Gökhan Keser

-
Bugün varız, yarın yok, aşk gibi, aşk gibi
Bağlısın ayak bileğime, taş gibi, taş gibi
Aklımdasın atamıyorum, zar gibi, zar gibi
Senin bende bir emanetin, var gibi, al gibi
Sende de bende de biraz, var gibi, var gibi (var gibi, var gibi)
Duygularımız kalbimize, dar gibi, dar gibi
Bi' baktın ben, devrildim dağ gibi, dağ gibi
Aşık oldum pisi pisine saf gibi, saf gibi
***
Gezdim tozdum, bekârdım hoştum
Durdum durdum, seni mi buldum
Mangalda kül, bırakmazken
Düşün düşün ben, seninle bozdum
***
Gezdim tozdum, bekârdım hoştum
Durdum durdum, seni mi buldum
Mangalda kül, bırakmazken
Düşün düşün ben, seninle bozdum
***
Neyi bekliyorum anlamadım av gibi, av gibi
Bu illüzyon, niye böyle tav gibi, öv gibi
Sen yok musun, ah biliyosun bal gibi, bal gibi
Senin canın can, benim canım yok, öyle mi öyle mi?
***
Gezdim tozdum, bekârdım hoştum
Durdum durdum, seni mi buldum
Mangalda kül, bırakmazken
Düşün düşün ben, seninle bozdum
***
Gezdim tozdum, bekârdım hoştum
Durdum durdum, seni mi buldum
Mangalda kül, bırakmazken
Düşün düşün ben, seninle bozdum
***
Gezdim tozdum, bekârdım hoştum
Durdum durdum, seni mi buldum
Mangalda kül, bırakmazken
Düşün düşün ben, seninle bozdum
***
Gezdim tozdum, bekârdım hoştum
Durdum durdum, seni mi buldum
Mangalda kül, bırakmazken
Düşün düşün ben seninle bozdum
-
Ben sana bir kelime söylemedim
Oturduğun Yerden Kuruyorsun
Rüyandamı Görüyorsun Enteresan
Tabirlerini de okuyor musun
***
Arkadaş Ayağı Güzel Numaraymış
Hafiften Haddini Aşıyorsun
Her işin Bir Ağırlığı Vardır
Tartıya Fikirsiz Çıkıyorsun
Hadi Ordan, Çıkışlar Sağdan
Hadi Ordan Gözün Değil
İçin Güzel Olsun için Yansın için
Biri Gider Biri Gelirle Hiç
Olmaz işim Olmaz işim
Hadi Ordan Hadi Hadi Hadi
Çıkışlar Sağdan Hadi Hadi Hadi
Gerçekten Takdire Şayan
Alkış Tutamam Şaşkınlıktan
Kendine Mahsus Hoş Birisin
Git Özgürlüğünle Yaşlan
Risk Almasın Hiç Hayatından
-
Anlamadın gitti, bu iş burda bitti artık
Ne var ne yok, bi düş yakamdan artık
Seviştin, dalaştın, savaştın, beni ne sandın?
Tamam kabul aşıktın, anladım nihayet
Ne desem haklıyım ben karşında
***
Bir canım var bende dursun
Sen gibiler eksik olsun
Hayat ne güzel oh ne ala
En kötü günümüz böyle olsun
***
Bir canım var bende dursun
Sen gibiler eksik olsun
Hayat ne güzel oh ne ala
En kötü günümüz böyle olsun
***
Yalan dolan salla dinlemem artık
Fotoroman oho yazmıyolar artık
Seviştin, dalaştın, savaştın, beni ne sandın?
Tamam kabul aşıktın, anladım nihayet
Ne desem haklıyım ben karşında
***
Bir canım var bende dursun
Sen gibiler eksik olsun
Hayat ne güzel oh ne ala
En kötü günümüz böyle olsun
***
Bir canım var bende dursun
Sen gibiler eksik olsun
Hayat ne güzel oh ne ala
En kötü günümüz böyle olsun
***
Bir canım var bende dursun
Sen gibiler eksik olsun
Hayat ne güzel oh ne ala
En kötü günümüz böyle olsun
***
Bir canım var bende dursun
Sen gibiler eksik olsun
Hayat ne güzel oh ne ala
En kötü günümüz böyle olsun
-
İnsan nasıl hiç acımıyor kendine
Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine
Hem biliyor (hem biliyor) yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı
Hem biliyor yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı)
***
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sormaİnsan nasıl hiç acımıyor kendine
Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine
Hem biliyor (hem biliyor) yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı
Hem biliyor yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı)
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Artık arama sorma
İnsan nasıl hiç acımıyor kendine
Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine
Hem biliyor yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı)
Hem biliyor yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Artık arama sorma
Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor
Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor
Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor
Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor
Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor
Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Artık arama sorma
Artık arama sorma
Artık arama
İnsan nasıl hiç acımıyor kendine
Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine
Hem biliyor (hem biliyor) yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı
Hem biliyor yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı)
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Artık arama sorma
İnsan nasıl hiç acımıyor kendine
Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine
Hem biliyor yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı)
Hem biliyor yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Artık arama sorma
Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor
Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor
Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor
Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor
Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor
Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Artık arama sorma
Artık arama sorma
Artık arama
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Artık arama sorma
İnsan nasıl hiç acımıyor kendine
Aceleyle, gidiyor belanın göbeğine
Hem biliyor yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı (alt tarafı acı)
Hem biliyor yanıcak canı
Hem ne kıymeti var alt tarafı acı
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Artık arama sorma
Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor
Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor
Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor
Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor
Önce o uyanıyor beni de uyandırıyor
Selam sabah günaydın yok ömür geçiyor
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Dağ taş vurucam yollara
İki gömlek bi ceket çantaya
Bırak gölgemi takibi artık arama sorma
Artık arama sorma
Artık arama sorma
Artık arama
-
Elimizden ipler nasıl kayıyor bazen
Zamandan başka çare nasıl kalmıyor bazen
Hepimizin hayatı nasıl duruyor bazen
Tecrübenin kati şartı bu muymuş zaten
Yarın öbür gün aşkın adı değişir yazık olur
Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur
***
Nasıl kızıyorum kendime bazen
Bazenler çoğalıyor bazen
Nasıl kızıyorum kendime bazen
Bazenler çoğalıyor bazen
***
Başımızdan neler geldi geçti hatırlar mısın?
Seni aradım kimlerde aşka inanır mısın?
Ama göremedim ellerde inanır mısın?
Şimdi daha iyiyim desem alınır mısın?
***
Yarın öbür gün aşkın adı değişir yazık olur
Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur
***
Nasıl kızıyorum kendime bazen
Bazenler çoğalıyor bazen
Nasıl kızıyorum kendime bazen
Bazenler çoğalıyor bazen
***
Bazenler çoğalıyor bazen
-
Elimizden ipler nasıl kayıyor bazen
Zamandan başka çare nasıl kalmıyor bazen
Hepimizin hayatı nasıl duruyor bazen
Tecrübenin kati şartı bu muymuş zaten
Yarın öbür gün aşkın adı değişir yazık olur
Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur
***
Nasıl kızıyorum kendime bazen
Bazenler çoğalıyor bazen
Nasıl kızıyorum kendime bazen
Bazenler çoğalıyor bazen
***
Başımızdan neler geldi geçti hatırlar mısın?
Seni aradım kimlerde aşka inanır mısın?
Ama göremedim ellerde inanır mısın?
Şimdi daha iyiyim desem alınır mısın?
***
Yarın öbür gün aşkın adı değişir yazık olur
Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur
***
Nasıl kızıyorum kendime bazen
Bazenler çoğalıyor bazen
Nasıl kızıyorum kendime bazen
Bazenler çoğalıyor bazen
***
Bazenler çoğalıyor bazen
-
Ben sana bir kelime söylemedim
Oturduğun Yerden Kuruyorsun
Rüyandamı Görüyorsun Enteresan
Tabirlerini de okuyor musun
***
Arkadaş Ayağı Güzel Numaraymış
Hafiften Haddini Aşıyorsun
Her işin Bir Ağırlığı Vardır
Tartıya Fikirsiz Çıkıyorsun
Hadi Ordan, Çıkışlar Sağdan
Hadi Ordan Gözün Değil
İçin Güzel Olsun için Yansın için
Biri Gider Biri Gelirle Hiç
Olmaz işim Olmaz işim
Hadi Ordan Hadi Hadi Hadi
Çıkışlar Sağdan Hadi Hadi Hadi
Gerçekten Takdire Şayan
Alkış Tutamam Şaşkınlıktan
Kendine Mahsus Hoş Birisin
Git Özgürlüğünle Yaşlan
Risk Almasın Hiç Hayatından
-
Hani gelmezdi bu aşkın sonu
Neden ortada kaldık
Bak üzüldük çok, kırıldık çok
Bunu nasıl başardık
***
Bu yol ayrımından kaçış yok
Yeni aşk yeni ten durmak yok
Geriye baktığında pişman olmak yok
Anla seni özledim çok, seni özledim çok
***
Sen gidince yerin doldumu sence
Söz gümüşse
Sükût altın sus
Sen gidince yerin doldumu sence
Söz gümüşse
Süküt altın sus
***
Bu yol ayrımından kaçış yok
Yeni aşk yeni ten durmak yok
Geriye baktığında pişman olmak yok
Anla seni özledim çok, seni özledim çok
***
Hani gelmezdi bu aşkın sonu
Neden ortada kaldık
Bak üzüldük çok, kırıldık çok
Bunu nasıl başardık
***
Bu yol ayrımından kaçış yok
Yeni aşk yeni ten durmak yok
Geriye baktığında pişman olmak yok
Anla seni özledim çok, seni özledim çok
***
Sen gidince yerin doldumu sence
Söz gümüşse
Süküt altın sus
Sen gidince yerin doldumu sence
Söz gümüşse
Süküt altın sus
***
Bu yol ayrımından kaçış yok
Yeni aşk yeni ten durmak yok
Geriye baktığında pişman olmak yok
Anla seni özledim çok, seni özledim çok
***
Seni özledim çok
Seni özledim çok
-
Ah gönlüm, kırık ayna
Başım alıp nerelere gideyim?
Sen bana yar olmadıktan sonra
Ben elleri neyleyim?
***
Hiç mi korkun yoktu Allah'tan?
Yalnız koyup döndün geri
İnsaf etsen de geçti artık
O siyah beyaz film bitti
***
Ah gönlüm, kırık ayna
Başım alıp nerelere gideyim?
Sen bana yar olmadıkdan sonra
Ben elleri neyleyim?
***
Bütün anılar gözlerinde
Ezberledim, sen gittin gideli
Bu ızdırap ah, halim harap
Sen bu hale koydun beni
***
Hiç mi korku yoktu Allah'tan?
Yalnız koyup döndün geri
İnsaf etsen de geçti artık
O siyah beyaz film bitti
***
Ah gönlüm, kırık ayna
Başım alıp nerelere gideyim?
Sen bana yar olmadıktan sonra
Ben elleri neyleyim?
Ben elleri neyleyim?
Ben elleri neyleyim?
-
Olsan da olmasanda yaşarım ben bu aşkı
Gerekirse efendi gibi çekerim de acımı
Keyif senin gönül senin yine sen bilirsin
Yandığı gibi sönerde içimin lavı
Sen iyi ol gönlünü hep hoş tut
***
Ben solmuşum gül gibi
Sedefi gitmiş renk gibi
Unutulmuşum içki masasında
Verilmiş sözler gibi
***
Ben solmuşum gül gibi
Sedefi gitmiş renk gibi
Unutulmuşum içki masasında
Verilmiş sözler gibi
***
Verilmiş sözler gibi
***
Olsan da olmasanda yaşarım ben bu aşkı
Gerekirse efendi gibi çekerimde acımı
Keyif senin gönül senin yine sen bilirsin
Yandığı gibi sönerde içimin lavı
Sen iyi ol gönlünü hep hoş tut
***
Ben solmuşum gül gibi
Sedefi gitmiş renk gibi
Unutulmuşum içki masasında
Verilmiş sözler gibi
***
Ben solmuşum gül gibi
Sedefi gitmiş renk gibi
Unutulmuşum içki masasında
Verilmiş sözler gibi
***
Verilmiş sözler gibi
***
Ben solmuşum gül gibi
Sedefi gitmiş renk gibi
Unutulmuşum içki masasında
Verilmiş sözler gibi
***
Ben solmuşum gül gibi
Sedefi gitmiş renk gibi
Unutulmuşum içki masasında
Verilmiş sözler
***
Ben solmuşum gül gibi
Sedefi gitmiş renk gibi
***
Ben solmuşum gül gibi
Sedefi gitmiş renk gibi
Unutulmuşum içki masasında
Verilmiş sözler gibi