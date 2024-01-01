Gökhan Güney

-
Bırak düşünceyi bırak korkuyu
Söküp at içinden kötü duyguyu
Aşk bir günlük değil bir ömür boyu
Sevecekse insan candan sevmeli
Ah, sevecekse insan candan sevmeli
***
Daldan dala konup gönül eylenmez
Bir sevgili yeter başka istemez
Aşkı bilmeyenden şevkat beklenmez
Sevecekse insan candan sevmeli
Ah, sevecekse insan candan sevmeli
***
Bir insan severse bir defa sever
Neyi var neyi yok önüne serer
Bir gönülde iki aşk olmaz derler
Sevecekse insan candan sevmeli
Ah, sevecekse insan candan sevmeli
***
Daldan dala konup gönül eylenmez
Bir sevgili yeter başka istemez
Aşkı bilmeyenden şevkat beklenmez
Sevecekse insan candan sevmeli
Ah, sevecekse insan candan sevmeli
-
Yoruldum üzerine düşmeye kendime ağlıyorum
Senin çok kahrını çektim ama yeni anlıyorum
Bakarsın hayat bize en güzel hediyeyi verecek
Şaşırmam hak edeni bulunca bu acıya son verecek
***
Uzatma seni benim kadar kimse sevmez bilirim
Uzatma aşktan kaçmak için sebep bile yok
Yalvartma güneş kadar sıcak tenin gibi serserinim
Yalvartma aşktan korkmak için sebep bile yok
***
Gücüm yok, gücüm yok, gücüm yok
Aşk her zaman yakar sevince dön geriye
Gücüm yok, gücüm yok, gücüm yok
Dünya yalan dolan güvenme kimselere
-
Acıyorum acıların,
Seni üzen şekilde,
Sanıyorum bulunacak,
Seni yazan bir kelime.
***
Gözüne maviyi, yüzüne talihi
Yazan o Allaha, can verip gitsem.
İçimi anlasan, dilimi bağlasan
Sana bir tek söz var, kabul etsen.
***
Neden, çok üzerine düştüm yavrum,
Şımarma dedim ama çıktın raydan.
O tatlı gülüşüne, bittim yavrum,
Çıkardı beni, kara zindanlardan.
***
Ben, aşkın acısını çektim yavrum,
Sen anlamazsın, o yangınlardan,
Elimle kucağına bir kalp verdim,
Kolaysa, koru onu düşmanlardan...
-
Gidiyorum acımadan
Peşimde bir sürü hatırası
Biliyorum yaşamadan
Yolumu çizdi kesin yukarısı
***
Güneşin tadı boşa gider açmadan
Kurudum bana verin onu kaçmadan
Aramak gerek iyi kötü seçmeden
Yaşamak gerek hayat izi geçmeden
***
Yüzündeki acıyı gördüm, gördüm
Arama aşktan duvar ördüm, ördüm
Ara sıra gelip haber ver
Üzecek adam çok
***
Sana dün gece asılı kaldım, kaldım
Yüreğine yazılı kaldım, kaldım
Daha sıkı kazı diyorsun
Silecek adam çok
***
Gidiyorum acımadan
Peşimde bir sürü hatırası
Biliyorum yaşamadan
Yolumu çizdi kesin yukarısı
***
Güneşin tadı boşa gider açmadan
Kurudum bana verin onu kaçmadan
Aramak gerek iyi kötü seçmeden
Yaşamak gerek hayat izi geçmeden
***
Yüzündeki acıyı gördüm, gördüm
Arama aşktan duvar ördüm, ördüm
Ara sıra gelip haber ver
Üzecek adam çok
***
Sana dün gece asılı kaldım, kaldım
Yüreğine yazılı kaldım, kaldım
Daha sıkı kazı diyorsun
Silecek adam çok
***
Gidiyorum acımadan
Peşimde bir sürü hatırası
Biliyorum yaşamadan
Yolumu çizdi kesin yukarısı
***
Güneşin tadı boşa gider açmadan
Kurudum bana verin onu kaçmadan
Aramak gerek iyi kötü seçmeden
Yaşamak gerek hayat izi geçmeden
***
Yüzündeki acıyı gördüm, gördüm
Arama aşktan duvar ördüm, ördüm
Ara sıra gelip haber ver
Üzecek adam çok
***
Sana dün gece asılı kaldım, kaldım
Yüreğine yazılı kaldım, kaldım
Daha sıkı kazı diyorsun
Silecek adam çok
***
Yüzündeki acıyı gördüm, gördüm
Arama aşktan duvar ördüm, ördüm
Ara sıra gelip haber ver
Üzecek adam çok
***
Sana dün gece asılı kaldım, kaldım
Yüreğine yazılı kaldım, kaldım
Daha sıkı kazı diyorsun
Silecek adam çok
***
Yüzündeki acıyı gördüm, gördüm
Arama aşktan duvar ördüm, ördüm
Ara sıra gelip haber ver
Üzecek adam çok
***
Sana dün gece asılı kaldım, kaldım
Yüreğine yazılı kaldım, kaldım
Daha sıkı kazı diyorsun
Silecek adam çok
***
Gidiyorum doyamadan
Peşimde bir sürü hatırası
-
Uğraşma gece gece benle
Ayrıldık inadına senle
Sessiz kal bir adım ötemde
Çığlık işe yaramaz
***
Ayrıldık kötü bir zamanda
Gerçek suç sana inananda
Hiç kimse aşk konusunda benimle aşık atamaz
***
Laf atanlar neredeydi bana yüzyıllar önce
Kitabım yanlış yazmaz huzur her şeyden önce
Sanırım mutsuzmuşsun bana sırtını döndükçe
O zaman sahip çıksın insan birini sevince
