Gökhan Keser

Hadi Ordan (Feat. Sıla) Remix Ben sana bir kelime söylemedim Oturduğun Yerden Kuruyorsun Rüyandamı Görüyorsun Enteresan Tabirlerini de okuyor musun *** Arkadaş Ayağı Güzel Numaraymış Hafiften Haddini Aşıyorsun Her işin Bir Ağırlığı Vardır Tartıya Fikirsiz Çıkıyorsun Hadi Ordan, Çıkışlar Sağdan Hadi Ordan Gözün Değil İçin Güzel Olsun için Yansın için Biri Gider Biri Gelirle Hiç Olmaz işim Olmaz işim Hadi Ordan Hadi Hadi Hadi Çıkışlar Sağdan Hadi Hadi Hadi Gerçekten Takdire Şayan Alkış Tutamam Şaşkınlıktan Kendine Mahsus Hoş Birisin Git Özgürlüğünle Yaşlan Risk Almasın Hiç Hayatından

Hadi Ordan & Sıla Ben sana bir kelime söylemedim Oturduğun Yerden Kuruyorsun Rüyandamı Görüyorsun Enteresan Tabirlerini de okuyor musun *** Arkadaş Ayağı Güzel Numaraymış Hafiften Haddini Aşıyorsun Her işin Bir Ağırlığı Vardır Tartıya Fikirsiz Çıkıyorsun Hadi Ordan, Çıkışlar Sağdan Hadi Ordan Gözün Değil İçin Güzel Olsun için Yansın için Biri Gider Biri Gelirle Hiç Olmaz işim Olmaz işim Hadi Ordan Hadi Hadi Hadi Çıkışlar Sağdan Hadi Hadi Hadi Gerçekten Takdire Şayan Alkış Tutamam Şaşkınlıktan Kendine Mahsus Hoş Birisin Git Özgürlüğünle Yaşlan Risk Almasın Hiç Hayatından

En Kötü Günümüz Böyle Olsun Anlamadın gitti, bu iş burda bitti artık Ne var ne yok, bi düş yakamdan artık Seviştin, dalaştın, savaştın, beni ne sandın? Tamam kabul aşıktın, anladım nihayet Ne desem haklıyım ben karşında *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Yalan dolan salla dinlemem artık Fotoroman oho yazmıyolar artık Seviştin, dalaştın, savaştın, beni ne sandın? Tamam kabul aşıktın, anladım nihayet Ne desem haklıyım ben karşında *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun

Ceket İnsan nasıl hiç acımıyor kendine Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine Hem biliyor (hem biliyor) yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı Hem biliyor yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı) *** Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sormaİnsan nasıl hiç acımıyor kendine Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine Hem biliyor (hem biliyor) yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı Hem biliyor yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı) Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Artık arama sorma İnsan nasıl hiç acımıyor kendine Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine Hem biliyor yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı) Hem biliyor yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Artık arama sorma Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Artık arama sorma Artık arama sorma Artık arama İnsan nasıl hiç acımıyor kendine Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine Hem biliyor (hem biliyor) yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı Hem biliyor yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı) Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Artık arama sorma İnsan nasıl hiç acımıyor kendine Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine Hem biliyor yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı) Hem biliyor yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Artık arama sorma Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Artık arama sorma Artık arama sorma Artık arama Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Artık arama sorma İnsan nasıl hiç acımıyor kendine Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine Hem biliyor yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı) Hem biliyor yanıcak canı Hem ne kıymeti var alt tarafı acı Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Artık arama sorma Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Dağ taş vurucam yollara İki gömlek bi ceket çantaya Bırak gölgemi takibi artık arama sorma Artık arama sorma Artık arama sorma Artık arama

Bazen (Feat. Sıla) Remix Elimizden ipler nasıl kayıyor bazen Zamandan başka çare nasıl kalmıyor bazen Hepimizin hayatı nasıl duruyor bazen Tecrübenin kati şartı bu muymuş zaten Yarın öbür gün aşkın adı değişir yazık olur Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur *** Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen *** Başımızdan neler geldi geçti hatırlar mısın? Seni aradım kimlerde aşka inanır mısın? Ama göremedim ellerde inanır mısın? Şimdi daha iyiyim desem alınır mısın? *** Yarın öbür gün aşkın adı değişir yazık olur Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur *** Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen *** Bazenler çoğalıyor bazen

