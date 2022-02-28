Gökhan Kırdar

Erir güneş, erir tenim
Erir, gider yoluna uzanır
Erir güneş, erir tenim
Erir, gider yoluna uzanır
***
Gelir sesim, gelir, dinle
Gelir, gider içine uzanır
Gelir sesim, gelir, dinle
Gelir, gider içine uzanır
***
Erir güneş, erir tenim
Erir, gider yoluna uzanır
Erir güneş, erir tenim
Erir, gider yoluna uzanır
***
Gelir sesim, gelir, dinle
Gelir, gider içine uzanır
Gelir sesim, gelir, dinle
Gelir, gider içine uzanır
***
Erir güneş, erir tenim
Erir, gider yoluna uzanır
Erir güneş, erir tenim
Erir, gider yoluna uzanır
***
Gelir sesim, gelir, dinle
Gelir, gider içine uzanır
Gelir sesim, gelir, dinle
Gelir, gider içine uzanır
***
Erir güneş, erir tenim
Erir, gider yoluna uzanır
Erir güneş, erir tenim
Erir, gider yoluna uzanır
***
Gelir sesim, gelir, dinle
Gelir, gider içine uzanır
Gelir sesim, gelir, dinle
Gelir, gider içine uzanır