***
Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya harap oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya senin oldum
***
Laf atanlar neredeydi bana yüzyıllar önce
Kitabım yanlış yazmaz huzur her şeyden önce
Sanırım mutsuzmuşsun bana sırtını döndükçe
O zaman sahip çıksın insan birini sevince
***
Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya harap oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya senin oldum
***
Ayrıldık kötü bir zamanda
Gerçek suç sana inananda
Hiç kimse aşk konusunda benimle aşık atamaz
***
Laf atanlar neredeydi bana yüzyıllar önce
Kitabım yanlış yazmaz huzur her şeyden önce
Sanırım mutsuzmuşsun bana sırtını döndükçe
O zaman sahip çıksın insan birini sevince
***
Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya harap oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya senin oldum
***
Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya harap oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum
Ağlaya ağlaya ağlaya senin oldum
-
Bilseydim, senin gibi yalan dolan oyunları
Kuralları bozmazdım
Durup dururken özlemedim yılları, olanları
***
Hayat beni götür aşktan yana
Kırılmasın kalbi benim kadar
Kim derdi ki gönül aşktan yana
Değerim yok çakıl taşı kadar
***
Geç benimle dalga malga geç gitsin
Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin
Şu dünyayı karış karış gez bitsin
Havan batsın, ünün artsın ya
***
Geç benimle dalga malga geç gitsin
Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin
Şu dünyayı karış karış gez bitsin
Havan batsın, ünün artsın ya
***
Bilseydim, senin gibi yalan dolan oyunları
Kuralları bozmazdım
Durup dururken özlemedim yılları, olanları
***
Hayat beni götür aşktan yana
Kırılmasın kalbi benim kadar
Kim derdi ki gönül aşktan yana
Değerim yok çakıl taşı kadar
***
Geç benimle dalga malga geç gitsin
Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin
Şu dünyayı karış karış gez bitsin
Havan batsın, ünün artsın ya
***
Geç benimle dalga malga geç gitsin
Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin
Şu dünyayı karış karış gez bitsin
Havan batsın, ünün artsın ya
***
Hayat beni götür aşktan yana
Kırılmasın kalbi benim kadar
Kim derdi ki gönül aşktan yana
Değerim yok çakıl taşı kadar
***
Geç benimle dalga malga geç gitsin
Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin
Şu dünyayı karış karış gez bitsin
Havan batsın, ünün artsın ya
***
Geç benimle dalga malga geç gitsin
Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin
Şu dünyayı karış karış gez bitsin
Havan batsın, ünün artsın ya
***
Değerim yok çakıl taşı kadar
-
Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer
Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır
***
Üstüne gitmenin acelesi yok
Sihirli hassas bir aşk meselesisin
Elimde masum yalan becerisi yok
Sabırlı enfes bir aşk meselesisin
***
Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış
İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış
Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyo'sun
Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyo'sun
***
Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer
Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır
Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer
Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır
***
Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer
Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır
Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer
Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır
***
Üstüne gitmenin acelesi yok
Sihirli hassas bir aşk meselesisin
Elimde masum yalan becerisi yok
Sabırlı enfes bir aşk meselesisin
***
Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış
İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış
Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyorsun
Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyorsun
***
Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer
Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır
Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer
Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır
***
Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış
İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış
Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyorsun
Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyorsun
***
Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer
Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır
Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer
Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır
-
Zor, bu aşkta yeni dönem imkânsız
Sözünü yedi bile ahlaksız
Bu da bize ders olsun
Bir tarz olsun
***
Sen, yazık daha yaşı çok gençsin
Sana geleceği aşk seçsin
Yazıyorsa alnında
Muradında
***
Acılarımız büyük, anılarımız çok
Sana inanıp sona ereceğimiz yok
Kavuşamadık ama deli dolu gezdik
Bizi yoran her şeyin üzerini çizdik
***
Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum
Yarası dert olur içime, güvendim
Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var
***
Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum
Yarası dert olur içime, güvendim
Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var
***
Yeah, now drop your hands and make some noise (One, two, three, four)
***
Zor, bu aşkta yeni dönem imkânsız
Sözünü yedi bile ahlaksız
Bu da bize ders olsun
Bir tarz olsun
***
Sen, yazık daha yaşı çok gençsin
Sana geleceği aşk seçsin
Yazıyorsa alnında
Muradında
***
Acılarımız büyük, anılarımız çok
Sana inanıp sona ereceğimiz yok
Kavuşamadık ama deli dolu gezdik
Bizi yoran her şeyin üzerini çizdik
***
Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum
Yarası dert olur içime, güvendim
Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var
***
Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum
Yarası dert olur içime, güvendim
Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var
***
Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum
Yarası dert olur içime, güvendim
Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var
***
Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum
Yarası dert olur içime, güvendim
Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var
-
Sensin dünyamın kalbi
Sensin aşkın en kutsal hâli
Gördüm, ayrılığı gördüm
İçten içe yandırma bari
***
Ne kadar çok benziyoruz hiç şüphe yok
Ne kadar çok anlaştık, böylesi yok
Seni hissetmek aşkların en güzeli
Sana muhtacım güzellerin güzeli
***
Yalanım varsa gel beni utandır
Sana göz kırpan sahte ve yalandır
Seni gerçekten gönülden sevdim
Bunu mahveden oyunbozandır
***
Yalanım varsa gel beni utandır
Sana göz kırpan sahte ve yalandır
Seni gerçekten gönülden sevdim
Bunu mahveden oyunbozandır
***
Sensin dünyamın kalbi
Sensin aşkın en kutsal hâli
Gördüm, ayrılığı gördüm
İçten içe yandırma bari
***
Ne kadar çok benziyoruz hiç şüphe yok
Ne kadar çok anlaştık, böylesi yok
Seni hissetmek aşkların en güzeli
Sana muhtacım güzellerin güzeli
***
Yalanım varsa gel beni utandır
Sana göz kırpan sahte ve yalandır
Seni gerçekten gönülden sevdim
Bunu mahveden oyunbozandır
***
Yalanım varsa gel beni utandır
Sana göz kırpan sahte ve yalandır
Seni gerçekten gönülden sevdim
Bunu mahveden oyunbozandır
***
Ne kadar çok benziyoruz hiç şüphe yok
Ne kadar çok anlaştık, böylesi yok
Seni hissetmek aşkların en güzeli
Sana muhtacım güzellerin güzeli
***
Yalanım varsa gel beni utandır
Sana göz kırpan sahte ve yalandır
Seni gerçekten gönülden sevdim
Bunu mahveden oyunbozandır
***
Yalanım varsa gel beni utandır
Sana göz kırpan sahte ve yalandır
Seni gerçekten gönülden sevdim
Bunu mahveden oyunbozandır
Bunu mahveden oyunbozandır
-
Denemek istersen kapımın kilidi açık
Ama küçümsersen bozuşuruz apaçık
Buna tahammül yok yeniden ağlamaya
Buna da hakkın yok beni azarlamaya
***
Ara sıra unutuyorum başıma nelerin geleceğini
Sana kul köle gibi inanıp yine başını alıp gideceğim
Ara sıra unutuyorum başıma nelerin geleceğini
Sana kul köle gibi inanıp yine başını alıp gideceğim
***
Benimle yaşamaya var mı gücün?
