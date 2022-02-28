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Tutunamadım Şarkı Sözleri

Gökhan Kırdar Tutunamadım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Kırdar Tutunamadım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tutunamadım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Kırdar

Gökhan Kırdar

Tutunamadım

  • Yar (Ah Yar Ayartan Yar)

  • Üstüme Basıp Geçme Yar

  • Gece Melek ve Bizim Çocuklar

  • Tutunamadım

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