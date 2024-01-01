Hep Bekleyeceğim Şarkı Sözleri
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Gökhan Güney
Hep Bekleyeceğim
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Ömrümce hep seni bekleyeceğim,
Unuturum diye düşünme sakın,
Bu gönlüme başka sevda giremez,
Gözlerin arkada kalmasın sakın,
***
Saçlarıma aklar dolana kadar,
Şu gençlik baharım solana kadar,
Seninim toprağa girene kadar,
Gözlerin arkada kalmasın sakın,
***
Kalbimdeki yerin senin yerindir,
Dudağımdaki hece senin ismindir,
Tükenmeyen bu aşk senin aşkındır,
Gözlerin arkada kalmasın sakın,
***
Saçlarıma aklar dolana kadar,
Şu gençlik baharım solana kadar,
Seninim toprağa girene kadar,
Gözlerin arkada kalmasın sakın