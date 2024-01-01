Meleğimsin Sen Şarkı Sözleri
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Gökhan Güney
Meleğimsin Sen
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Seni sevdi, seni diledi gönlüm
Seninle geçecek inan tüm ömrüm
Kim ne derse desin boşuna gülüm
Kabul ettim seni seni , meleğimsin sen
***
Seni sevdi, seni diledi gönlüm
Seninle geçecek inan tüm ömrüm
Kim ne derse desin boşuna gülüm
Kabul ettim seni seni , meleğimsin sen
Kabul ettim seni seni , meleğimsin sen
***
Önceki mazini varsın bilsinler
Aldırma sevgilim, kötü desinler
Önceki mazini varsın bilsinler
Aldırma sevgilim, kötü desinler
***
Utanma halinden ister gülsünler
Kabul ettim seni seni , meleğimsin sen
Utanma halinden ister gülsünler
Kabul ettim seni seni , meleğimsin sen
Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen
***
Sana vuran eller kopsun, kırılsın
Ardından konuşan diller tutulsun
Sana kötü bakan gözler kör olsun
Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen
***
Sana vuran eller kopsun, kırılsın
Ardından konuşan diller tutulsun
Sana kötü bakan gözler kör olsun
Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen
Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen
***
Önceki mazini varsın bilsinler
Aldırma sevgilim, kötü desinler
Önceki mazini varsın bilsinler
Aldırma sevgilim, kötü desinler
Utanma halinden ister gülsünler
Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen
***
Utanma halinden ister gülsünler
Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen
Kabul ettim seni seni, meleğimsin sen