Gökhan Güney

Yitirilen yıllara tükenen sevgilere soruyorum Bitmeyecek sandığım harcanan anılara soruyorum Hesap ver ne oldu olacak hesap ver Yaramı kim saracak hesap ver Acımı kim paylaşacak şimdi kim tutar yerini Hesap ver ne oldu olacak hesap ver Yasımı kim tutacak hesap ver Avunmam hiç kimseyle şimdi kim tutar yerini *** Söküp aldın benden yalanlarla hayatımı Gidiyorsun şimdi hiç birşey olmamış gibi Çekip aldın benden ne var ne yok yaşadığın Söyle bana bunu hak edecek ne yaptım *** Çekip aldın sen kendini benden acımadan Gidiyorsun rahat gamsız ardına bakmadan Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım Söyle bana bunu hak edecek ne yaptım hesap ver

Vefasız bir talihim Dermansız bir derdim var Sanki bunlar yetmez gibi Birde yardan zulum var *** Sanki bunlar yetmez gibi Birde yardan zulum var *** Nasıl yanmam, nasıl ağlamam Hergün içip nasıl kahrolmam Nasıl yanmam, nasıl ağlamam Hergün içip nasıl kahrolmam *** Yağmur duasın ettin giderken gözlerime Yoksa gözlerimde yaşın ne işi vardı Ne yaptımsa, ne ettimse, ben benden gittim Yoksa saçımda beyazın ne işi vardı *** Bana ümit vermeseydin Terkedipde gitmeseydin Seni böyle sevmeseydim Dermansız dertlerin bende ne işi vardı *** Bu hayatın kahrını çekemiyorum artık Ne sevgiye, ne kadere inanmıyorum artık Ne sevgiye, ne kadere inanmıyorum artık *** Nasıl yanmam, nasıl ağlamam Hergün içip nasıl kahrolmam Nasıl yanmam, nasıl ağlamam Hergün içip nasıl kahrolmam *** Yağmur duasın ettin giderken gözlerime Yoksa gözlerimde yaşın ne işi vardı Ne yaptımsa, ne ettimse, ben benden gittim Yoksa saçımda beyazın ne işi vardı *** Bana ümit vermeseydin Terkedipde gitmeseydin Seni böyle sevmeseydim Dermansız dertlerin bende ne işi vardı Dermansız dertlerin bende of, ne işi vardı