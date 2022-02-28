Gökhan Kırdar

-
Gece üşür, meleklerine seslenir
Sarmaş dolaş arka sokak çocukları
Bıçaklar çekilir, yüreklerimiz hep tetikte
Bu sokaklar korkular adar
***
Şehvetle biz sığındık birbirimize, seviştik de
Öldük de öldürdük bile
Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı
Sanki bize bizden başka kim olur yâr?
***
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek ve bizim çocuklar
***
Her uçurumdan sarktık
Anasını sattık, babasını ağlattık
Düştük mü yoksa kalktık mı?
Karışık işler bunlar
***
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek ve bizim çocuklar
Gece, melek...
-
Kaldır üstümdeki kara bulutları kaldır,
Zaten benim göz yaşlarım,
Yağmur olmuş ıslanmışım,
Ben bu aşktan usanmışım,
Allahım, Allahım sen bilirsin.
***
Kesilsin yağmurun rüzgarın sesi
Kalmadı gönlümün bitti neşesi
Doğsun yüreğime aşkın güneşi
***
Üşüyorum içim titrer
Bu çileler bitsin yeter
Ayrılık ölümden beter
Gönüllerin nuru sensin
Sevenlere çare sensin
***
Güldür garipleri sevinsin
Allahım sen bilirsin
***
Bildiğim gerçekler yalana döndü
Tüm ümitlerimi aldı götürdü
O benim hayatım benim ömrümdü
***
Üşüyorum içim titrer
Bu çileler bitsin yeter
Ayrılık ölümden beter
Gönüllerin nuru sensin
Sevenlere çare sensin
Güldür garipleri sevinsin
Allahım sen bilirsin
-
Düşe kalka yaşıyorum
Ben de buna şaşıyorum
Düşe kalka yaşıyorum
Ben de buna şaşıyorum
***
Umutlara koşuyorum
Avareyim, avareyim
Umutlara koşuyorum
Avareyim, avareyim
***
Seni seven bir kalbim var
Koca dünya gönlüme dar
Seni seven bir kalbim var
Koca dünya gönlüme dar
***
Anlasana sevgili yar
Avareyim, avareyim
Anlasana sevgili yar
Avareyim, avareyim
Avareyim, avareyim
***
Sevenlerim çoktur benim
Şükür alnım aktır benim
Sevenlerim çoktur benim
Şükür alnım aktır benim
***
Açken karnım toktur benim
Avareyim, avareyim
Açken karnım toktur benim
Avareyim, avareyim
***
Seni seven bir kalbim var
Koca dünya gönlüme dar
Seni seven bir kalbim var
Koca dünya gönlüme dar
***
Anlasana sevgili yar
Avareyim, avareyim
Anlasana sevgili yar
Avareyim, avareyim
Avareyim, avareyim
(Avareyim, avareyim)
-
Bir başka hüzün taşır
Bu şehrin geceleri
Bana senin anlatır
Bu şehrin geceleri
***
Bir başka hüzün taşır
Bu şehrin geceleri
Bana senin anlatır
Bu şehrin geceleri
Bu şehrin geceleri
***
Bazen gizli bir günah
Bazen dilde bir eyvah
Bazen olmayan sabah
Bu şehrin geceleri
***
Bazen gizli bir günah
Bazen dilde bir eyvah
Bazen olmayan sabah
Bu şehrin geceleri
***
Kimini yakıp gitti
Kimini yıkıp gitti
Seni de alıp gitti
Bu şehrin geceleri
***
Kimini yakıp gitti
Kimini yıkıp gitti
Seni de alıp gitti
Bu şehrin geceleri
Bu şehrin geceleri
***
Bitmeyen bir şarkıdır
Bu şehrin geceleri
Hep seni hatırlatır
Bu şehrin geceleri
***
Bitmeyen bir şarkıdır
Bu şehrin geceleri
Hep seni hatırlatır
Bu şehrin geceleri
Bu şehrin geceleri
***
Bazen gizli bir günah
Bazen dilde bir eyvah
Bazen olmayan sabah
Bu şehrin geceleri
***
Bazen gizli bir günah
Bazen dilde bir eyvah
Bazen olmayan sabah
Bu şehrin geceleri
***
Kimini yakıp gitti
