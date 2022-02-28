Üstüme Basıp Geçme Şarkı Sözleri
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Gökhan Kırdar
Üstüme Basıp Geçme
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Bıraksan da elimi sevgim bana yeter
Susarım öpüşüne avunur da söylemem
Belki yalandır, oyundur derim ya
Yine de korku basar
***
Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine
Nefret değil mi bu, yalan sevişmeler
Sen değilsin sanki yarısı yatağımın
Üşürüm sarılsam bile
***
İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor
Ardına dönüp giden sen misin a kadın
Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme
Üstüme basıp geçme yar
***
Bıraksan da elimi sevgim bana yeter
Susarım öpüşüne avunur da söylemem
Belki yalandır, oyundur derim ya
Yine de korku basar
***
Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine
Nefret değil mi bu, yalan sevişmeler
Sen değilsin sanki yarısı yatağımın
Üşürüm sarılsam bile
***
İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor
Ardına dönüp giden sen misin a kadın
Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme
Üstüme basıp geçme yar
***
İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor
Ardına dönüp giden sen misin a kadın
Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme
Üstüme basıp geçme yar