Bazen Elimizden ipler nasıl kayıyor bazen Zamandan başka çare nasıl kalmıyor bazen Hepimizin hayatı nasıl duruyor bazen Tecrübenin kati şartı bu muymuş zaten Yarın öbür gün aşkın adı değişir yazık olur Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur *** Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen *** Başımızdan neler geldi geçti hatırlar mısın? Seni aradım kimlerde aşka inanır mısın? Ama göremedim ellerde inanır mısın? Şimdi daha iyiyim desem alınır mısın? *** Yarın öbür gün aşkın adı değişir yazık olur Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur *** Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen Nasıl kızıyorum kendime bazen Bazenler çoğalıyor bazen *** Bazenler çoğalıyor bazen

Kaçış Yok Hani gelmezdi bu aşkın sonu Neden ortada kaldık Bak üzüldük çok, kırıldık çok Bunu nasıl başardık *** Bu yol ayrımından kaçış yok Yeni aşk yeni ten durmak yok Geriye baktığında pişman olmak yok Anla seni özledim çok, seni özledim çok *** Sen gidince yerin doldumu sence Söz gümüşse Sükût altın sus Sen gidince yerin doldumu sence Söz gümüşse Süküt altın sus *** Bu yol ayrımından kaçış yok Yeni aşk yeni ten durmak yok Geriye baktığında pişman olmak yok Anla seni özledim çok, seni özledim çok *** Hani gelmezdi bu aşkın sonu Neden ortada kaldık Bak üzüldük çok, kırıldık çok Bunu nasıl başardık *** Bu yol ayrımından kaçış yok Yeni aşk yeni ten durmak yok Geriye baktığında pişman olmak yok Anla seni özledim çok, seni özledim çok *** Sen gidince yerin doldumu sence Söz gümüşse Süküt altın sus Sen gidince yerin doldumu sence Söz gümüşse Süküt altın sus *** Bu yol ayrımından kaçış yok Yeni aşk yeni ten durmak yok Geriye baktığında pişman olmak yok Anla seni özledim çok, seni özledim çok *** Seni özledim çok Seni özledim çok

Kırık Ayna Ah gönlüm, kırık ayna Başım alıp nerelere gideyim? Sen bana yar olmadıktan sonra Ben elleri neyleyim? *** Hiç mi korkun yoktu Allah'tan? Yalnız koyup döndün geri İnsaf etsen de geçti artık O siyah beyaz film bitti *** Ah gönlüm, kırık ayna Başım alıp nerelere gideyim? Sen bana yar olmadıkdan sonra Ben elleri neyleyim? *** Bütün anılar gözlerinde Ezberledim, sen gittin gideli Bu ızdırap ah, halim harap Sen bu hale koydun beni *** Hiç mi korku yoktu Allah'tan? Yalnız koyup döndün geri İnsaf etsen de geçti artık O siyah beyaz film bitti *** Ah gönlüm, kırık ayna Başım alıp nerelere gideyim? Sen bana yar olmadıktan sonra Ben elleri neyleyim? Ben elleri neyleyim? Ben elleri neyleyim?

Seninle Bozdum Bugün varız, yarın yok, aşk gibi, aşk gibi Bağlısın ayak bileğime, taş gibi, taş gibi Aklımdasın atamıyorum, zar gibi, zar gibi Senin bende bir emanetin, var gibi, al gibi Sende de bende de biraz, var gibi, var gibi (var gibi, var gibi) Duygularımız kalbimize, dar gibi, dar gibi Bi' baktın ben, devrildim dağ gibi, dağ gibi Aşık oldum pisi pisine saf gibi, saf gibi *** Gezdim tozdum, bekârdım hoştum Durdum durdum, seni mi buldum Mangalda kül, bırakmazken Düşün düşün ben, seninle bozdum *** Gezdim tozdum, bekârdım hoştum Durdum durdum, seni mi buldum Mangalda kül, bırakmazken Düşün düşün ben, seninle bozdum *** Neyi bekliyorum anlamadım av gibi, av gibi Bu illüzyon, niye böyle tav gibi, öv gibi Sen yok musun, ah biliyosun bal gibi, bal gibi Senin canın can, benim canım yok, öyle mi öyle mi? *** Gezdim tozdum, bekârdım hoştum Durdum durdum, seni mi buldum Mangalda kül, bırakmazken Düşün düşün ben, seninle bozdum *** Gezdim tozdum, bekârdım hoştum Durdum durdum, seni mi buldum Mangalda kül, bırakmazken Düşün düşün ben, seninle bozdum *** Gezdim tozdum, bekârdım hoştum Durdum durdum, seni mi buldum Mangalda kül, bırakmazken Düşün düşün ben, seninle bozdum *** Gezdim tozdum, bekârdım hoştum Durdum durdum, seni mi buldum Mangalda kül, bırakmazken Düşün düşün ben seninle bozdum