Gökhan Güney

Ne kadar çok sevmiştim Yıkıp gittin sevgilim Mutlu musun ellerde? Gittiğine değdi mi? *** Benden fazla kim sevdi Baş tacı etti seni Hiç sebepsiz terk ettin Gittiğine değdi mi? *** Yazık ettin bir aşka Ağlattın gözlerimi Ömrümü yaka yaka Gittiğine değdi mi? *** Güldün gönül vazomda Candan seven kalbimde Beni yalnız koyup da Gittiğine değdi mi? *** Benden fazla kim sevdi Baş tacı etti seni Hiç sebepsiz terk ettin Gittiğine değdi mi? *** Yazık ettin bir aşka Ağlattın gözlerimi Ömrümü yaka yaka Gittiğine değdi mi?

Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter... Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşka bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter...