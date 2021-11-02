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Gökhan Kırdar
Gökhan Kırdar
8 Parça | 34:44
Dilimizden düşürmediğimiz "Yerine Sevemem" adlı parçanın sahibi Gökhan Kırdar'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi... İşte Gökhan Kırdar'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Uzun İnce Bir Yoldayım
Gökhan Kırdar
03:16
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02
Cendere
Enstrümantal
Gökhan Kırdar
05:59
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03
Fayton
Gökhan Kırdar
04:02
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04
Aşkın Olmasa
Gökhan Kırdar
04:25
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05
Dayan Kalbim
Gökhan Kırdar
03:56
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06
Yerine Sevemem
Gökhan Kırdar
04:22
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07
Yağmur
Gökhan Kırdar
04:26
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08
Üstüme Basıp Geçme Yar
Gökhan Kırdar
04:18
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