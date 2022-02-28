Gökhan Kırdar

Yar (Ah Yar Ayartan Yar) Elle tutulmaz, gözle görülmez Batıyor her an Şeffaf hançer sanki Göstersem yok sanki *** Elle tutulmaz, gözle görülmez Batıyor her an Şeffaf hançer sanki Göstersem yok sanki *** Yâr, ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar Öfken var *** Ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar İçin rahatlar *** Kurşuni ay rengi toz duvağın Hırsızca kaçan ırmaktın Daha ne kadar, daha da mı var? Bu ne öfke, bu ne öfke? Bu ne öfke, bu ne cevher? *** Elle tutulmaz, gözle görülmez Batıyor her an Şeffaf hançer sanki Göstersem yok sanki *** Elle tutulmaz, gözle görülmez Batıyor her an Şeffaf hançer sanki Göstersem yok sanki *** Yâr, ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar Öfken var *** Ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar İçin rahatlar *** Yâr, ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar Öfken var *** Ah ayartan yâr Ah unutkan yâr Yar baştan başa, göğsümü yar Öfken var

Üstüme Basıp Geçme Yar Bıraksan da elimi sevgim bana yeter Susarım öpüşüne avunur da söylemem Belki yalandır, oyundur derim ya Yine de korku basar *** Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine Nefret değil mi bu, yalan sevişmeler Sen değilsin sanki yarısı yatağımın Üşürüm sarılsam bile *** İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor Ardına dönüp giden sen misin a kadın Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme Üstüme basıp geçme yar *** Bıraksan da elimi sevgim bana yeter Susarım öpüşüne avunur da söylemem Belki yalandır, oyundur derim ya Yine de korku basar *** Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine Nefret değil mi bu, yalan sevişmeler Sen değilsin sanki yarısı yatağımın Üşürüm sarılsam bile *** İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor Ardına dönüp giden sen misin a kadın Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme Üstüme basıp geçme yar *** İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor Ardına dönüp giden sen misin a kadın Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme Üstüme basıp geçme yar

Gece Melek ve Bizim Çocuklar Gece üşür, meleklerine seslenir Sarmaş dolaş arka sokak çocukları Bıçaklar çekilir, yüreklerimiz hep tetikte Bu sokaklar korkular adar *** Şehvetle biz sığındık birbirimize, seviştik de Öldük de öldürdük bile Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı Sanki bize bizden başka kim olur yâr? *** Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek ve bizim çocuklar *** Her uçurumdan sarktık Anasını sattık, babasını ağlattık Düştük mü yoksa kalktık mı? Karışık işler bunlar *** Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek ve bizim çocuklar Gece, melek...