Kimini yıkıp gitti
Seni de alıp gitti
Bu şehrin geceleri
***
Kimini yakıp gitti
Kimini yıkıp gitti
Seni de alıp gitti
Bu şehrin geceleri
Bu şehrin geceleri
Bu şehrin geceleri
-
Sen gideli buralardan
Yakar beni hatıralar
Sen gideli buralardan
Yakar beni hatıralar
***
Sımsıcak bir yorgan gibi
Sarar beni hatıralar
Sımsıcak bir yorgan gibi
Sarar beni hatıralar
***
Yalnızlıktan suskun gibi
İkimize küskün gibi
Bazen deli kurşun gibi
Vurur beni hatıralar
***
Yalnızlıktan suskun gibi
İkimize küskün gibi
Bazen deli kurşun gibi
Vurur beni hatıralar
***
Hatıralar
Hatıralar
***
Unutamam ne yapsam da
Ansam da bir anmasam da
Unutamam ne yapsam da
Ansam da bir anmasam da
***
Gece gündüz her anımda
Sorar seni hatıralar
Gece gündüz her anımda
Sorar seni hatıralar
***
Saçımda ki aklar gibi
Yarım kalan aşklar gibi
Fincanda ki fallar gibi
Bulur seni hatıralar
***
Saçımda ki aklar gibi
Yarım kalan aşklar gibi
Fincanda ki fallar gibi
Bulur seni hatıralar
***
Hatıralar
Hatıralar
-
Sen nasıl dersin ki, bekle de sabret
Ben bir taş değilim, insanım, insan
Sen nasıl dersin ki, bekle de sabret
Ben bir taş değilim, insanım, insan
***
Heves değil canım, sevda benimki
Bir kalp taşıyorum, insanım, insan
***
Sen bana etmiştin aşk yeminleri
Ne çabuk unuttun mutlu günleri
Yükledin ömrüme tüm hüzünleri
Ben nasıl taşırım, insanım, insan
***
Sen bana etmiştin aşk yeminleri
Ne çabuk unuttun mutlu günleri
Yükledin ömrüme tüm hüzünleri
Ben nasıl taşırım, insanım, insan
***
Yoruldu yüreğim hasretten yana
Sanma ki, başkası yar olur sana
Yoruldu yüreğim hasretten yana
Sanma ki, başkası yar olur sana
***
Üzme, yeter artık Allah aşkına
Bir can taşıyorum, insanım, insan
***
Sen bana etmiştin aşk yeminleri
Ne çabuk unuttun mutlu günleri
Yükledin ömrüme tüm hüzünleri
Ben nasıl taşırım, insanım, insan
***
Sen bana etmiştin aşk yeminleri
Ne çabuk unuttun mutlu günleri
Yükledin ömrüme tüm hüzünleri
Ben nasıl taşırım, insanım, insan
***
Sen bana etmiştin aşk yeminleri
Ne çabuk unuttun mutlu günleri
Yükledin ömrüme tüm hüzünleri
Ben nasıl taşırım, insanım, insan
***
Sen bana etmiştin aşk yeminleri
Ne çabuk unuttun mutlu günleri
Yükledin ömrüme tüm hüzünleri
Ben nasıl taşırım, insanım, insan
İnsanım, insan
-
Öyle şirinsin öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Öyle şirinsin öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Baharda açan çiçek gibisin
Sen benim meleğimsin
Sitem de etsen küsüp de gitsen
En sonunda benimsin
***
Öyle şirinsin öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Öyle şirinsin öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Öyle şirinsin öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Öyle şirinsin öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Aşkı tanırsın girsen kalbime
İnan benim sevgime
Günah değil mi yazık değil mi?
Ayrı geçen günlere
***
Öyle şirinsin öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Öyle şirinsin öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Öyle şirinsin öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
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