Bul Beni Şarkı Sözleri
Gökhan Keser Bul Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Keser Bul Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bul Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İçime yalnızlığın çöktü bu akşam
Gel desen gelemezsin, kaldı umut yarına
Üstüme titrerdin ya her çağırışımda
Kadere boyun eğdim sensiz yatağımda
***
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık bu
Karşılıksız sevgiyi tarif et bana (bana)
Biliyorum zor gelecek
Belki bahar hiç gelmeyecek
Kalbimi mühürledim yalnızlığıma (ma)
***
Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya
Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya
Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya
Kaybedecek hiçbir vaktim yok
***
Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya
Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya
Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya
Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok yok yok)
***
İçime yalnızlığın çöktü bu akşam
Gel desem gelemezsin, kaldı umut yarına
Üstüme titrerdin ya her çağırışımda
Kadere boyun eğdim sensiz yatağımda
***
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık bu
Karşılıksız sevgiyi tarif et bana (bana)
Biliyorum zor gelecek
Belki bahar hiç gelmeyecek
Kalbimi mühürledim yalnızlığıma (ma)
***
Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya
Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya
Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya
Kaybedecek hiçbir vaktim yok
***
Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya
Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya
Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya
Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok yok yok)
***
Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya
Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya
Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya
Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok)
Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok)
Kaybedecek hiçbir vaktim yok
-
Eni konu seni bir dikişte içtim
Hepi topu dizlerimin üstüne çöktüm
Gel dedim gelmedin vay canına buz gibi
Gezmedim tozmadım beklemişim saf gibi
Hafife alma beni nerelerden geçtim
Neler, neler gördüm
Kuzuyu kurttan ayıramazsın
Kız seni yerler ah
Gözünün yaşına bakmazlar
Kız seni bitirirler ah
Buralar böyle güzele bakarlar
Durulurlar mı ah
Ay dolunay vay beni vay
İnlerim Allah
Kuzuyu kurttan ayıramazsın
Kız seni yerler ah
Gözünün yaşına bakmazlar
Kız seni bitirirler ah
Buralar böyle güzele bakarlar
Durulurlar mı ah
Ay dolunay vay beni vay
İnlerim Allah
Eni konu seni bir dikişte içtim
Hepi topu dizlerimin üstüne çöktüm
Gel dedim gelmedin vay canına buz gibi
Gezmedim tozmadım beklemişim saf gibi
Hafife alma beni nerelerden geçtim
Neler, neler gördüm
Kuzuyu kurttan ayıramazsın
Kız seni yerler ah
Gözünün yaşına bakmazlar
Kız seni bitirirler ah
Buralar böyle güzele bakarlar
Durulurlar mı ah
Ay dolunay vay beni vay
İnlerim Allah
Kuzuyu kurttan ayıramazsın
Kız seni yerler ah
Gözünün yaşına bakmazlar
Kız seni bitirirler ah
Buralar böyle güzele bakarlar
Durulurlar mı ah
Ay dolunay vay beni vay
İnlerim Allah
Neler gördüm
Ay dolunay vay beni vay
İnlerim Allah
İnlerim Allah
Kuzuyu kurttan ayıramazsın
Kız seni yerler ah
Gözünün yaşına bakmazlar
Kız seni bitirirler ah
Buralar böyle güzele bakarlar
Durulurlar mı ah
Ay dolunay vay beni vay
İnlerim Allah
Kuzuyu kurttan ayıramazsın
Kız seni yerler ah
Gözünün yaşına bakmazlar
Kız seni bitirirler ah
Buralar böyle güzele bakarlar
Durulurlar mı ah
Ay dolunay vay beni vay
İnlerim Allah
Ay dolunay vay beni vay
İnlerim Allah
-
Gel yine bul beni
Şehrin en güzel yerinde
Kimse görmeden
Koymuşsun gibi kendi ellerinle
***
Kimi boş hayal kurar
Kimisi de imkansızın peşinde
Bana sade aşk yeter gerisi formalite
***
Söylesem ayıp olur
İçime atıp saklasam kayıp olur
Aşkın namına yazık olur
Fazla düşünme yoksa sabah olur
***
Birden söylesem ayıp olur
İçime atıp saklasam kayıp olur
Aşkın namına yazık olur
Fazla düşünme aşk yine bizi bulur
***
Gel yine bul beni
Şehrin en güzel yerinde
Kimse görmeden
Koymuşsun gibi kendi ellerinle
***
Kimi boş hayal kurar
Kimisi de imkansızın peşinde
Bana sade aşk yeter gerisi formalite
***
Söylesem ayıp olur
İçime atıp saklasam kayıp olur
Aşkın namına yazık olur
Fazla düşünme yoksa sabah olur
***
Birden söylesem ayıp olur
İçime atıp saklasam kayıp olur
Aşkın namına yazık olur
Fazla düşünme aşk yine bizi bulur
***
Söylesem ayıp olur
İçime atıp saklasam kayıp olur
Aşkın namına yazık olur
Fazla düşünme yoksa sabah olur
***
Birden söylesem ayıp olur
İçime atıp saklasam kayıp olur
Aşkın namına yazık olur
Fazla düşünme aşk yine bizi bulur