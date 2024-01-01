Gökhan Keser

Hiç Vaktim Yok İçime yalnızlığın çöktü bu akşam Gel desen gelemezsin, kaldı umut yarına Üstüme titrerdin ya her çağırışımda Kadere boyun eğdim sensiz yatağımda *** Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık bu Karşılıksız sevgiyi tarif et bana (bana) Biliyorum zor gelecek Belki bahar hiç gelmeyecek Kalbimi mühürledim yalnızlığıma (ma) *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok yok yok) *** İçime yalnızlığın çöktü bu akşam Gel desem gelemezsin, kaldı umut yarına Üstüme titrerdin ya her çağırışımda Kadere boyun eğdim sensiz yatağımda *** Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık bu Karşılıksız sevgiyi tarif et bana (bana) Biliyorum zor gelecek Belki bahar hiç gelmeyecek Kalbimi mühürledim yalnızlığıma (ma) *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok yok yok) *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok) Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok) Kaybedecek hiçbir vaktim yok

İnlerim Allah Eni konu seni bir dikişte içtim Hepi topu dizlerimin üstüne çöktüm Gel dedim gelmedin vay canına buz gibi Gezmedim tozmadım beklemişim saf gibi Hafife alma beni nerelerden geçtim Neler, neler gördüm Kuzuyu kurttan ayıramazsın Kız seni yerler ah Gözünün yaşına bakmazlar Kız seni bitirirler ah Buralar böyle güzele bakarlar Durulurlar mı ah Ay dolunay vay beni vay İnlerim Allah Kuzuyu kurttan ayıramazsın Kız seni yerler ah Gözünün yaşına bakmazlar Kız seni bitirirler ah Buralar böyle güzele bakarlar Durulurlar mı ah Ay dolunay vay beni vay İnlerim Allah Eni konu seni bir dikişte içtim Hepi topu dizlerimin üstüne çöktüm Gel dedim gelmedin vay canına buz gibi Gezmedim tozmadım beklemişim saf gibi Hafife alma beni nerelerden geçtim Neler, neler gördüm Kuzuyu kurttan ayıramazsın Kız seni yerler ah Gözünün yaşına bakmazlar Kız seni bitirirler ah Buralar böyle güzele bakarlar Durulurlar mı ah Ay dolunay vay beni vay İnlerim Allah Kuzuyu kurttan ayıramazsın Kız seni yerler ah Gözünün yaşına bakmazlar Kız seni bitirirler ah Buralar böyle güzele bakarlar Durulurlar mı ah Ay dolunay vay beni vay İnlerim Allah Neler gördüm Ay dolunay vay beni vay İnlerim Allah İnlerim Allah Kuzuyu kurttan ayıramazsın Kız seni yerler ah Gözünün yaşına bakmazlar Kız seni bitirirler ah Buralar böyle güzele bakarlar Durulurlar mı ah Ay dolunay vay beni vay İnlerim Allah Kuzuyu kurttan ayıramazsın Kız seni yerler ah Gözünün yaşına bakmazlar Kız seni bitirirler ah Buralar böyle güzele bakarlar Durulurlar mı ah Ay dolunay vay beni vay İnlerim Allah Ay dolunay vay beni vay İnlerim Allah