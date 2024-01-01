Gökhan Güney

-
Hem arkadaş hem sevgilim
Hem üzüntüm hem sevincim
Bu dünyada senden başka
Kimim var ki söyle benim
***
Her kahrıma katlanırsın
Her derdimi paylaşırsın
Sen bu hayat yokuşunda
Dert ortağım dermanımsın
***
İyi günde kötü günde
Yanımdasın her halimde
Sensiz yaşamak imkansız
Güneşimsin sen gönlümde
***
Her kahrıma katlanırsın
Her derdimi paylaşırsın
Sen bu hayat yokuşunda
Dert ortağım dermanımsın
-
o essiz güzelligin nazardan uzak olsun
mutlulugum sevdigim tanrim seni korusun
dilerim hep böyle gül eksilmesin hic nesen
kahrolurum inanki seni üzgün görürsem
***
bütün hüzünler dertler gönlünden uzak olsun
ömrünce mutlu yasa tanrim seni korusun
***
her mevsimin ilkbahar her arzun gercek olsun
mutlu günüm herseyim tanri seni korusun
dilerim hicbir günün dününü aratmasin
dilerim kaderin seni hic aglatmsin
***
bütün hüzünler dertler
-
Sevdim seni sevdim seni
Deniz gibi cilvelisin, neşelisin, işvelisin
Sen gönlümün güzelisin
Çok tatlısın sevdim seni
-
Yaraladın beni, beni, beni, beni
Karaladın beni, beni, beni, beni
Yaraladın beni, beni
***
Yalvarırım ne olur gitme
Hiç insaf kalmamış sende
Seni canımdan çok sevdim
Vurulur mu seven böyle
Seni canımdan çok sevdim
Vurulur mu seven böyle
***
Yaraladın beni, beni, beni, beni
Karaladın beni, beni, beni, beni
Yaraladın beni, beni
***
beni, beni, beni
(Karaladın beni) beni, beni, beni
(Yaraladın) beni, beni
Bilseydim hiç bağlanmazdım
Bu dertlere katlanmazdım
Beni biraz anlasaydın
Şimdi böyle ağlamazdın
***
Beni biraz anlasaydın
Şimdi böyle ağlamazdın
Yaraladın beni, beni, beni, beni
Karaladın beni, beni, beni, beni
Yaraladın beni, beni
***
beni, beni, beni
(Karaladın beni) beni, beni, beni
(Yaraladı) beni, beni
beni, beni, beni
***
(Karaladın beni) beni, beni, beni
(Yaraladın) beni, beni
beni, beni, beni, ah
(Karaladın beni) beni, beni, beni
(Yaraladın) beni, beni
-
Hiç eşin yok benzerin yok
Güzelim cihanda yok
Hiç eşin yok benzerin yok
Güzelim cihanda yok
***
Seviyorum canımdan çok
Aşığınım can yoldaşım
Seviyorum canımdan çok
Aşığınım can yoldaşım
***
Bahar sende çiçek sende
Mutluluklar neşe sende
Bu nasıl aşk nasıl sevme
Çok mutluyum can yoldaşım
***
Nefes gibi içimdesin
Sen canımsın her şeyimsin
Nefes gibi içimdesin
Sen canımsın her şeyimsin
***
Senden gönlüm nasıl geçsin
Seviyorum can yoldaşım
Senden gönlüm nasıl geçsin
Seviyorum can yoldaşım
***
İçimdeki ümidimsin
Tükenmeyen hasretimsin
Büyük aşkım sevgilimsin
Biliyorsun can yoldaşım
-
Gücenme tanrım sen bu kuluna, sen bu kuluna
Gücenme tanrım bu isyanıma, bu isyanıma
Gücenme tanrım
***
Bir kulun bu kadar zalim olamaz
Taştan mı yarattın sen onu tanrım
Yaşamak ızdırap çile çekmekse
Ben kulun değilim gücenme tanrım
***
Yüreği nefretle öfkeyle dolu
