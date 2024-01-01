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Söz Veriyorum Şarkı Sözleri

Gökhan Güney Söz Veriyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Güney Söz Veriyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söz Veriyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Güney

Gökhan Güney

Söz Veriyorum

  • Hesabını Ver

  • Söz Veriyorum

  • Seni Sevmeye Devam

  • Havalı Yarim

  • Yoksulluk

  • Sana Birşeyler Olmuş

  • Yağmur Duası

  • Bende Kalsın

  • Sensiz Yaşanmıyor

  • Havalı Yarim (2. Version)

  • Ağlama Kalbim

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