Bütün kapıları kapat bir düşün
Bu aşka güvenim azaldığı gün
Gelene yazık, gidene yazık
***
Dokunma yaralara kendi geçer
Bu kalp onu seveni kendi seçer
O eski hevesim azaldığı gün
Sevene yazık, gelene yazık
***
Denemek istersen kapımın kilidi açık
Ama küçümsersen bozuşuruz apaçık
Buna tahammül yok yeniden ağlamaya
Buna da hakkın yok beni azarlamaya
***
Ara sıra unutuyorum başıma nelerin geleceğini
Sana kul köle gibi inanıp yine başını alıp gideceğim
Ara sıra unutuyorum başıma nelerin geleceğini
Sana kul köle gibi inanıp yine başını alıp gideceğim
***
Benimle yaşamaya var mı gücün?
Bütün kapıları kapat bir düşün
Bu aşka güvenim azaldığı gün
Gelene yazık, gidene yazık
***
Dokunma yaralara kendi geçer
Bu kalp onu seveni kendi seçer
O eski hevesim azaldığı gün
Sevene yazık, gelene yazık
***
Benimle yaşamaya var mı gücün?
Bütün kapıları kapat bir düşün
Bu aşka güvenim azaldığı gün
Gelene yazık, gidene yazık
***
Dokunma yaralara kendi geçer
Bu kalp onu seveni kendi seçer
O eski hevesim azaldığı gün
Sevene yazık, gelene yazık
***
Benimle yaşamaya var mı gücün?
Bütün kapıları kapat bir düşün
Bu aşka güvenim azaldığı gün
Gelene yazık, gidene yazık
***
Dokunma yaralara kendi geçer
Bu kalp onu seveni kendi seçer
O eski hevesim azaldığı gün
Sevene yazık, gelene yazık
-
Ne bu neşe beni deli eden?
Ne bu tavır?
Seni her gören kıskanır
Deli serserinim ben
***
Gel içelim
Kadehimde aşkın acı tadı
Beni zor günümde aramadı
Yine sersefilim ben
***
Kaçamadım
Bir sihir mi var gözlerinde?
Bakamam sana uyuduğunda
Seninim canım dilediğinde
***
Aşkım anlat
Kalacak mısın oralarda?
Çok uzaktasın yatağıma
Seni sevmemin sebebi var
***
Ne bu neşe beni deli eden?
Ne bu tavır?
Seni her gören kıskanır
Deli serserinim ben
***
Gel içelim
Kadehimde aşkın acı tadı
Beni zor günümde aramadı
Yine sersefilim ben
***
Kaçamadım
Bir sihir mi var gözlerinde?
Bakamam sana uyuduğunda
Seninim canım dilediğinde
***
Aşkım anlat
Kalacak mısın oralarda?
Çok uzaktasın yatağıma
Seni sevmemin sebebi var
***
Ne bu neşe beni deli eden?
Ne bu tavır?
Seni her gören kıskanır
Deli serserinim ben
***
Gel içelim
Kadehimde aşkın acı tadı
Beni zor günümde aramadı
Yine sersefilim ben
***
Ne bu neşe beni deli eden?
Ne bu tavır?
Seni her gören kıskanır
Deli serserinim ben
***
Gel içelim
Kadehimde aşkın acı tadı
Beni zor günümde aramadı
Yine sersefilim ben
***
Ne bu neşe
-
Geçiyorum her gün önünden
Yüzüm gibi kapı da karanlık
Unut bütün hatamı unut
Geri dön artık
***
Ölüm ayırır bizi ancak
Otur yüreğimde usulca
İçimdeki aşka güvenip
Geliyorum, özlüyorum
Seviyorum sana inandım
***
Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım
Beni bulana kadar melek yüzün kanadım
Sana dokunmak için kalpte uyudum
Adına destan okudum işe yaradı mı?
**
Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım
Beni bulana kadar melek yüzün kanadım
Sana dokunmak için kalpte uyudum
Adına destan okudum işe yaradı mı?
***
Geçiyorum her gün önünden
Yüzüm gibi kapı da karanlık
Unut bütün hatamı unut
Geri dön artık
***
Ölüm ayırır bizi ancak
Otur yüreğimde usulca
İçimdeki aşka güvenip
Geliyorum, özlüyorum
Seviyorum sana inandım
***
Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım
Beni bulana kadar melek yüzün kanadım
Sana dokunmak için kalpte uyudum
Adına destan okudum işe yaradı mı?
***
Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım
Beni bulana kadar melek yüzün kanadım
Sana dokunmak için kalpte uyudum
Adına destan okudum işe yaradı mı?
***
Ölüm ayırır bizi ancak
Otur yüreğimde usulca
İçimdeki aşka güvenip
Geliyorum, özlüyorum
Seviyorum sana inandım
***
Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım
Beni bulana kadar melek yüzün kanadım
Sana dokunmak için kalpte uyudum
Adına destan okudum işe yaradı mı?