Sevgiden habersiz kalbinin yolu
Madem ki kul diye yarattın onu
Ben kulun değilim gücenme tanrım
Madem ki kul diye yarattın onu
Ben kulun değilim gücenme tanrım
***
Nimetin sadece bir can vermekse
Her nefes gönlüme birer darbeyse
Sevilmek sevene zulüm etmekse
Ben kulun değilim gücenme tanrım
***
Yüreği nefretle öfkeyle dolu
Sevgiden habersiz kalbinin yolu
Madem ki kul diye yarattın onu
Ben kulun değilim gücenme tanrım
Madem ki kul diye yarattın onu
Ben kulun değilim gücenme tanrım
-
Bitmez bitmez dertlerim sen yoksan eğer
Gülmez gülmez gözlerim sevmezsen eğer
Sev artık gönlümü bitir bu zulmünü
Aşk dolu yüreğim gel paylaş sevgilim
***
Sensizlik bağrımda yanan bir kor gibi
Yandıkça öldürür kahreder beni
Uğrunda ne yapsam hor görme sen beni
Çok büyük hata mı sevdiysem seni
***
Sevmez sevmez bu kadar hiç kimse seni
Çekmez çekmez kahrını hiç benim gibi
Dertlerim dertlerim sevincim sevincim
Bir tatlı sözüne canımı veririm
-
Terk etti dost bildiklerim
Gerçek seven kim kaldı ki?
Dertle dolu bu alemde
Yaşanacak ne kaldı ki?
Terk etti dost bildiklerim
Gerçek seven kim kaldı ki?
***
Dertle dolu bu alemde
Yaşanacak ne kaldı ki?
Sevgi bitti, dostluk bitti
Gönüllerde hırs birikti
Yalan gerçekleri yendi
İnanacak ne kaldı ki?
***
Sevgi bitti, dostluk bitti
Gönüllerde hırs birikti
Yalan gerçekleri yendi
İnanacak ne kaldı ki?
Anlayan yok sevgilerden
Kan damlıyor yüreklerden
Suskunluğum hep bu yüzden
İnanacak ne kaldı ki?
***
Anlayan yok sevgilerden
Kan damlıyor yüreklerden
Suskunluğum hep bu yüzden
Anlatacak ne kaldı ki?
Tükendi hep ümitlerim
Boşa çıktı hayallerim
Çekilmiyor bu günlerim
Katlanacak ne kaldı ki?
***
Tükendi hep ümitlerim
Boşa çıktı hayallerim
Çekilmiyor bu günlerim
Katlanacak ne kaldı ki?
***
Aşkı büyük sandıklarım
Derdi büyük çıktı Tanrım
Demek boşmuş gözyaşlarım
Ağlanacak ne kaldı ki?
Aşkı büyük sandıklarım
Derdi büyük çıktı Tanrım
Demek boşmuş gözyaşlarım
Ağlanacak ne kaldı ki?
***
Anlayan yok sevgilerden
Kan damlıyor yüreklerden
Suskunluğum hep bu yüzden
Ağlanacak ne kaldı ki?
Anlayan yok sevgilerden
Kan damlıyor yüreklerden
Suskunluğum hep bu yüzden
Anlatacak ne kaldı ki?
-
Susup da beklemekle bir şey halledemezsin
"Sevdim." deyip sonunda terk edip gidemezsin
Susup da beklemekle bir şey halledemezsin
"Sevdim." deyip sonunda terk edip gidemezsin
Gidersen geri dönme, gelip de göremezsin
Sevenler hata etmez, sen de etmeyeceksin
Gidersen geri dönme, gelip de göremezsin
Sevenler hata etmez, sen de etmeyeceksin,
***
Seni kalbime yazdım, istesen silemezsin
Bu benim son şansımdır, terk edip gidemezsin
Seni kalbime yazdım, istesen silemezsin
Bu benim son şansımdır, terk edip gidemezsin
Gidersen geri dönme, gelip de göremezsin
Sevenler hata etmez, sen de etmeyeceksin
Gidersen geri dönme, gelip de göremezsin
Sevenler hata etmez, sen de etmeyeceksin