Gökhan Güney

Acılar Şarkı Sözleri
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Artık dayanacak gücüm kalmadı,
Ne olur tükenin bitin acılar ,
Söndürün içimde yanan ateşi,
Dertlerime bir son verin acılar.
***
Yıkmayın dünyamı hayallerimi
Kırmayın kalbimi ümitlerimi
***
Yok edin kahrımı kederlerimi
Haksızlığa bir son verin acılar.
***
Yeter artık bitsin bu yalnızlığım
Terk edin dünyamı gidin acılar
Bu kadar insafsız zalim olmayın
Zulmetmeye bir son verin acıla