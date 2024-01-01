Gökhan Kırdar

Bülbülüm altın kafeste aman Bülbülüm altın kafeste aman Öter aheste aheste Öter aheste aheste *** Ötme bülbül yarim hasta aman Ötme bülbül yarim hasta aman Ah neyleyim şu gönlüme Hasret kaldım sevdiğime *** Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam *** Bülbülleri har ağlatır aman Bülbülleri har ağlatır aman Aşıkları yar ağlatır Aşıkları yar ağlatır *** Ben feleğe neylemişim aman Ben feleğe neylemişim aman Beni her bahar ağlatır Beni her bahar ağlatır *** Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam *** Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim, ben sana