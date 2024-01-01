Güneş Yeniden Doğuyor Şarkı Sözleri
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Gökhan Güney
Güneş Yeniden Doğuyor
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Sevemedim kara gözlüm seni doyunca
Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım
Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca
***
Aramıza kimse
Gelip girmesin
Ayırmasın mevlam bizi
Ömür boyunca
***
Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir
Benim korkum senden değil kaderimdendir
Herkes bana deli diye gülüp geçiyor
Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor
***
Aramıza kimse
Gelip girmesin
Ayırmasın mevlam bizi
Ömür boyunca
-
İdam mahkumunun söz hakkı vardır
Bari son arzumu sor da öyle git
Arının çiçekte göz hakkı vardır
Bir buse içimi dur da öyle git
***
Madem gidiyorsun bura son durak
Ne adres, ne mektup, ne resim bırak
Kendinden bir parça, bir cisim bırak
Saçından bir kaç tel ver de öyle git
***
Ardımdan bir damla yaş dökeceksen
Adımı andıkça ah çekeceksen
Kabrime bir gonca gül dikeceksen
Ne olur yaşatma vur da öyle git, vur da öyle git
***
Hem yıllarca oyna gönül sahnemde
Hem perdeyi kapat en mutlu demde
Sitem oklarına hedef sinemde
Açtığın yarayı sar da öyle git
***
Pişmanlık duyar da, dönersen geri
Gel de gör aşkından kalan eseri
Seyret ateşinin düştüğü yeri
Hasretin zulmünü gör, gör de öyle git
***
Ardımdan bir damla yaş dökeceksen
Adımı andıkça ah çekeceksen
Kabrime bir gonca gül dikeceksen
Ne olur yaşatma vur vur da öyle git, vur da öyle git
Vur da öyle git
-
Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
***
O garip hâlinde ne sırlar gizli
Onu bu hâllere bir koyan vardır
O garip hâlinde ne sırlar gizli
Onu bu hâllere bir koyan vardır
***
Belki benim gibi sevdiği vardır
Ümitsiz bir aşkın garibi oldum
Aradım hatayı kendimde buldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Deli gibi seven yine ben oldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Delice seven yine ben oldum
Delice seven yine ben oldum
***
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu kaybeden garip ne yapsın?
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu şaşıran garip ne yapsın?
***
Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın
Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın?
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın?
***
Madem yaşamaya geldik dünyaya
Benim de her şeyde bir hakkım vardır
Sevmiyorsan hor görme bari
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Sevmiyorsan hor görme bari
***
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
-
Rüzgar olsam saçını
Ben dağıtsam leylim yar
Yaş olsam yanağını
Ben ıslatsam leylim yar
Rüzgar olsam saçını
Ben dağıtsam leylim yar
Yaş olsam yanağını
Ben ıslatsam leylim yar
Nefes olsam yel olsam
Sinemdeki ter olsam
Ilık ılık teninde
Ben dolaşsam ah leylim yar
Leylim yar leylim yar
Leylim yar leylim yar
Nefes olsam yel olsam
Sinemdeki ter olsam
Ilık ılık teninde
Ben dolaşsam ah leylim yar
Leylim yar leylim yar
Leylim yar leylim yar
Sevdan biraz dinerdi
Hasret baştan giderdi
Bahçendeki güller
Ben toplasam leylim yar
Sevdan biraz dinerdi
Hasret baştan giderdi
Bahçendeki gülleri
Ben toplasam leylim yar
Ateşinle kor olsam
İçindeki kan olsam
Üşüyen bedenini
Ben ısıtsam leylim yar
Leylim yar leylim yar
Leylim yar leylim yar
Ateşinle kor olsam
İçindeki kan olsam
Üşüyen bedenini
Ben ısıtsam leylim yar
Leylim yar leylim yar
Leylim yar leylim yar