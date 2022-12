Gökhan Kırdar

Düşe kalka yaşıyorum Ben de buna şaşıyorum Düşe kalka yaşıyorum Ben de buna şaşıyorum *** Umutlara koşuyorum Avareyim, avareyim Umutlara koşuyorum Avareyim, avareyim *** Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar *** Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Avareyim, avareyim *** Sevenlerim çoktur benim Şükür alnım aktır benim Sevenlerim çoktur benim Şükür alnım aktır benim *** Açken karnım toktur benim Avareyim, avareyim Açken karnım toktur benim Avareyim, avareyim *** Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar *** Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Avareyim, avareyim (Avareyim, avareyim)