***
Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım
Beni bulana kadar melek yüzün kanadım
Sana dokunmak için kalpte uyudum
Adına destan okudum işe yaradı mı?
-
Yalan oldu dediklerin seneler sonra
Bana bir göz oda yeter sen mesut ol da
Beni senden silemezsin gidemem artık
Yağmur olsan gözyaşımdan düşemem artık
***
Yana yana tutuşur ateşim
Onu yakışacak bir eşi yok kalbimin
***
Akıl işi değil direnişim
İçin yakası güneşi yok kalbimin
***
Yağmurlardan düştün kalbe içim eriyor
Bir yolu var mı kalpten kalbe ömür geçiyor
Yağmurlardan düştün kalbe içim eriyor
Bir yolu var mı kalpten kalbe ömür geçiyor
**
Yalan oldu dediklerin seneler sonra
Bana bir göz oda yeter sen mesut ol da
Beni senden silemezsin gidemem artık
Yağmur olsan gözyaşımdan düşemem artık
-
Çek git bakalım, sana da bu yakışır
Elbet bu yürek buna da alışır
Sevenlerin kaderinde
Hasret çekmek büyük harfle yazılır
***
Her gidenin yerine yeni zalim bulunur
Gönül uslanmaz ki, küle dönse
Ayrılığın acısı sonra bulur adamı
Unut gitsin adımı (Sus, sus söyleme)
***
Kendini yerden yere vurmalısın
Kalbini yakıp ateşe atmalısın
Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın)
Geceler boyu yolunu gözleyen ben
Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz)
***
Kendini yerden yere vurmalısın
Kalbini yakıp ateşe atmalısın
Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın)
Geceler boyu yolunu gözleyen ben
Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz)
***
Çek git bakalım, sana da bu yakışır
Elbet bu yürek buna da alışır
Sevenlerin kaderinde
Hasret çekmek büyük harfle yazılır
***
Her gidenin yerine yeni zalim bulunur
Gönül uslanmaz ki, küle dönse
Ayrılığın acısı sonra bulur adamı
Unut gitsin adımı (Sus, sus söyleme)
***
Kendini yerden yere vurmalısın
Kalbini yakıp ateşe atmalısın
Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın)
Geceler boyu yolunu gözleyen ben
Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz)
***
Kendini yerden yere vurmalısın
Kalbini yakıp ateşe atmalısın
Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın)
Geceler boyu yolunu gözleyen ben
Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz)
***
Kendini yerden yere vurmalısın
Kalbini yakıp ateşe atmalısın
Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın)
Geceler boyu yolunu gözleyen ben
Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz)
***
Kendini yerden yere vurmalısın
Kalbini yakıp ateşe atmalısın
Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın)
Geceler boyu yolunu gözleyen ben
Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz of)
-
Aklında neler geçiyordu da yüzün hep çileden soluverdi
Buna hangi neden sebep oldu da gülün aşkı neden sona erdi
Başını koynuma elini boynuma dola senin olayım
Adını kalbime yaz silinmesin sana muhtaç olayım
***
Niye seni üzerler çok uzağa gidenler
Niye yaralı olsun huzurla gelenler
Niye seni üzerler çok uzağa gidenler
Niye yaralı olsun huzuru hak edenler
***
Yavaş yavaş yağdı yağmur bak arındı boş sokaklar
Gözündeki yaş mı sanki benim için taş duvarlar
Bu karanlık geldi geçti sıra artık aşkımızda
Yüzünden düşen bin parça ne yapmadım söyledin de
***
Mutluluk senin ellerinde
Geri dön bana
***
Yavaş yavaş yağdı yağmur bak arındı boş sokaklar
Gözündeki yaş mı sanki benim için taş duvarlar
Bu karanlık geldi geçti sıra artık aşkımızda
Yüzünden düşen bin parça ne yapmadım söyledin de
***
Mutluluk senin ellerinde
***
Aklında neler geçiyordu da yüzün hep çileden soluverdi
Buna hangi neden sebep oldu da gülün aşkı neden sona erdi
Başını koynuma elini boynuma dola senin olayım
Adını kalbime yaz silinmesin sana muhtaç olayım
***
Niye seni üzerler çok uzağa gidenler
Niye yaralı olsun huzurla gelenler
Niye seni üzerler çok uzağa gidenler
Niye yaralı olsun huzuru hak edenler
***
Yavaş yavaş yağdı yağmur bak arındı boş sokaklar
Gözündeki yaş mı sanki benim için taş duvarlar
Bu karanlık geldi geçti sıra artık aşkımızda
Yüzünden düşen bin parça ne yapmadım söyledin de
***
Mutluluk senin ellerinde
Geri dön bana
***
Yavaş yavaş yağdı yağmur bak arındı boş sokaklar
Gözündeki yaş mı sanki benim için taş duvarlar
Bu karanlık geldi geçti sıra artık aşkımızda
Yüzünden düşen bin parça ne yapmadım söyledin de
***
Mutluluk senin ellerinde
-
Hiç beni özlemedin, neyin inadı?
