Gökhan Keser

İçime yalnızlığın çöktü bu akşam Gel desen gelemezsin, kaldı umut yarına Üstüme titrerdin ya her çağırışımda Kadere boyun eğdim sensiz yatağımda *** Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık bu Karşılıksız sevgiyi tarif et bana (bana) Biliyorum zor gelecek Belki bahar hiç gelmeyecek Kalbimi mühürledim yalnızlığıma (ma) *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok yok yok) *** İçime yalnızlığın çöktü bu akşam Gel desem gelemezsin, kaldı umut yarına Üstüme titrerdin ya her çağırışımda Kadere boyun eğdim sensiz yatağımda *** Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık bu Karşılıksız sevgiyi tarif et bana (bana) Biliyorum zor gelecek Belki bahar hiç gelmeyecek Kalbimi mühürledim yalnızlığıma (ma) *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok yok yok) *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok) Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok) Kaybedecek hiçbir vaktim yok