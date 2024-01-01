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7/24 Dinle Tanrı Seni Korusun

Tanrı Seni Korusun Şarkı Sözleri

Gökhan Güney Tanrı Seni Korusun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Güney Tanrı Seni Korusun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tanrı Seni Korusun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Güney

Gökhan Güney

Tanrı Seni Korusun

  • Sevdim Seni

  • Tanrı Seni Korusun

  • Yaraladın Beni

  • Can Yoldaşım

  • Gücenme Tanrım

  • Bitmez Detlerim

  • Ne Kaldı Ki

  • Dert Ortağım Dermanımsın

  • Sevenler Hata Etmez

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