
Hey, Yanık Ömer, attan iner
Pembegül'e bağlar kemer
Köylülere gider haber
Düğüne, düğüne
**
Eline kına yakar, başına teller takar
Belinde altın kemer, öyle alana çıkar
Heey
Pembegül, allanır, pullanır
Yanık Ömer'in köyüne düğün alayı yollanır
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