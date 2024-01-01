Gökhan Güney

Artık Gelsene Günleri ay gibi, ayları sene Hasreti bitirip artık gelsene Mektuplar, selamlar yetmez sevene Gurbeti bitirip, artık gelsene Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene *** Hasretine dalıp anmak bir zulüm Senden ayrı kalmak inan ki, ölüm Cehennem azabı sanki her günüm Gurbeti bitirip, artık gelsene Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene *** Usandım yoluna bakıp durmaktan Gelenden geçenden haber sormaktan Bıkmadın mı artık ayrı kalmaktan Gurbeti bitirip, artık gelsene Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene *** Aramıza başka kimse girmeden Gözyaşlarım coşkun sele dönmeden Uğrunda can verip ölüp gitmeden Hasreti bitirip, artık gelsene Artık gelsene, artık gelsene, artık gelsene

İyi Düşün Her sevene inanılmaz Candan sevip bağlanılmaz Çile verir, dayanılmaz İyi düşün öyle sev *** Önceleri bir hoş eder Sevgisiyle sarhoş eder Hiç acımaz, çeker gider İyi düşün öyle sev *** Hiçbir şeyi görmez gözün Mutlulukla güler yüzün Sonra birden çöker hüzün İyi düşün öyle sev *** Gençliğini alıp gider Gözyaşını bir sel eder Leyla eder, Mecnun eder İyi düşün öyle sev

Aramızda Dağlarmı Var Aramızda dağlar denizler mi var Aşılması çok zor engeller mi var Seni benden fazla sevenin mi var Söyle bana dönmen neden imkansız *** Seni benden fazla sevenin mi var Söyle bana dönmen neden imkansız *** Sanki şimdi bensiz çok mutlumusun Ben böyle ağlarken huzurlumusun Sanki şimdi bensiz çok mutlumusun Ben böyle ağlarken huzurlumusun *** Bu büyük sevdamdan korkuyormusun Söyle bana dönmen neden imkansız Bu büyük sevdamdan korkuyormusun Söyle bana dönmen neden imkansız *** Gözlerini benden böyle kaçırma Konuş birşey söyle ne olur susma Yoksa başkası mı var aramızda Söyle bana dönmen neden imkansız *** Yoksa başkası mı var aramızda Söyle bana dönmen neden imkansız *** Sanki şimdi bensiz çok mutlumusun Ben böyle ağlarken huzurlumusun Sanki şimdi bensiz çok mutlumusun Ben böyle ağlarken huzurlumusun *** Bu büyük sevdamdan korkuyormusun Söyle bana dönmen neden imkansız Bu büyük sevdamdan korkuyormusun Söyle bana dönmen neden imkansız

Tutsak Tutsak ettin beni hasret ağında Dönsende kalbimde yerin mi kaldı? Esir ettin beni çile bağında Dönsende kalbimde yerin mi kaldı? *** Bir fırtına gibi yerle bir ettin Bir volkan misali yaktın kül ettin En güzel yıllarımı böyle tükettin Dönsende kalbimde yerin mi kaldı? *** Harcattın peşinden ümitlerimi Yitirdim sevginle ben gençliğimi Çileye döndürdün büyük sevgimi Dönsende kalbimde yerin mi kaldı? *** Bir fırtına gibi yerle bir ettin Bir volkan misali yaktın kül ettin En güzel yıllarımı böyle tükettin Dönsende kalbimde yerin mi kaldı?

Unutulur mu? Bu can bu bedenden ayrılmadıkça yaşanan acılar unutulur mu hasret yüreğimde hep var oldukça çektiğim çileler unutulur mu *** çırpınıp durdum hep mutluluk için bu kadar şansızlık bilmem kim için uğrunda dökülen her damla için ağladığım o günler unutulur mu çektiğim çileler unutulur mu *** o gece son gecem oldu ufkumda acı bir hatıra kaldı ruhumda bir değil bin defa sabah olsa da o gece bir daha unutulur mu

Seni Sevmeyen Ölsün Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın *** Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Herşey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Herşey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Güzel diye sana denir Senin her kahrın çekilir Güzel diye sana denir Senin her kahrın çekilir *** Candan bile vazgeçilir Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Candan bile vazgeçilir Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Herşey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Herşey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün

Candan Sevmeli Bırak düşünceyi bırak korkuyu Söküp at içinden kötü duyguyu Aşk bir günlük değil bir ömür boyu Sevecekse insan candan sevmeli Ah, sevecekse insan candan sevmeli *** Daldan dala konup gönül eylenmez Bir sevgili yeter başka istemez Aşkı bilmeyenden şevkat beklenmez Sevecekse insan candan sevmeli Ah, sevecekse insan candan sevmeli *** Bir insan severse bir defa sever Neyi var neyi yok önüne serer Bir gönülde iki aşk olmaz derler Sevecekse insan candan sevmeli Ah, sevecekse insan candan sevmeli *** Daldan dala konup gönül eylenmez Bir sevgili yeter başka istemez Aşkı bilmeyenden şevkat beklenmez Sevecekse insan candan sevmeli Ah, sevecekse insan candan sevmeli

Unutamadım Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç gece ağladım böyle gizlice Ne yaptımsa seni unutamadım Ne yaptımsa seni unutamadım *** Sen beni unuttun çoktan belki de Kim bilir kimler var şimdi gönlünde Ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın unutamadım Her şeyde sen varsın unutamadım *** Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki büyüdü anlayamadım Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki büyüdü anlayamadım Bu aşktan hayır yok unut dediler Ne yaptımsa seni unutamadım Ne yaptımsa seni unutamadım *** Sen beni unuttun çoktan belki de Kim bilir kimler var şimdi gönlünde Ben hala yaşarım eski günlerde *** Her şeyde sen varsın unutamadım Her şeyde sen varsın unutamadım