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7/24 Dinle Gökhan Kırdar

Gökhan Kırdar

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01

Cendere Enstrümantal

02

Üstüme Basıp Geçme Yar

03

Karacadağ

04

Yaram Yarimdir

05

Bülbülüm Altın Kafeste

... KAPAT
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Albümler

Üstüme Basıp Geçme Gökhan Kırdar

Yerine Sevemem Gökhan Kırdar

Kurtlar Vadisi Gökhan Kırdar

Tutunamadım Gökhan Kırdar

Serseri Mayın Gökhan Kırdar

Çalma Listeleri

90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar

90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar

Bulutlu Bir Gün

Bulutlu Bir Gün

90'lar | Slow Şarkılar

90'lar | Slow Şarkılar

Türkçe Slow Şarkılar

Türkçe Slow Şarkılar

Ayrılık Şarkıları

Ayrılık Şarkıları

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi

Gökhan Kırdar

Gökhan Kırdar

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