Gökhan Kırdar

Bıraksan da elimi sevgim bana yeter Susarım öpüşüne avunur da söylemem Belki yalandır, oyundur derim ya Yine de korku basar *** Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine Nefret değil mi bu, yalan sevişmeler Sen değilsin sanki yarısı yatağımın Üşürüm sarılsam bile *** İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor Ardına dönüp giden sen misin a kadın Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme Üstüme basıp geçme yar *** Bıraksan da elimi sevgim bana yeter Susarım öpüşüne avunur da söylemem Belki yalandır, oyundur derim ya Yine de korku basar *** Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine Nefret değil mi bu, yalan sevişmeler Sen değilsin sanki yarısı yatağımın Üşürüm sarılsam bile *** İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor Ardına dönüp giden sen misin a kadın Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme Üstüme basıp geçme yar *** İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor Ardına dönüp giden sen misin a kadın Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme Üstüme basıp geçme yar