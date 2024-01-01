Söz Veriyorum Şarkı Sözleri
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Gökhan Güney
Söz Veriyorum
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Vefasız bir talihim
Dermansız bir derdim var
Sanki bunlar yetmez gibi
Birde yardan zulum var
***
Sanki bunlar yetmez gibi
Birde yardan zulum var
***
Nasıl yanmam, nasıl ağlamam
Hergün içip nasıl kahrolmam
Nasıl yanmam, nasıl ağlamam
Hergün içip nasıl kahrolmam
***
Yağmur duasın ettin giderken gözlerime
Yoksa gözlerimde yaşın ne işi vardı
Ne yaptımsa, ne ettimse, ben benden gittim
Yoksa saçımda beyazın ne işi vardı
***
Bana ümit vermeseydin
Terkedipde gitmeseydin
Seni böyle sevmeseydim
Dermansız dertlerin bende ne işi vardı
***
Bu hayatın kahrını çekemiyorum artık
Ne sevgiye, ne kadere inanmıyorum artık
Ne sevgiye, ne kadere inanmıyorum artık
***
Nasıl yanmam, nasıl ağlamam
Hergün içip nasıl kahrolmam
Nasıl yanmam, nasıl ağlamam
Hergün içip nasıl kahrolmam
***
Yağmur duasın ettin giderken gözlerime
Yoksa gözlerimde yaşın ne işi vardı
Ne yaptımsa, ne ettimse, ben benden gittim
Yoksa saçımda beyazın ne işi vardı
***
Bana ümit vermeseydin
Terkedipde gitmeseydin
Seni böyle sevmeseydim
Dermansız dertlerin bende ne işi vardı
Dermansız dertlerin bende of, ne işi vardı
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Sana duygularımı
Sözlerle anlatamam
Benim için sen varsın
Başkasını tanımam
Seni sevmeye devam
***
Pişman oldum demek yok
Ölmek varda dönmek yok
Başkasını sevmek yok
Seni sevmeye devam
***
Ne olacaksa olsun
Kalbim yerle bir olsun
İsterse dünya dursun
Ben sensiz yaşayamam
Seni sevmeye devam
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Yitirilen yıllara tükenen sevgilere soruyorum
Bitmeyecek sandığım harcanan anılara soruyorum
Hesap ver ne oldu olacak hesap ver
Yaramı kim saracak hesap ver
Acımı kim paylaşacak şimdi kim tutar yerini
Hesap ver ne oldu olacak hesap ver
Yasımı kim tutacak hesap ver
Avunmam hiç kimseyle şimdi kim tutar yerini
***
Söküp aldın benden yalanlarla hayatımı
Gidiyorsun şimdi hiç birşey olmamış gibi
Çekip aldın benden ne var ne yok yaşadığın
Söyle bana bunu hak edecek ne yaptım
***
Çekip aldın sen kendini benden acımadan
Gidiyorsun rahat gamsız ardına bakmadan
Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım
Söyle bana bunu hak edecek ne yaptım hesap ver
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