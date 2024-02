Gökhan Keser

Anlamadın gitti, bu iş burda bitti artık Ne var ne yok, bi düş yakamdan artık Seviştin, dalaştın, savaştın, beni ne sandın? Tamam kabul aşıktın, anladım nihayet Ne desem haklıyım ben karşında *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Yalan dolan salla dinlemem artık Fotoroman oho yazmıyolar artık Seviştin, dalaştın, savaştın, beni ne sandın? Tamam kabul aşıktın, anladım nihayet Ne desem haklıyım ben karşında *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun *** Bir canım var bende dursun Sen gibiler eksik olsun Hayat ne güzel oh ne ala En kötü günümüz böyle olsun