Gökhan Güney

Ne Kaldı Ki Terk etti dost bildiklerim Gerçek seven kim kaldı ki? Dertle dolu bu alemde Yaşanacak ne kaldı ki? Terk etti dost bildiklerim Gerçek seven kim kaldı ki? *** Dertle dolu bu alemde Yaşanacak ne kaldı ki? Sevgi bitti, dostluk bitti Gönüllerde hırs birikti Yalan gerçekleri yendi İnanacak ne kaldı ki? *** Sevgi bitti, dostluk bitti Gönüllerde hırs birikti Yalan gerçekleri yendi İnanacak ne kaldı ki? Anlayan yok sevgilerden Kan damlıyor yüreklerden Suskunluğum hep bu yüzden İnanacak ne kaldı ki? *** Anlayan yok sevgilerden Kan damlıyor yüreklerden Suskunluğum hep bu yüzden Anlatacak ne kaldı ki? Tükendi hep ümitlerim Boşa çıktı hayallerim Çekilmiyor bu günlerim Katlanacak ne kaldı ki? *** Tükendi hep ümitlerim Boşa çıktı hayallerim Çekilmiyor bu günlerim Katlanacak ne kaldı ki? *** Aşkı büyük sandıklarım Derdi büyük çıktı Tanrım Demek boşmuş gözyaşlarım Ağlanacak ne kaldı ki? Aşkı büyük sandıklarım Derdi büyük çıktı Tanrım Demek boşmuş gözyaşlarım Ağlanacak ne kaldı ki? *** Anlayan yok sevgilerden Kan damlıyor yüreklerden Suskunluğum hep bu yüzden Ağlanacak ne kaldı ki? Anlayan yok sevgilerden Kan damlıyor yüreklerden Suskunluğum hep bu yüzden Anlatacak ne kaldı ki?

Tanrı Seni Korusun o essiz güzelligin nazardan uzak olsun mutlulugum sevdigim tanrim seni korusun dilerim hep böyle gül eksilmesin hic nesen kahrolurum inanki seni üzgün görürsem *** bütün hüzünler dertler gönlünden uzak olsun ömrünce mutlu yasa tanrim seni korusun *** her mevsimin ilkbahar her arzun gercek olsun mutlu günüm herseyim tanri seni korusun dilerim hicbir günün dününü aratmasin dilerim kaderin seni hic aglatmsin *** bütün hüzünler dertler

Sevdim Seni Sevdim seni sevdim seni Deniz gibi cilvelisin, neşelisin, işvelisin Sen gönlümün güzelisin Çok tatlısın sevdim seni

Yaraladın Beni Yaraladın beni, beni, beni, beni Karaladın beni, beni, beni, beni Yaraladın beni, beni *** Yalvarırım ne olur gitme Hiç insaf kalmamış sende Seni canımdan çok sevdim Vurulur mu seven böyle Seni canımdan çok sevdim Vurulur mu seven böyle *** Yaraladın beni, beni, beni, beni Karaladın beni, beni, beni, beni Yaraladın beni, beni *** beni, beni, beni (Karaladın beni) beni, beni, beni (Yaraladın) beni, beni Bilseydim hiç bağlanmazdım Bu dertlere katlanmazdım Beni biraz anlasaydın Şimdi böyle ağlamazdın *** Beni biraz anlasaydın Şimdi böyle ağlamazdın Yaraladın beni, beni, beni, beni Karaladın beni, beni, beni, beni Yaraladın beni, beni *** beni, beni, beni (Karaladın beni) beni, beni, beni (Yaraladı) beni, beni beni, beni, beni *** (Karaladın beni) beni, beni, beni (Yaraladın) beni, beni beni, beni, beni, ah (Karaladın beni) beni, beni, beni (Yaraladın) beni, beni

Can Yoldaşım Hiç eşin yok benzerin yok Güzelim cihanda yok Hiç eşin yok benzerin yok Güzelim cihanda yok *** Seviyorum canımdan çok Aşığınım can yoldaşım Seviyorum canımdan çok Aşığınım can yoldaşım *** Bahar sende çiçek sende Mutluluklar neşe sende Bu nasıl aşk nasıl sevme Çok mutluyum can yoldaşım *** Nefes gibi içimdesin Sen canımsın her şeyimsin Nefes gibi içimdesin Sen canımsın her şeyimsin *** Senden gönlüm nasıl geçsin Seviyorum can yoldaşım Senden gönlüm nasıl geçsin Seviyorum can yoldaşım *** İçimdeki ümidimsin Tükenmeyen hasretimsin Büyük aşkım sevgilimsin Biliyorsun can yoldaşım

Gücenme Tanrım Gücenme tanrım sen bu kuluna, sen bu kuluna Gücenme tanrım bu isyanıma, bu isyanıma Gücenme tanrım *** Bir kulun bu kadar zalim olamaz Taştan mı yarattın sen onu tanrım Yaşamak ızdırap çile çekmekse Ben kulun değilim gücenme tanrım *** Yüreği nefretle öfkeyle dolu Sevgiden habersiz kalbinin yolu Madem ki kul diye yarattın onu Ben kulun değilim gücenme tanrım Madem ki kul diye yarattın onu Ben kulun değilim gücenme tanrım *** Nimetin sadece bir can vermekse Her nefes gönlüme birer darbeyse Sevilmek sevene zulüm etmekse Ben kulun değilim gücenme tanrım *** Yüreği nefretle öfkeyle dolu Sevgiden habersiz kalbinin yolu Madem ki kul diye yarattın onu Ben kulun değilim gücenme tanrım Madem ki kul diye yarattın onu Ben kulun değilim gücenme tanrım

Bitmez Detlerim Bitmez bitmez dertlerim sen yoksan eğer Gülmez gülmez gözlerim sevmezsen eğer Sev artık gönlümü bitir bu zulmünü Aşk dolu yüreğim gel paylaş sevgilim *** Sensizlik bağrımda yanan bir kor gibi Yandıkça öldürür kahreder beni Uğrunda ne yapsam hor görme sen beni Çok büyük hata mı sevdiysem seni *** Sevmez sevmez bu kadar hiç kimse seni Çekmez çekmez kahrını hiç benim gibi Dertlerim dertlerim sevincim sevincim Bir tatlı sözüne canımı veririm

Dert Ortağım Dermanımsın Hem arkadaş hem sevgilim Hem üzüntüm hem sevincim Bu dünyada senden başka Kimim var ki söyle benim *** Her kahrıma katlanırsın Her derdimi paylaşırsın Sen bu hayat yokuşunda Dert ortağım dermanımsın *** İyi günde kötü günde Yanımdasın her halimde Sensiz yaşamak imkansız Güneşimsin sen gönlümde *** Her kahrıma katlanırsın Her derdimi paylaşırsın Sen bu hayat yokuşunda Dert ortağım dermanımsın