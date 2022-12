Gökhan Kırdar

Yoksun diye geldi esti bahar Yoksun diye yandı aşkına can Gözümün önüne geldi meşki zaman Gecemi sarhoş ederdi hoş bir edan *** Sensiz neyleyim dalda çiçek Günler yıllara oldu da denk Kapıda nöbete durdu yaşlı seyis Salına salına geldi aşkı haber *** Çek faytonu Yarime uzanalım Çağırıyor günlerin hasreti *** Ah dize getirdin yüreğimi Hadi uzat ellerini Sevişelim sabaha dek *** Yoksun diye geldi esti bahar Yoksun diye yandı aşkına can Gözümün önüne geldi meşki zaman Gecemi sarhoş ederdi hoş bir edan *** Sensiz neyleyim dalda çiçek Günler yıllara oldu da denk Kapıda nöbete durdu yaşlı seyis Salına salına geldi aşkı haber *** Çek faytonu Yarime uzanalım Çağırıyor günlerin hasreti *** Ah dize getirdin yüreğimi Hadi uzat ellerini Sevişelim sabaha dek *** Çek faytonu Yarime uzanalım Çağırıyor günlerin hasreti *** Ah dize getirdin yüreğimi Hadi uzat ellerini Sevişelim sabaha dek

Senden uzakta hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok inan bir nefeslik Ne bir avuntu ne de biraz ümit Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim *** Senden uzakta hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok inan bir nefeslik Ne bir avuntu ne de biraz ümit Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim *** Yerine sevemem, yerine sevemem Razıyım, yapayalnız tükensin yıllarım ama Yerine sevemem, yerine sevemem Olmuyor, denedim yine de yerine sevemedim her şeyim *** Senden uzakta hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok inan bir nefeslik Ne bir avuntu ne de biraz ümit Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim *** Senden uzakta hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok inan bir nefeslik Ne bir avuntu ne de biraz ümit Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim *** Yerine sevemem, yerine sevemem Razıyım, yapayalnız tükensin yıllarım ama Yerine sevemem, yerine sevemem Olmuyor, denedim yine de yerine sevemedim her şeyim