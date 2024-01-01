Gökhan Keser

Yangın Şarkı Sözleri
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Bulur mu?
Yerini bu kalp hiç doldurur mu?
Bi' günü unutsa diğerini unutur mu?
O güzel günler bizim olur mu?
***
Durur mu?
Bu gönül sence vurulur mu?
Düşünsene, başkasına yâr olur mu?
Senden başkası bana sorulur mu?
***
Özledim seni
İçim yangın yeri
Bitsin bu hasret
Ne olur dön geri
***
Özledim seni
İçim yangın yeri
Bitsin bu hasret
Sevgilim dön geri
***
Özledim seni
İçim yangın yeri
Bitsin bu hasret
Ne olur dön geri
***
Özledim seni
İçim yangın yeri
Bitsin bu hasret
Sevgilim dön geri
***
Gurur mu?
Bu su yine yolunu bulur mu?
Nefretin aşka tutunur mu?
Bana duyduğun bu öfke durulur mu?
***
Özledim seni
İçim yangın yeri
Bitsin bu hasret
Ne olur dön geri
***
Özledim seni
İçim yangın yeri
Bitsin bu hasret
Sevgilim dön geri
***
Özledim seni
İçim yangın yeri
Bitsin bu hasret
Ne olur dön geri
***
Özledim seni
İçim yangın yeri
Bitsin bu hasret
Sevgilim dön geri