Gökhan Güney

İdam mahkumunun söz hakkı vardır Bari son arzumu sor da öyle git Arının çiçekte göz hakkı vardır Bir buse içimi dur da öyle git *** Madem gidiyorsun bura son durak Ne adres, ne mektup, ne resim bırak Kendinden bir parça, bir cisim bırak Saçından bir kaç tel ver de öyle git *** Ardımdan bir damla yaş dökeceksen Adımı andıkça ah çekeceksen Kabrime bir gonca gül dikeceksen Ne olur yaşatma vur da öyle git, vur da öyle git *** Hem yıllarca oyna gönül sahnemde Hem perdeyi kapat en mutlu demde Sitem oklarına hedef sinemde Açtığın yarayı sar da öyle git *** Pişmanlık duyar da, dönersen geri Gel de gör aşkından kalan eseri Seyret ateşinin düştüğü yeri Hasretin zulmünü gör, gör de öyle git *** Ardımdan bir damla yaş dökeceksen Adımı andıkça ah çekeceksen Kabrime bir gonca gül dikeceksen Ne olur yaşatma vur vur da öyle git, vur da öyle git Vur da öyle git

Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır *** O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır *** Belki benim gibi sevdiği vardır Ümitsiz bir aşkın garibi oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu şaşıran garip ne yapsın? *** Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır Sevmiyorsan hor görme bari *** Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır