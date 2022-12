Gökhan Kırdar

Elle tutulmaz, gözle görülmez Batıyor her an Şeffaf hançer sanki Göstersem yok sanki *** Elle tutulmaz, gözle görülmez Batıyor her an Şeffaf hançer sanki Göstersem yok sanki *** Yâr, ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar Öfken var *** Ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar İçin rahatlar *** Kurşuni ay rengi toz duvağın Hırsızca kaçan ırmaktın Daha ne kadar, daha da mı var? Bu ne öfke, bu ne öfke? Bu ne öfke, bu ne cevher? *** Elle tutulmaz, gözle görülmez Batıyor her an Şeffaf hançer sanki Göstersem yok sanki *** Elle tutulmaz, gözle görülmez Batıyor her an Şeffaf hançer sanki Göstersem yok sanki *** Yâr, ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar Öfken var *** Ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar İçin rahatlar *** Yâr, ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar Öfken var *** Ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar Öfken var