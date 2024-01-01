Gökhan Keser

Söylesem Ayıp Olur Gel yine bul beni Şehrin en güzel yerinde Kimse görmeden Koymuşsun gibi kendi ellerinle *** Kimi boş hayal kurar Kimisi de imkansızın peşinde Bana sade aşk yeter gerisi formalite *** Söylesem ayıp olur İçime atıp saklasam kayıp olur Aşkın namına yazık olur Fazla düşünme yoksa sabah olur *** Birden söylesem ayıp olur İçime atıp saklasam kayıp olur Aşkın namına yazık olur Fazla düşünme aşk yine bizi bulur *** Gel yine bul beni Şehrin en güzel yerinde Kimse görmeden Koymuşsun gibi kendi ellerinle *** Kimi boş hayal kurar Kimisi de imkansızın peşinde Bana sade aşk yeter gerisi formalite *** Söylesem ayıp olur İçime atıp saklasam kayıp olur Aşkın namına yazık olur Fazla düşünme yoksa sabah olur *** Birden söylesem ayıp olur İçime atıp saklasam kayıp olur Aşkın namına yazık olur Fazla düşünme aşk yine bizi bulur *** Söylesem ayıp olur İçime atıp saklasam kayıp olur Aşkın namına yazık olur Fazla düşünme yoksa sabah olur *** Birden söylesem ayıp olur İçime atıp saklasam kayıp olur Aşkın namına yazık olur Fazla düşünme aşk yine bizi bulur

Hiç Vaktim Yok İçime yalnızlığın çöktü bu akşam Gel desen gelemezsin, kaldı umut yarına Üstüme titrerdin ya her çağırışımda Kadere boyun eğdim sensiz yatağımda *** Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık bu Karşılıksız sevgiyi tarif et bana (bana) Biliyorum zor gelecek Belki bahar hiç gelmeyecek Kalbimi mühürledim yalnızlığıma (ma) *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok yok yok) *** İçime yalnızlığın çöktü bu akşam Gel desem gelemezsin, kaldı umut yarına Üstüme titrerdin ya her çağırışımda Kadere boyun eğdim sensiz yatağımda *** Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık bu Karşılıksız sevgiyi tarif et bana (bana) Biliyorum zor gelecek Belki bahar hiç gelmeyecek Kalbimi mühürledim yalnızlığıma (ma) *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok yok yok) *** Duygularını bile bile bana apaçık gösterdin ya Kaygıları yene yene sevmeleri öğrendik ya Birbirimize iyi gün kötü gün diye söz verdik ya Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok) Kaybedecek hiçbir vaktim yok (yok) Kaybedecek hiçbir vaktim yok