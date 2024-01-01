Gökhan Güney

Seni sevdi, seni diledi gönlüm Seninle geçecek inan tüm ömrüm Kim ne derse desin boşuna gülüm Kabul ettim seni seni , meleğimsin sen *** Seni sevdi, seni diledi gönlüm Seninle geçecek inan tüm ömrüm Kim ne derse desin boşuna gülüm Kabul ettim seni seni , meleğimsin sen Kabul ettim seni seni , meleğimsin sen *** Önceki mazini varsın bilsinler Aldırma sevgilim, kötü desinler Önceki mazini varsın bilsinler Aldırma sevgilim, kötü desinler *** Utanma halinden ister gülsünler Kabul ettim seni seni , meleğimsin sen Utanma halinden ister gülsünler Kabul ettim seni seni , meleğimsin sen Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen *** Sana vuran eller kopsun, kırılsın Ardından konuşan diller tutulsun Sana kötü bakan gözler kör olsun Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen *** Sana vuran eller kopsun, kırılsın Ardından konuşan diller tutulsun Sana kötü bakan gözler kör olsun Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen *** Önceki mazini varsın bilsinler Aldırma sevgilim, kötü desinler Önceki mazini varsın bilsinler Aldırma sevgilim, kötü desinler Utanma halinden ister gülsünler Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen *** Utanma halinden ister gülsünler Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen