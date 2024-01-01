Öpmek Geldi Şarkı Sözleri
Gökhan Güney Öpmek Geldi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Güney Öpmek Geldi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öpmek Geldi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Aramızda dağlar denizler mi var
Aşılması çok zor engeller mi var
Seni benden fazla sevenin mi var
Söyle bana dönmen neden imkansız
***
Seni benden fazla sevenin mi var
Söyle bana dönmen neden imkansız
***
Sanki şimdi bensiz çok mutlumusun
Ben böyle ağlarken huzurlumusun
Sanki şimdi bensiz çok mutlumusun
Ben böyle ağlarken huzurlumusun
***
Bu büyük sevdamdan korkuyormusun
Söyle bana dönmen neden imkansız
Bu büyük sevdamdan korkuyormusun
Söyle bana dönmen neden imkansız
***
Gözlerini benden böyle kaçırma
Konuş birşey söyle ne olur susma
Yoksa başkası mı var aramızda
Söyle bana dönmen neden imkansız
***
Yoksa başkası mı var aramızda
Söyle bana dönmen neden imkansız
***
Sanki şimdi bensiz çok mutlumusun
Ben böyle ağlarken huzurlumusun
Sanki şimdi bensiz çok mutlumusun
Ben böyle ağlarken huzurlumusun
***
Bu büyük sevdamdan korkuyormusun
Söyle bana dönmen neden imkansız
Bu büyük sevdamdan korkuyormusun
Söyle bana dönmen neden imkansız
-
Her sevene inanılmaz
Candan sevip bağlanılmaz
Çile verir, dayanılmaz
İyi düşün öyle sev
***
Önceleri bir hoş eder
Sevgisiyle sarhoş eder
Hiç acımaz, çeker gider
İyi düşün öyle sev
***
Hiçbir şeyi görmez gözün
Mutlulukla güler yüzün
Sonra birden çöker hüzün
İyi düşün öyle sev
***
Gençliğini alıp gider
Gözyaşını bir sel eder
Leyla eder, Mecnun eder
İyi düşün öyle sev
-
Tutsak ettin beni hasret ağında
Dönsende kalbimde yerin mi kaldı?
Esir ettin beni çile bağında
Dönsende kalbimde yerin mi kaldı?
***
Bir fırtına gibi yerle bir ettin
Bir volkan misali yaktın kül ettin
En güzel yıllarımı böyle tükettin
Dönsende kalbimde yerin mi kaldı?
***
Harcattın peşinden ümitlerimi
Yitirdim sevginle ben gençliğimi
Çileye döndürdün büyük sevgimi
Dönsende kalbimde yerin mi kaldı?
***
Bir fırtına gibi yerle bir ettin
Bir volkan misali yaktın kül ettin
En güzel yıllarımı böyle tükettin
Dönsende kalbimde yerin mi kaldı?
-
Bu can bu bedenden ayrılmadıkça
yaşanan acılar unutulur mu
hasret yüreğimde hep var oldukça
çektiğim çileler unutulur mu
***
çırpınıp durdum hep mutluluk için
bu kadar şansızlık bilmem kim için
uğrunda dökülen her damla için
ağladığım o günler unutulur mu
çektiğim çileler unutulur mu
***
o gece son gecem oldu ufkumda
acı bir hatıra kaldı ruhumda
bir değil bin defa sabah olsa da
o gece bir daha unutulur mu
-
Saçlarını dağıtırsın
Rüzgarlara bırakırsın
Saçlarını dağıtırsın
Rüzgarlara bırakırsın
***
Sen sevmeye yakışırsın
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün
***
Sen sevmeye yakışırsın
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün
***
Herşey yalan gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün
***
Herşey yalan gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün
***
Güzel diye sana denir
Senin her kahrın çekilir
Güzel diye sana denir
Senin her kahrın çekilir
***
Candan bile vazgeçilir
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün
***
Candan bile vazgeçilir
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün
***
Herşey yalan gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün
***
Herşey yalan gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün
-
Günleri ay gibi, ayları sene
Hasreti bitirip artık gelsene
Mektuplar, selamlar yetmez sevene
Gurbeti bitirip, artık gelsene
Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene
***
Hasretine dalıp anmak bir zulüm
Senden ayrı kalmak inan ki, ölüm
Cehennem azabı sanki her günüm
Gurbeti bitirip, artık gelsene
Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene
***
Usandım yoluna bakıp durmaktan
Gelenden geçenden haber sormaktan
Bıkmadın mı artık ayrı kalmaktan
Gurbeti bitirip, artık gelsene
Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene
***
Aramıza başka kimse girmeden
Gözyaşlarım coşkun sele dönmeden
Uğrunda can verip ölüp gitmeden
Hasreti bitirip, artık gelsene
Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene
-
Bırak düşünceyi bırak korkuyu
Söküp at içinden kötü duyguyu
Aşk bir günlük değil bir ömür boyu
Sevecekse insan candan sevmeli
Ah, sevecekse insan candan sevmeli
***
Daldan dala konup gönül eylenmez
Bir sevgili yeter başka istemez
Aşkı bilmeyenden şevkat beklenmez
Sevecekse insan candan sevmeli
Ah, sevecekse insan candan sevmeli
***
Bir insan severse bir defa sever
Neyi var neyi yok önüne serer
Bir gönülde iki aşk olmaz derler
Sevecekse insan candan sevmeli
Ah, sevecekse insan candan sevmeli
***
Daldan dala konup gönül eylenmez
Bir sevgili yeter başka istemez
Aşkı bilmeyenden şevkat beklenmez
Sevecekse insan candan sevmeli
Ah, sevecekse insan candan sevmeli
-
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde
Bir türlü kendimi avutamadım
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde
Bir türlü kendimi avutamadım
Kaç gece ağladım böyle gizlice
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
***
Sen beni unuttun çoktan belki de
Kim bilir kimler var şimdi gönlünde
Ben hala yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın unutamadım
Her şeyde sen varsın unutamadım
***
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benimki büyüdü anlayamadım
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benimki büyüdü anlayamadım
Bu aşktan hayır yok unut dediler
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
***
Sen beni unuttun çoktan belki de
Kim bilir kimler var şimdi gönlünde
Ben hala yaşarım eski günlerde
***
Her şeyde sen varsın unutamadım
Her şeyde sen varsın unutamadım
-
Hep böyle gururla gezerim sanma
Senin de boynunu bükenler olur
Her zaman ağlatıp gülerim sanma
Zulmüne karşılık verenler olur
***
Her zaman ağlatıp gülerim sanma
Zulmüne karşılık verenler olur
O taştan yüreğin yıkılır gider
Vefasız gözlerin birini sever
Ne gururun kalır ne zulmün yeter
Görürsün seni de yakanlar olur
***
Ne gururun kalır ne zulmün yeter
Görürsün seni de yakanlar olur
Bakma ben sevgine çok kıymet verdim
Ağlattın kahrettin yine de sevdim
Kendini bulunmaz güzel zannettin
Seni de bırakıp gidenler olur
***
Kendini bulunmaz güzel zannettin
Seni de bırakıp gidenler olur
O taştan yüreğin yıkılır gider
Vefasız gözlerin birini sever
Ne gururun kalır ne zulmün yeter
Görürsün seni de yakanlar olur
Ne gururun kalır ne zulmün yeter
Görürsün seni de yakanlar olur