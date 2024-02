Gökhan Güney

Bu can bu bedenden ayrılmadıkça yaşanan acılar unutulur mu hasret yüreğimde hep var oldukça çektiğim çileler unutulur mu *** çırpınıp durdum hep mutluluk için bu kadar şansızlık bilmem kim için uğrunda dökülen her damla için ağladığım o günler unutulur mu çektiğim çileler unutulur mu *** o gece son gecem oldu ufkumda acı bir hatıra kaldı ruhumda bir değil bin defa sabah olsa da o gece bir daha unutulur mu

Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın *** Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Herşey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Herşey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Güzel diye sana denir Senin her kahrın çekilir Güzel diye sana denir Senin her kahrın çekilir *** Candan bile vazgeçilir Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Candan bile vazgeçilir Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Herşey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Herşey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün

Günleri ay gibi, ayları sene Hasreti bitirip artık gelsene Mektuplar, selamlar yetmez sevene Gurbeti bitirip, artık gelsene Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene *** Hasretine dalıp anmak bir zulüm Senden ayrı kalmak inan ki, ölüm Cehennem azabı sanki her günüm Gurbeti bitirip, artık gelsene Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene *** Usandım yoluna bakıp durmaktan Gelenden geçenden haber sormaktan Bıkmadın mı artık ayrı kalmaktan Gurbeti bitirip, artık gelsene Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene *** Aramıza başka kimse girmeden Gözyaşlarım coşkun sele dönmeden Uğrunda can verip ölüp gitmeden Hasreti bitirip, artık gelsene Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene

Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç gece ağladım böyle gizlice Ne yaptımsa seni unutamadım Ne yaptımsa seni unutamadım *** Sen beni unuttun çoktan belki de Kim bilir kimler var şimdi gönlünde Ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın unutamadım Her şeyde sen varsın unutamadım *** Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki büyüdü anlayamadım Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki büyüdü anlayamadım Bu aşktan hayır yok unut dediler Ne yaptımsa seni unutamadım Ne yaptımsa seni unutamadım *** Sen beni unuttun çoktan belki de Kim bilir kimler var şimdi gönlünde Ben hala yaşarım eski günlerde *** Her şeyde sen varsın unutamadım Her şeyde sen varsın unutamadım