Gökhan Güney

Duydum ki vefasız incinip küsmüş Darılsa ne yazar darılmasa ne? Bir selam yollardı onu da kesmiş Kırılsa ne yazar kırılmasa ne? *** Ben keder üretir dert yaratırım, Aleme ibrettir her bir satırım, Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne? *** Benden uzak olsun ersin ahtına Dilerim sultanlar çıksın bahtına Layık olmadığı gönül tahtına Kurulsa ne yazar kurulmasa ne? *** Kervanı kırılmış çölden beterim Hancıya yolcuya hasret giderim Yüz karası olmuş gönül defterim Dürülse ne yazar dürülmese ne?