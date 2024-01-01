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7/24 Dinle Ray

Ray Şarkı Sözleri

Gökhan Güney Ray şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Güney Ray şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ray sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Güney

Gökhan Güney

Ray

  • Candan Sevmeli

  • Gücüm Yok

  • Ray

  • Üzecek Adam Çok

  • Ağlaya Ağlaya

  • Tez

  • İstediği Gibi

  • Dileğim Aşk

  • Oyun Bozan

  • Denemek İstersen

  • Ne Bu Neşe

  • İşe Yaradı Mı

  • Yağmurlardan

  • Kalpsizsin

  • Aklından Neler Geçiyordu

  • Su Akar Yolu Bulur

  • Sersem Oldum

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