Taş bile olsa kanar dokusu kadar
Kalbimi ezdi ama yaralamadı
Ayrılık acısı kadar
***
Su akar yolu bulur, senin şu acelen ne?
Benim hatalarımla derdim yok
Hak eden aşkı bulur sen hiç hak etmesen de
Kabahat seni sevende
***
Taş mısın, yalan mısın?
Kafanda ne var bileyim
Zalim ol, vefasız ol
Yeter ki senden gideyim
***
Taş mısın, yalan mısın?
Kafanda ne var bileyim (gücün ne?)
Zalim ol, vefasız ol
Yeter ki senden gideyim (sebep çok)
***
Hiç beni özlemedin, neyin inadı?
Taş bile olsa kanar dokusu kadar
Kalbimi ezdi ama yaralamadı
Ayrılık acısı kadar
***
Su akar yolu bulur, senin şu acelen ne?
Benim hatalarımla derdim yok
Hak eden aşkı bulur sen hiç hak etmesen de
Kabahat seni sevende
***
Taş mısın, yalan mısın?
Kafanda ne var bileyim
Zalim ol, vefasız ol
Yeter ki senden gideyim
***
Taş mısın, yalan mısın?
Kafanda ne var bileyim (gücün ne?)
Zalim ol, vefasız ol
Yeter ki senden gideyim (sebep çok)
**
Su akar yolu bulur, senin şu acelen ne?
Benim hatalarımla derdim yok
Hak eden aşkı bulur sen hiç hak etmesen de
Kabahat seni sevende
***
Taş mısın, yalan mısın?
Kafanda ne var bileyim (gücün ne?)
Zalim ol, vefasız ol
Yeter ki senden gideyim (sebep çok)
-
Kimseye kızamıyorum
Seni sevmenin de bedeli var
"Unut" deme, yapamıyorum
Yok olur mu ki büyük acılar?
***
İçimde bir yaralı çocuk
Büyüdükçe canımı yakacak
İnandığı dala tutunup
Bana eskisi gibi bakacak
***
Kim ne derse desin ayrılığın ilacı susmakmış
Herkes aşkımızı bak dile doladı
Sanmam ki aşkımızın anlamı kolay unutulmakmış
Baş edilmez yüreğim senin olalı
***
Aşkım âşık oldum sonunda, kalbim hep seninle
Sustum sersem oldum yanında, ismin hep dilimde
İçtim son bir bardak elinden, ruhumu gel zehirle
Aşkım bıktım artık yalandan, kalbini sen temizle
***
Aşkım âşık oldum sonunda, kalbim hep seninle
Sustum sersem oldum yanında, ismin hep dilimde
İçtim son bir bardak elinden, ruhumu gel zehirle
Aşkım bıktım artık yalandan, kalbimi sen temizle
***
Kimseye kızamıyorum
Seni sevmenin de bedeli var
"Unut" deme, yapamıyorum
Yok olur mu ki büyük acılar?
***
İçimde bir yaralı çocuk
Büyüdükçe canımı yakacak
İnandığı dala tutunup
Bana eskisi gibi bakacak
***
Kim ne derse desin ayrılığın ilacı susmakmış
Herkes aşkımızı bak dile doladı
Sanmam ki aşkımızın anlamı kolay unutulmakmış
Baş edilmez yüreğim senin olalı
***
Aşkım âşık oldum sonunda, kalbim hep seninle
Sustum sersem oldum yanında, ismin hep dilimde
İçtim son bir bardak elinden, ruhumu gel zehirle
Aşkım bıktım artık yalandan, kalbini sen temizle
**
Aşkım âşık oldum sonunda, kalbim hep seninle
Sustum sersem oldum yanında, ismin hep dilimde
İçtim son bir bardak elinden, ruhumu gel zehirle
Aşkım bıktım artık yalandan, kalbimi sen temizle