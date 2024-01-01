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7/24 Dinle Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Şarkı Sözleri

Gökhan Güneş Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Güneş Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Güneş

Gökhan Güneş

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

  • Kalbine Sürgün

  • Asker Yolu Beklerim

  • Değirmene Un Yolladım

  • Fikrimin İnce Gülü

  • Havada Bulut Yok

  • İzmir'in Kavakları

  • Kimseye Etmem Şikayet

  • Mani Oluyor

  • Şahane Gözler

  • Sigaramın Dumanı

  • Vardar Ovası

  • Alişimin Kaşları Kara

  • Çile Bülbülüm Çile

  • Dayler Dayler

  • Pencere Açıldı Bilal Oğlan

  • Yanık Ömer

  • Cana Rakibi Handan Edersin

  • A Benim Mor Çiçeğim

  • Akşam Oldu Yine Bastı Kareler

  • Habugaha Girdim

  • Şu Dalmadan Geçtin mi (Zeybek)

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