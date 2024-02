Güle güle git demeye Nasıl dilin varır söyle Bensiz mutlu ol demeye Nasıl dilin varır söyle *** Silinir mi hatıralar? Unutulur mu anılar? Sensiz nasıl geçer yıllar? Bu can sensiz yaşar mı söyle *** Özleyince ne yaparım? Sensiz ben nasıl yaşarım? Deli gibi sevdalıyım Bu can sensiz yaşar mı söyle *** Özleyince ne yaparım? Sensiz ben nasıl yaşarım? Deli gibi sevdalıyım Bu can sensiz yaşar mı söyle *** Bu anlamsız yaşantıya Bu sebebsiz dargınlığa Senden gelen ayrılığa Nasıl kader denir söyle *** Silinir mi hatıralar? Unutulur mu anılar? Sensiz nasıl geçer yıllar? Bu can sensiz yaşar mı söyle *** Özleyince ne yaparım? Sensiz ben nasıl yaşarım? Deli gibi sevdalıyım Bu can sensiz yaşar mı söyle *** Özleyince ne yaparım? Sensiz ben nasıl yaşarım? Deli gibi sevdalıyım Bu can sensiz yaşar mı söyle *** Özleyince ne yaparım? Sensiz ben nasıl yaşarım? Deli gibi sevdalıyım Bu can sensiz yaşar mı söyle *** Özleyince ne yaparım Sensiz ben nasıl yaşarım Deli gibi sevdalıyım