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7/24 Dinle Gökhan Keser

Gökhan Keser Şarkı Sözleri

Gökhan Keser Gökhan Keser şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Keser Gökhan Keser şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gökhan Keser sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Keser

Gökhan Keser

Gökhan Keser

  • Kaçış Yok

  • Hadi Ordan & Sıla

  • En Kötü Günümüz Böyle Olsun

  • Ceket

  • Bazen (Feat. Sıla) Remix

  • Bazen

  • Hadi Ordan (Feat. Sıla) Remix

  • Kırık Ayna

  • Seninle Bozdum

  • Unutulmuşum

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