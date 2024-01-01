Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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Gökhan Güney
Hatıran Yeter
-
Ne kadar çok sevmiştim
Yıkıp gittin sevgilim
Mutlu musun ellerde?
Gittiğine değdi mi?
***
Benden fazla kim sevdi
Baş tacı etti seni
Hiç sebepsiz terk ettin
Gittiğine değdi mi?
***
Yazık ettin bir aşka
Ağlattın gözlerimi
Ömrümü yaka yaka
Gittiğine değdi mi?
***
Güldün gönül vazomda
Candan seven kalbimde
Beni yalnız koyup da
Gittiğine değdi mi?
***
Benden fazla kim sevdi
Baş tacı etti seni
Hiç sebepsiz terk ettin
Gittiğine değdi mi?
***
Yazık ettin bir aşka
Ağlattın gözlerimi
Ömrümü yaka yaka
Gittiğine değdi mi?
-
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...