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Öpmek Geldi Şarkı Sözleri

Gökhan Güney Öpmek Geldi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Güney Öpmek Geldi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öpmek Geldi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Güney

Gökhan Güney

Öpmek Geldi

  • Aramızda Dağlarmı Var

  • İyi Düşün

  • Tutsak

  • Unutulur mu?

  • Seni Sevmeyen Ölsün

  • Artık Gelsene

  • Candan Sevmeli

  • Unutamadım

  • Yakanlar Olur

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