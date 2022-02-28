Gökhan Kırdar

Üstüme Basıp Geçme Yar Bıraksan da elimi sevgim bana yeter Susarım öpüşüne avunur da söylemem Belki yalandır, oyundur derim ya Yine de korku basar *** Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine Nefret değil mi bu, yalan sevişmeler Sen değilsin sanki yarısı yatağımın Üşürüm sarılsam bile *** İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor Ardına dönüp giden sen misin a kadın Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme Üstüme basıp geçme yar *** Bıraksan da elimi sevgim bana yeter Susarım öpüşüne avunur da söylemem Belki yalandır, oyundur derim ya Yine de korku basar *** Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine Nefret değil mi bu, yalan sevişmeler Sen değilsin sanki yarısı yatağımın Üşürüm sarılsam bile *** İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor Ardına dönüp giden sen misin a kadın Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme Üstüme basıp geçme yar *** İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor Ardına dönüp giden sen misin a kadın Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme Üstüme basıp geçme yar

Gece Melek ve Bizim Çocuklar Gece üşür, meleklerine seslenir Sarmaş dolaş arka sokak çocukları Bıçaklar çekilir, yüreklerimiz hep tetikte Bu sokaklar korkular adar *** Şehvetle biz sığındık birbirimize, seviştik de Öldük de öldürdük bile Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı Sanki bize bizden başka kim olur yâr? *** Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek ve bizim çocuklar *** Her uçurumdan sarktık Anasını sattık, babasını ağlattık Düştük mü yoksa kalktık mı? Karışık işler bunlar *** Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek...

Tutunamadım İnliyor sokaklar bu gece Çocuklar küsüyor camlardan bana Şarkımı söylüyor yıldızım Melekler ağlıyor uzaktan bana *** Bilmez ki içimi dostlarım Ağlamam, acınmam, beklemem Bilmez ki içimi dostlarım Ağlamam, acınmam, beklemem Yakışmaz bana *** Uslanmaz bu yürek, kendini yaralar Al tanrım, taşıdım bu kadar Kaldırmaz bu beden yeni bir bahar Tutunamadım Tutunamadım Tutunamadım *** Uslanmaz bu yürek, kendini yaralar Al tanrım, taşıdım bu kadar Kaldırmaz bu beden yeni bir bahar Tutunamadım Tutunamadım Tutunamadım *** Günah Yazılmaz bana *** İnliyor sokaklar bu gece Çocuklar küsüyor camlardan bana Şarkımı söylüyor yıldızım Melekler ağlıyor uzaktan bana *** Bilmez ki içimi dostlarım Ağlamam, acınmam, beklemem Bilmez ki içimi dostlarım Ağlamam, acınmam, beklemem Yakışmaz bana *** Uslanmaz bu yürek, kendini yaralar Al tanrım, taşıdım bu kadar Kaldırmaz bu beden yeni bir bahar Tutunamadım Tutunamadım Tutunamadım *** Uslanmaz bu yürek, kendini yaralar Al tanrım, taşıdım bu kadar Kaldırmaz bu beden yeni bir bahar Tutunamadım Tutunamadım Tutunamadım *** Günah Yazılmaz bana