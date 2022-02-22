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7/24 Dinle Gökhan Güney

Gökhan Güney

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01

Sevemedim Kara Gözlüm

02

Bu Can Sesnsız Yaşarmı

03

Can Dayanmaz

04

Ne Yazar

05

Gittiğine Değdimi

... KAPAT
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Albümler

Öpmek Geldi Gökhan Güney

Söz Veriyorum Gökhan Güney

Karışık 3 Gökhan Güney

Tanrı Korusun Gökhan Güney

Benim Sevdam Gökhan Güney

Gökhan Güney 4 Gökhan Güney

Güneş Yeniden Doğuyor Gökhan Güney

Çalma Listeleri

Kararsız | Arabesk Müzik

Kararsız | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

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