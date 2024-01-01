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7/24 Dinle Güneş Yeniden Doğuyor

Güneş Yeniden Doğuyor Şarkı Sözleri

Gökhan Güney Güneş Yeniden Doğuyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Güney Güneş Yeniden Doğuyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güneş Yeniden Doğuyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Güney

Gökhan Güney

Güneş Yeniden Doğuyor

  • Hor Görme Garibi

  • Vurda Öyle Git

  • Leylim Yar

  • Sevemedim Kara Gözlüm

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