Gökhan Keser

Bulur mu? Yerini bu kalp hiç doldurur mu? Bi' günü unutsa diğerini unutur mu? O güzel günler bizim olur mu? *** Durur mu? Bu gönül sence vurulur mu? Düşünsene, başkasına yâr olur mu? Senden başkası bana sorulur mu? *** Özledim seni İçim yangın yeri Bitsin bu hasret Ne olur dön geri *** Özledim seni İçim yangın yeri Bitsin bu hasret Sevgilim dön geri *** Özledim seni İçim yangın yeri Bitsin bu hasret Ne olur dön geri *** Özledim seni İçim yangın yeri Bitsin bu hasret Sevgilim dön geri *** Gurur mu? Bu su yine yolunu bulur mu? Nefretin aşka tutunur mu? Bana duyduğun bu öfke durulur mu? *** Özledim seni İçim yangın yeri Bitsin bu hasret Ne olur dön geri *** Özledim seni İçim yangın yeri Bitsin bu hasret Sevgilim dön geri *** Özledim seni İçim yangın yeri Bitsin bu hasret Ne olur dön geri *** Özledim seni İçim yangın yeri Bitsin bu hasret Sevgilim dön geri