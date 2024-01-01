Gökhan Güney

Leylim Yar Rüzgar olsam saçını Ben dağıtsam leylim yar Yaş olsam yanağını Ben ıslatsam leylim yar Rüzgar olsam saçını Ben dağıtsam leylim yar Yaş olsam yanağını Ben ıslatsam leylim yar Nefes olsam yel olsam Sinemdeki ter olsam Ilık ılık teninde Ben dolaşsam ah leylim yar Leylim yar leylim yar Leylim yar leylim yar Nefes olsam yel olsam Sinemdeki ter olsam Ilık ılık teninde Ben dolaşsam ah leylim yar Leylim yar leylim yar Leylim yar leylim yar Sevdan biraz dinerdi Hasret baştan giderdi Bahçendeki güller Ben toplasam leylim yar Sevdan biraz dinerdi Hasret baştan giderdi Bahçendeki gülleri Ben toplasam leylim yar Ateşinle kor olsam İçindeki kan olsam Üşüyen bedenini Ben ısıtsam leylim yar Leylim yar leylim yar Leylim yar leylim yar Ateşinle kor olsam İçindeki kan olsam Üşüyen bedenini Ben ısıtsam leylim yar Leylim yar leylim yar Leylim yar leylim yar

Dokunmayın Bana Onu yirmisinde tanıdım İşte dedim aşkım bu İşte dedim hayatım Her sözüne inandım Yandım Allah'ım yandım *** Onu yirmisinde tanıdım İşte dedim aşkım bu İşte dedim hayatım Her sözüne inandım Yandım Allah'ım yandım *** Bugünlerde dokunmayın bana Dokunmayın ağlarım Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi Bu hayat çekilir mi? Ah böyle sürüp gider mi? *** O benim ilk aşkımdı Hayata bakışımdı İçimdeki sevincim Gözlerimde neşemdi Eğilmeyen başımdı *** O benim ilk aşkımdı Hayata bakışımdı İçimdeki sevincim Gözlerimde neşemdi Eğilmeyen başımdı *** Bugünlerde dokunmayın bana Dokunmayın ağlarım Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi Bu hayat çekilir mi? Ah böyle sürüp gider mi? *** Bugünlerde dokunmayın bana Dokunmayın ağlarım Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi Bu hayat çekilir mi? Ah böyle sürüp gider mi?

Garson Bırak garson Bırak kalsın Masamda bir kadeh Bir demet gül *** Gelmez artık Gelmez artık Biliyorum, gelmez artık Biz ayrıldık *** Sakın gülme İçin için Sakın gülme gizlice *** Sakın gülme İçin için Sakın gülme gizlice *** Sen işine Dön sessizce Ben kalayım kendimle *** Bırakta ağlayayım Karalar bağlayayım Gitti canımın canı Anılara dalayım *** Bırakın ağlayayım Karalar bağlayayım Gitti canımın canı Ben derdime yanayım *** Bırak garson Bırak kalsın Masamda bir kadeh Bir demet gül *** Gelmez artık Gelmez artık Biliyorum, gelmez artık Biz ayrıldık *** Sen hiç aşık oldun mu? Yüreğinden vuruldun mu? Sen hiç aşık oldun mu? Kalbinden vuruldun mu? *** Ummadığın bir anda Köşelerde kaldın mı? *** Bırakta ağlayayım Karalar bağlayayım Gitti canımın canı Anılara dalayım *** Bırakta ağlayayım Karalar bağlayayım Gitti canımın canı Ben derdime yanayım *** Bırak garson Bırak kalsın Masamda bir kadeh Bir demet gül *** Biliyorum, gelmez artık Dönmez artık Biz ayrıldık Gelmez artık, gelmez...