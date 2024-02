Gökhan Keser

Elimizden ipler nasıl kayıyor bazen Zamandan başka çare nasıl kalmıyor bazen Hepimizin hayatı nasıl duruyor bazen Tecrübenin kati şartı bu muymuş zaten Yarın öbür gün aşkın adı değişir yazık olur Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur *** Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen *** Başımızdan neler geldi geçti hatırlar mısın? Seni aradım kimlerde aşka inanır mısın? Ama göremedim ellerde inanır mısın? Şimdi daha iyiyim desem alınır mısın? *** Yarın öbür gün aşkın adı değişir yazık olur Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur *** Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen *** Bazenler çoğalıyor bazen

Anlamadın gitti, bu iş burda bitti artık Ne var ne yok, bi düş yakamdan artık Seviştin, dalaştın, savaştın, beni ne sandın? Tamam kabul aşıktın, anladım nihayet Ne desem haklıyım ben karşında *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Yalan dolan salla dinlemem artık Fotoroman oho yazmıyolar artık Seviştin, dalaştın, savaştın, beni ne sandın? Tamam kabul aşıktın, anladım nihayet Ne desem haklıyım ben karşında *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun