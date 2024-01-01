Yağmur Şarkı Sözleri
Gökhan Kırdar Yağmur şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Kırdar Yağmur şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yağmur sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Adim adim,
Geçer zaman,
Biter günüm,
Ben nerdeyim
Yavaş yavaş,
Batar güneş,
Hava soğuk
Sen nerdesin,
Yağmur, Yağmur , yağmur, yağmur