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Gökhan Kırdar
Gökhan Kırdar
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Üstüme Basıp Geçme Yar
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03
Karacadağ
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04
Yaram Yarimdir
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Bülbülüm Altın Kafeste
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Albümler
Üstüme Basıp Geçme
Gökhan Kırdar
Yerine Sevemem
Gökhan Kırdar
Kurtlar Vadisi
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Gökhan Kırdar
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