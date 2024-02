Gökhan Güney

Hiç eşin yok benzerin yok Güzelim cihanda yok Hiç eşin yok benzerin yok Güzelim cihanda yok *** Seviyorum canımdan çok Aşığınım can yoldaşım Seviyorum canımdan çok Aşığınım can yoldaşım *** Bahar sende çiçek sende Mutluluklar neşe sende Bu nasıl aşk nasıl sevme Çok mutluyum can yoldaşım *** Nefes gibi içimdesin Sen canımsın her şeyimsin Nefes gibi içimdesin Sen canımsın her şeyimsin *** Senden gönlüm nasıl geçsin Seviyorum can yoldaşım Senden gönlüm nasıl geçsin Seviyorum can yoldaşım *** İçimdeki ümidimsin Tükenmeyen hasretimsin Büyük aşkım sevgilimsin Biliyorsun can yoldaşım